¿Traición a Donald Trump? La infidelidad de 20 de sus Senadores podría echarle de la Casa Blanca

Donald Trump vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Por mucho que se empeñe el presidente estadounidense y su ejecutivo, la Casa Blanca está viviendo horas bajas tras el anuncio de los artículos de impeachment que el Congreso le imputa: el juicio político o proceso constitucional mediante el cual la rama legislativa, Congreso y Senado, pueden cesar al presidente. La Cámara de Representantes ha presentado formalmente 4 acusaciones, 4 violaciones de la ley. Lo ha anunciado el hombre fuerte de los Demócratas dentro del Comité de Inteligencia del Congreso, Daniel Goldman. Una cámara controlada por los Demócratas, los rivales políticos de Trump. Sus conclusiones son estas:

1. El Presidente Trump usó el poder de su cargo para inducir y presionar al recién elegido presidente de Ucrania para interferir en las elecciones de 2020 para el beneficio político y personal del presidente Trump.

2. Que Trump ocultó una reunión en el despacho oval.

3. El presidente Trump actuando así ha comprometido la seguridad nacional.

4. Donald Trump obstruyó la investigación del Congreso.

Estas acusaciones se condensan en un documento aprobado ya por el Comité de Justicia que acusa, ahora sí, formalmente a Trump con dos cargos: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Así estamos ahora mismo, con el Congreso en su mayoría demócrata que sí dará luz verde al impeachment. Pero que el Senado seguramente tumbe. Se necesita mayoría en el Congreso (que los enemigos políticos de Trump sí tienen) pero se necesita después dos tercios del Senado apoyando el cese. Y los Demócratas en el Senado necesitarían 20 votos a favor de 20 senadores Republicanos. ¿Romperán o no la disciplina de voto presupuesta por el partido? Ahí está la cuestión

En La Mañana del Fin de Semana de COPE hemos hablado con el investigador principal del Instituto Benjamin Franklin y catedrático de Norteamérica de la Universidad de Alcalá de Henares, José Antonio Gurpegui. Ha explicado que “depende del candidato (Demócrata) en las primarias del partido” puede que interese (o no) acelerar el juicio en el Senado y la votación final del Senado sobre el impeachment. Gurpegui tiene claro que “en lo que sí va a influir este proceso es en las elecciones de presidenciales en Estados Unidos de 2020” y que cuando realmente van a “calentar motores” y “ponerse en marcha” los Demócratas será “a partir de junio”. El tema estará en plena ebullición coincidiendo con el arranque de campaña y durante la campaña. Y sobre esos 20 votos Republicanos que necesita la moción para salir adelante en el Senado y cesar a Trump, ha explicado que la disciplina de voto en los Congresistas y Senadores norteamericanos “no es tan férrea como lo que estamos acostumbrados a ver en los Parlamentos y democracias europeas”. Tienen “mucha más libertad de voto” de lo que puede tener un parlamentario europeo. Resulta “complicado” que en la actual coyuntura política (con elecciones el año que viene) alguno pudiera “jugarse el puesto”. Apostar por que “seguro que no pasará nada” sería “muy arriesgado”, ha concluido Gurpegui. Aunque cree que “no llegará a buen término” (el impeachment). Lo que sí pretenden los Demócratas, aunque no se consume el cese, es utilizar estas acusaciones para convencer al 38% de indecisos en Estados Unidos para votar al partido Demócrata. Son ellos, los indecisos (swing-voters) los que decidirán quién será el próximo Presidente de los Estados Unidos. Le hemos preguntado también si habría o no otra forma de cesar a Trump que no estuviera contemplada dentro de este juicio político. El profesor ha contestado que “no”. Y es “muy llamativo”, ha explicado, que el tercer delito de obstrucción a la justicia no haya entrado como artículo. Sí a la obstrucción al Congreso pero no a la justicia y eso es algo “muy revelador” que estudiarán los expertos.