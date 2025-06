El presidente de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar, denuncia el fracaso en el reparto de ayuda humanitaria en Gaza: "Los niños mueren de desnutrición"

Seguimos muy pendientes de la situación desesperante que cada día Gaza: tras la propuesta de un alto al fuego ha llegado el inicio del polémico reparto de la ayuda humanitaria que ha desatado la violencia y ha terminado con varios heridos y cinco personas fallecidas. Desde que comenzaron las bombas, han perdido la vida más de 54.000 personas en la franja de Gaza, entre los que se encuentran niños, mujeres y ancianos.

Para conocer más detalles sobre cómo se ha llevado a cabo el reparto de la ayuda humanitaria, Fernando de Haro, director de 'La Mañana de Fin de Semana' ha tenido oportunidad de hablar con el director de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar, quien ha explicado sobre la propuesta estadounidense de un alto al fuego durante 60 días.

Escombros y destrucción en la Franja tras los continuos bombardeos

"La situación es muy mala en Gaza, no necesitamos solo un alto el fuego, necesitamos la apertura de los corredores. Todos están bloqueados ahora, por lo que no llega la ayuda en cantidades significativas a Gaza... deseamos que este alto el fuego se haga realidad y esperamos que se mantenga para que podamos hacer nuestro trabajo humanitario mientras aseguramos la ayuda a la comunidad, que tiene una necesidad devastadora de necesidades básicas de sus propias vidas y de mantener su dignidad" afirmaba el director de Cáritas Jerusalén durante la entrevista.

Además, hemos aprovechado la oportunidad para preguntar por la forma de distribución de ayuda humanitaria que ha puesto en práctica Israel, algo sobre lo que Anton ha afirmado que realmente, no se trata de una ayuda humanitaria: "Es de pequeños suministros en cantidades insignificantes para quienes necesitan desplazarse y no tienen los medios para hacerlo. Tienen que caminar largas distancias para conseguir una caja, lo cual no es suficiente.

La manera digna es llegar a la gente, entregarles la ayuda sin las barreras del escrutinio, ni tampoco arriesgarse a que acudan a estos centros remotos instalados por la nueva empresa estadounidense en Gaza con el apoyo de una empresa de seguridad armada" aclaraba el presidente de la organización caritativa de la Iglesia Católica.

la situación desesperada de hambre y pobreza en la que se encuentran los gazatíes

"Los niños mueren de desnutrición. En Cáritas intentamos brindar atención médica primaria a estas familias, pero la atención médica tampoco funciona sin una nutrición adecuada para los niños, para las mujeres, para los ancianos y para la comunidad más vulnerable. Por lo tanto, no se cubren las necesidades básicas. No hay agua, no hay comida, no hay carne fresca ni vegetales y hay grandes convoys de ayuda que están esperando en las fronteras para entregar la ayuda de diferentes organizaciones humanitarias que están trabajando en Gaza" continuaba Anton Asfar.

Además, la falta de agua, provoca que, ante la desesperación, los gazatíes beban agua en mal estado y eso origina y propaga diferentes enfermedades, algo que provoca un mal mayo en los ciudadanos.

OMS/WHO Gaza afronta una grave hambruna

"Contamos con 10 puntos médicos en Gaza y además con un centro médico que ha sido recientemente rehabilitado y que recibe pacientes. Se encuentra en el campo de refugiados de Alsatir con una capacidad aproximada de 100.000 personas en esa región. Nos esforzamos por brindarles atención médica primaria y ayudarles. También les proporcionamos asistencia económica para que puedan comprar esas necesidades básicas que tienen. Pero no hay suministros adecuados en Gaza, ni tampoco llegan a través de suministros ni de empresas privadas que traen producto" finalizaba el presidente de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar, denunciando, de nuevo, una situación desesperante que parece no tener fin.