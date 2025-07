"No podían auxiliarnos, lo hemos pasado muy mal": vecinos de Aragón cuentan cómo ha sido la noche tras las fuertes lluvias de la DANA

La DANA que entró a lo largo de la noche del viernes sigue causando estragos en varias zonas del país. En especial Aragón, que todavía continúa en alerta y donde la UME se ha movilizado para valorar la situación y desplegarse en función de los daños detectados. Como decimos, continúa la alerta roja por tormentas de hasta 100 libros por metro cuadrado en una hora, en especial en los municipios de Figueruelas, Pedrola, Grisén, Pleitas y Bárboles.

Precisamente con vecinos de algunos de estos municipios hemos hablado este sábado en 'La Mañana Fin de Semana'. Félix vive en Pedrola, quien ha confesado haber pasado una noche muy difícil achicando agua. "En 40 minutos nunca había visto caer tanta agua", ha dicho. "Nos hemos levantado los vecinos a abrir alcantarillas para que el agua fluyera más; en tan poco tiempo nunca había visto llover tanto", contó a primera hora de la mañana.

Horas después, en directo, aseguró que su bar estaba mejor de lo que él esperaba. "Aquí estoy quitando agua, pero se puede solucionar", ha admitido. La carretera desde su casa en Pedrola, hasta Figueruelas, otro municipio afectado, "se veía que había caído una buena, incluso algún árbol como si le hubiera caído un rayo, partido; algunos postes de luz también tumbados en el suelo".

Félix ha relatado que en el campo se podían ver "balsas de agua" y que "la que ha caído ha sido gorda"

Tormenta en Teruel a primera hora de la tarde del pasado sábado

EL BAR DE ELENA, SIN LUZ, E INÉS, ACHICANDO AGUA EN LA RESIDENCIA EN LA QUE TRABAJA

También hemos escuchado el relato de Inés, quien estaba de guardia en una residencia de mayores en Grisén, quien ha contado que ha pasado la noche achicando agua. "Entró el agua, yo estuve con los cubos y la fregona toda la noche, igual que los dueños de la residencia. No tuvimos luz un buen rato. Lo hemos pasado muy mal. No había acceso de entrada al pueblo para que pudieran auxiliarnos", ha relatado a Fernando de Haro.

En medio de este contexto, Inés ha dejado claro que las alertas a los móviles llegaron "cuando ya nos había pasado todo esto".

Y de Grisén hasta Pedrola, donde hemos escuchado a Elena. Ella tiene un bar y decía que no había luz. "Ha llovido encima del cuadro eléctrico... es un desastre, el pueblo es un desastre", ha dicho. No obstante, Elena ha admitido que ellos sí recibieron la alerta: "Aquí en el bar, los móviles sonaron uno tras otro; todos la recibimos".

A lo largo de la noche, se han producido ya varios rescates de personas que se habían quedado atrapadas por el agua. Afortunadamente, no hay noticias de que haya víctimas. No obstante, no es la única comunidad gravemente afectada. Este sábado a primera hora, conocíamos que en Burgos, la Guardia Civil ha tenido que evacuar a unos 400 jóvenes de varios campamentos.

