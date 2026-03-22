Paco Llera, politólogo: "En las generales el PSOE estaría ahora mismo por debajo de 100 escaños"

El politólogo Paco Llera, catedrático de Ciencia Política y reconocido analista electoral, ha concedido una entrevista en la que ofrece un diagnóstico realista y sin grandes sorpresas sobre los resultados de las recientes elecciones autonómicas en Castilla y León, junto con las referencias a Aragón y Extremadura

EFE El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núnez Feijóo (d) junto al presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i)

El PP CONSOLIDA Y MEJORA SU LIDERAZGO

Llera destaca el fortalecimiento del Partido Popular, que ha revalidado su posición y la ha mejorado al absorber el voto residual de Ciudadanos y captar algunos sufragios moderados adicionales. "El Partido Popular ha revalidado su posición, lo cual es muy positivo y además la ha mejorado", afirma.

Este avance sitúa al PP en una posición muy sólida a nivel nacional, con proyecciones que lo colocan por encima del 35-36 % de los votos, lo que se traduciría en torno a los 140 escaños en unas hipotéticas generales. Para el analista, esto representa "una base electoral estable que permite al PP negociar con fuerza".

Miriam Chacón El secretario regional del PSOECyL Carlos Martínez preside la reunión de la Ejecutiva Autonómica

EL PSOE RESISTE EN CASTILLA Y LEÓN GRACIAS AL CANDIDATO

En cuanto al Partido Socialista, Llera señala que ha resistido mejor de lo esperado en comparación con Aragón y Extremadura. "El Partido Socialista ha resistido mejor de lo que había resistido en Aragón y en Extremadura. Puede ser que efectivamente el candidato le dé ese punto de más, que marca la diferencia", explica.

A pesar de esta ligera mejora en Castilla y León, el PSOE no alcanza el 30 % a nivel nacional, lo que lo dejaría probablemente por debajo de los 100 escaños en unas elecciones generales.

A. Pérez Meca / Europa Press El líder de VOX, Santiago Abascal

VOX ALCANZA UN RESULTADO SÓLIDO A PESAR DE LAS EXPECTATIVAS

Sobre Vox, el politólogo adopta un tono menos pesimista que otros analistas. Aunque no llegue al 20 %, el partido de Santiago Abascal se acerca al 19 % y, en votos absolutos, logra una cifra relevante. "Vox realmente ha llegado casi al 19 por ciento. Y eso es final al 20", indica Llera.

En proyecciones nacionales, Vox se situaría alrededor del 18 %, una cifra que, aunque por debajo de las expectativas generadas, representa una posición consolidada. Llera advierte que el partido debe aprender de los errores de Podemos y Ciudadanos en términos de dinámicas de negociación y alianzas.

EFE La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Presidencia Félix Bolaños

DESAPARICIÓN DE LA EXTREMA IZQUIERDA Y FIN DEL LOCALISMO

Una de las noticias positivas para Llera es la desaparición práctica de la extrema izquierda, con una transferencia clara de votos hacia el PSOE. "La desaparición de la extrema izquierda, que es una buena noticia", comenta. También observa un enfriamiento de las expectativas de los partidos regionalistas o localistas, como en el caso de Castilla y León.

Europa Press El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, saluda al presidente de VOX, Santiago Abascal

PACTOS PP - VOX

Sobre los acuerdos entre PP y Vox, Llera cree que no hay margen para retrasos. "Ya no tienen margen porque ya. La Semana Santa es el margen", indica, refiriéndose al calendario. Considera que tanto los votantes del PP como los de Vox han asumido la necesidad de pactar: "Han asumido que el PP tiene que pactar con Vox [y] que Vox tiene que pactar con el PP".

El ruido interno de Vox o la presión de la izquierda no cambian el panorama, ya que la alternativa sería repetir elecciones, algo que castigaría a todos.