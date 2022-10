La OCDE prevé que España sea uno de los países donde se pierda más poder adquisitivo

Todo es más caro pero no cobramos más. Así lo muestran los últimos cálculos publicados por la OCDE sobre las perspectivas de empleo para 2022. Los trabajadores españoles nos encontramos a la cola de la subida salarial europea. Este es el telón de fondo de una función que está en pausa. La de un pacto de rentas que sigue sin llegar. Patronal y sindicatos no logran llegar a un acuerdo de moderación de salarios para amortiguar la inflación.

En estos momentos, en el año más caro de las tres últimas décadas, todavía no se han incorporado a las nóminas de más de 3 millones y medio de trabajadores alguna subida para compensar el avance de los precios. Hablamos de más de tres millones y medio de trabajadores con una subida del 0% pero la cifra puede ser mucho mayor.

A partir de esos tres millones y medio, las cifras son una aproximación. Te desgrano las cuentas. Alrededor de 10 u 11 millones de trabajadores están amparados por un convenio colectivo. Y de estos, según Comisiones Obreras, un tercio no han actualizado sus sueldos. La media de la subida de sueldos el Ministerio de Trabajo la sitúa en 2’6% pero los expertos advierten de que esa cifra no es realista.

No, no hay una buena estadística porque solo conocemos los convenios que se han ido regulando. Aún así, hay otros datos que nos pueden dar una estimación. Lo explicaba a la Mañana del Fin de Semana Miguel Cardoso, Economista Jefe para España en BBVA Research… “No hay una buena estadística de salarios, lo que sabemos es que la remuneración por asalariado de aquellas personas que están trabajando, está creciendo alrededor de un 7%”. Y aunque cogiéramos la cifra del Ministerio de trabajo del 2’6% de aumento medio en los salarios, apenas son tres décimas más que en 2019. En octubre de ese año la inflación era del 0’1%. Ahora, como decías, la adelantada de octubre está en el 7’3%.

Y además hay que tener en cuenta que el 57% de los trabajadores han pactado subidas iniciales que no superan el 2%. Y solo 2 de cada 10 han asegurado subidas por encima del 3%. Esto se debe a que las cláusulas de revisión salarial siguen siendo escasas. Según Comisiones Obreras, sólo un cuarto de los trabajadores la tienen cuando hace 15 años protegían al 70%. Y no para todos los sectores. Como explica a COPE Jose Díaz Canseco, experto en recursos humanos de EAE Business School. Estas cláusulas protegen casi a la mitad de los trabajadores de la industria y solo al 15% de los del sector servicios. “Los que han trabajado y evolucionado o implantado este elemento, siempre han sido en el sector industrial. En el sector servicios no es habitual negociar esta cláusula salarial, porque el empleado individual, en algunos casos tiene mayor margen para negociar su propio salario”.

Hablamos de subidas en un sueldo medio que en España se sitúa en 1.751 euros brutos. Un 20% menos que la media de la Unión Europea, que en este contexto inflacionista implica una pérdida de poder adquisitivo de las familias que innegablemente va a tener un impacto negativo en el consumo. Sobre todo en los bienes que más han subido de precio como combustibles, energía o alimentos que se han disparado más de un 20% en un año como la pasta o la mantequilla.

“Estamos en un momento muy complicado en el que por un lado la inflación está muy alta y eso quiere decir que empleados y trabajadores tienen derecho a compensar su poder adquisitivo, pero por otro lado las compañías han visto lastrados sus ingresos. Esto tiene un lastre importante para las compañías”. Un lastre que es necesario medir y que hay que repartir. Así loexplicaba el Economista Jefe para España en BBVA Research. No es una opción revalorizar los sueldos al IPC porque los empresarios no tienen ese margen. Es todo una espiral. Suben los costes, suben los precios y en este momento baja el gasto.

Una cifra podría ser la de los funcionarios. De hecho, según, el Instituto DYM, 6 de cada 10 españoles creen que los salarios del sector privado deberían subir como los de los funcionarios para los que el Gobierno ha contemplado una subida retroactiva del 1,5% para este año, del 2,5% para el próximo y otro 2% en 2024. Mientras los funcionarios sí que presenten subidas… Mientras los jubilados tengan sus pagas revalorizadas con el IPC y los convenios colectivos están en punto muerto… La ecuación, para José Díaz Canseco, solo tiene una solución: la desigualdad.

Hablamos de una subida de sueldos que no llega mientras la inflación sigue en máximos de 30 años y las cotizaciones suben. Sí, porque a partir del próximo año 800.000 autónomos tendrán que pagar más al estado. En COPE hemos hablado con muchos autónomos. No pueden subir los sueldos porque no tienen margen.

Esta es la situación a finales de octubre de 2022. Con una subida salarial que no llega en el año más caro en tres décadas. Con un pacto de rentas que se estanca ante el acuerdo mientras los funcionarios y pensionistas han garantizado sus subidas. Con muchas más de tres millones y medio de personas que este año sus sueldos han subido un 0%.