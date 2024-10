El obispo Cadiñanos, en COPE: "Estamos traficando con personas y no solucionamos el problema de la migración"

En plena conversación de la migración y tras que Italia tratase de deportar a un grupo a Albania, la Iglesia sigue mostrando un mensaje de acogida que es fundamental en nuestros días. Uno de ellos proviene de Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo-Ferrol y presidente de la Subcomisión de Migración de la Conferencia Episcopal, que ha señalado, en La Mañana del Fin de Semana con Fernando de Haro, que la solución que intentaba Italia no iba a funcionar.

"Es una externalización que yo creo que en el fondo no resuelve el problema, y estamos traficando en cierta manera con personas. Al final todas esas externalizaciones sabemos que van siempre condicionadas a ayudas económicas, que en el fondo hacen que las personas sean consideradas como un número. Lejos de afrontar el problema en su raíz, lo estemos derivando y estamos utilizando a las personas, y aumentando si cabe más el dolor y el sufrimiento de todas ellas", ha explicado a Fernando de Haro.

El drama de la migración va a más en todo el mundo

Junto a ello, no ha querido dejar pasar la idea que un grupo de la sociedad tiene de que los migrantes representan violencia y delincuencia. "También hay que dar respuesta a, no diré de pánico, pero sí rechazo al migrante, al que se le tiene miedo porque se le asocia con la violencia, porque se le asocia con la inseguridad, porque se le asocia con alguien que viene a quitarnos la asistencia sanitaria o la asistencia social. Yo creo que todo eso se deshace primero con una información veraz y segundo con una relación cercana con las personas", explica Cadiñanos.

Uno de los puntos que recoge el obispo de Mondoñedo-Ferrol es el documento de Comunidades acogedoras y misioneras, de la Conferencia Episcopal: "Ahí se insiste precisamente en estas claves, la clave de saber encontrarnos con cada persona y en el encuentro con cada persona nos encontramos con alguien diferente, que nos enriquece. Para los cristianos, en el encuentro con cada persona nos estamos encontrando ni más ni menos que con el propio Dios. Eso transforma nuestra mirada y transforma pues la percepción de lo que sucede".

Por último, ha reivindicado la dignidad de todos los humanos como hijos de Dios. " Me parece que todo lo que sea no tener en cuenta la dignidad de la persona y buscar el bien común no resuelve, sino que genera pues más rechazo y genera en definitiva que no resolvamos el problema", ha concluido.