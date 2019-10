Un obispo asturiano llamado Lopok

Monseñor Kike Figaredo, es Jesuita y asturiano nacido en Gijón. Tiene 60 años y es el Prefecto Apostólico de la diócesis de Battambang en Camboya. En los años 80 sintió el deseo de conocer, de ir a las periferias, llevar a Jesús a la otra punta del mundo. Lo ha recordado aquí en COPE.

“Salí para Camboya con el deseo de aprender de las personas que vivían en situaciones límites. Este era mi deseo y se ha cumplido con creces, me encontré con algo radicalmente con lo que me esperaba, resulta que tienen más vida plena que la mía. Cuando se abrió la puerta de refugiados me encontré con tantísima alegría... con una alegría y una acogida impresionante”.

La dictadura de Pol Pot duró más de 20 años, y su mayor crueldad, el genocidio Camboyano de los Jemeres Rojos, dejó entre un millón y medio y 3 millones de muertos. De aquellos años, de la guerra constante durante décadas, aún quedan miles de minas en el suelo. Lo cuenta el documental “Misión en Battambang. Tras los pasos de Kike Figaredo.”

https://www.youtube.com/watch?v=RM6ACwweFws&feature=youtu.be

El primer paso en 1985 al llegar Monseñor Figaredo a Camboya fue atender a las víctimas de las miles de minas antipersona.

“Un pequeño servicio para las personas discapacitadas por las minas anti personas. Había que montar unos talleres ocupacionales para que estas personas tuvieran una ocupación, un aprendizaje y un lugar de encuentro de comunidad. En el lugar donde me encontraba había más de cincuenta mil personas con más de treinta mil discapacitados que no podíamos atender todos a la vez.

¿Cuál es la primera necesidad a la hora de desminar Camboya?

“Es una tragedia horrible, pero se sigue trabajando. El problema es que es muy caro, el desminar es carísimo por eso dentro de los presupuestos que sienten se dependen mucho de la ayuda humanitaria extranjera. El cálculo era que para 2020 estuviéramos libres. Pero no es verdad. El proceso va y la cosa es que no haya cansancio ni por parte del gobierno mi por el donante”

La minoría cristiana no está perseguida, y es un caso singular dentro de los países en los que los católicos representan apenas un 2% de la población. En Camboya se puede vivir la fe sin tensiones.

“Somos de los pocos donde la iglesia es súper minoritaria, osea no somos nada. La iglesia no sólo está admitida sino que nos miran con mucha simpatía. Los jóvenes sí se sienten diferentes y proclamar públicamente que son católicos les cuesta”

Los camboyanos viven de forma natural la unidad de vida, una vida coherente y siempre cara a Dios, sin dobleces.

“Nuestros jóvenes católicos camboyanos nos enseñan a rezar, a traspasar realidades de la fe. Aquí vivimos todo divido, nuestra vida pública es la privada, la religioso es la profesional. Todo está como entrelazado y las contradicciones que se tienen se viven como de manera más humana”

Cuando los camboyanos conocen a Cristo, su hondura espiritual les permite unirse a Él sin tantos impedimentos como tenemos en occidente. Las raíces budistas de Camboya presenta problemas pero también enormes oportunidades para los jóvenes.

Le llaman LOPÓK o Padre, y es algo que le enternece y le llena de fuerza y esperanza para seguir.

Hemos tenido la suerte de conocer a los protagonistas de este documental. Toi, Wanari, Pailou, Shameth y Sokmalí. 5 niños víctimas de la guerra y la pobreza extrema. Algunos de ellos mutilados por culpa de esas minas antipersona.

“Conocí a Kike a través de mi tía porque mi tía trabajaba en un centro de acogida y vivo a preguntarme si quería estudiar con él, si quería convertirme en una bailarina de baile tradicional.. y así fue como le conocí”

¿Qué nos pueden enseñar estos niños a nosotros aquí, y a ti que estás leyendo?

“Nosotros podemos enseñar una forma de vivir sencilla y en comunidad ayudándonos los unos a los otros”

Esta niña habla con Jesús. Ha aprendido a tratarle en la oración.

“Cuando quiero hablar con Jesús lo hago a través del rezo y comparto con él tanto mis alegrías como mis tristezas. Jesús ha rescatado mi vida y detrás de sus pasos va mi vida”

Gracias a Borja Barreras, que vive y trabaja junto a estos niños en Camboya, por ser nuestro traductor. Y a Pablo Figaredo y la ONG SAUCE. Para ayudar a Monseñor Figaredo en sus proyectos en ese país del lejano oriente contacta con SAUCE en www.sauceong.org