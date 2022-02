Nuevos tramos para los autónomos: todo lo que debes saber

No corren buenos tiempos para los autónomos. En España son ahora mismo más de 3.700.000 trabajadores inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la cifra más alta desde 2008. Ahora el Gobierno plantea una modificación en los tramos que fijan el actual sistema de cotización según los ingresos. Los cambios que plantea el Ministerio de Seguridad Social se implantarían, si sale adelante la propuesta, de forma progresiva de aquí a 2031. Entre las principales novedades, la reducción de las cuantías de los tramos intermedios para los trabajadores que tienen rendimientos entre 900 y 1.500 euros mensuales. Otro de los cambios estaría en la cuota máxima: bajaría de los 1.227 euros a los 991. Y también en la cuota mínima, que se fijaría en 214 euros.

Y, ¿qué les parece a ellos lo que pagan? ¿Qué les parece a los propios autónomos? A, Vanessa, asesora, sí le parece justo porque "yo fui la que decidió subirse la base de cotización en función de lo que podía abonar", y recuerda que "muchas veces nos olvidamos que con ello cubrimos muchas situaciones de necesidad que se puedan prever para el futuro".

No parece ser lo habitual. La mayoría de los que pertenecen a este régimen especial de trabajadores autónomos considera injusta la cuota que pagan. ¿Qué pasa con los emprendedores que deciden hacerse autónomos? Laura, cuidadora en una guardería infantil, acaba de inscribirse en este régimen y por eso paga la tarifa plana: 70 euros al mes durante el primer año. A partir de entonces, durante los seis meses siguientes pagará la mitad de la cuota que le corresponda, y los seis siguientes, un 70% del total. "Ahora mismo sí me parece justa, pero a partir del primer año tendré que pagar una cuota que es exageradísima para lo que se cobra". Además, Laura considera que "para los que cobramos menos, no te sale muy rentable".

Y es que el 66,1% de los autónomos no ha recuperado a día de hoy los niveles de facturación de antes de la pandemia, según datos la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Y del total, sólo un 15,6% asegura que se ha repuesto al completo. Las cifras son desalentadoras, y los ingresos de más de un tercio de los autónomos apenas les dan para cubrir gastos. Las negociaciones están abiertas de momento y los representantes de autónomos de toda España valoran de forma positiva esta nueva modificación.