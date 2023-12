Mucha venta a un precio superior: ¿cómo se preparan los comercios para las últimas compras de Navidad?

Parece mentira, pero ya estamos a punto de terminar el año y, también, a punto de celebrar la Navidad. Este domingo ya es Nochebuena y el lunes Navidad, y ya estamos preparando nuestras mejores galas para celebrarla por todo lo alto. Y sí, una de las maneras que tenemos de celebrarlo es con una cena y comida copiosa.

Lo cierto es que, al igual que preparamos nuestras mejores galas, hacemos comidas y menús mucho más especiales. De esta forma, te encontrarás con platos que, de normal, no tomamos. Eso sí, cuestan más caros, y no te cuento después de este año marcado por la inflación. Para conocer esos precios y cómo está la cosa, en La Mañana Fin de Semana nos vamos hasta Galicia y hasta Asturias.

En Galicia nos encontramos con José Miguel, que tiene una pescadería y marisquería, en donde, también, vende productos cocidos. Se ha levantado hacia las cuatro de la mañana para empezar a preparar los platos, y, a las cinco, se ha puesto a cocer el marisco.

El 'Rey del marisco' alerta en @MediodiaCOPE del precio que puede alcanzar el percebe esta Navidad: "Lo bueno se paga"



??Esta es, sin duda, la semana más cara para comprar marisco https://t.co/NVWfyXtM0s — COPE (@COPE) December 20, 2023

"La almeja y la centolla es lo que más se demanda, también la vieira, pero sobre todo los otros dos" nos contaba. Sobre las personas que han ido a comprarlas, dice que nota mucha afluencia desde ayer por la tarde, y que a las siete de la mañana, ya empezaba a haber cola.

Lo mismo le pasa a Patxi, que tiene una carnicería y charcutería en Oviedo. Dice que llevan desde la madrugada preparando cosas, y que han estado sin parar hasta las 8 de la mañana. "Hacemos un menú navideño y muchos platos de estas fechas, los cocinamos confitados. En Navidad, el plato que más se vende es el lechazo, quizá por la lejanía y que es un plato que no tenemos todos los días" explicaba.

Unos precios más caros que el año pasado

A pesar de que cuentan que hay mucha afluencia desde ayer y muchos encargos, ambos nos confesaban que los precios han subido en los productos, lo que hace que muchas personas no puedan permitírselos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el caso de José Miguel, en su pescadería, nos contaba que hay excepciones, porque, por ejemplo, la almeja se ha abaratado con respecto a 2022. "Se está vendiendo a 22 euros, y una grande a 50 euros, el año pasado era sobre 35 y la grande desorbitada. La centolla pensamos que iba a tener más precio, pero se vende a 45 euros el kilo, cuando el año pasado estaba al mismo precio. No aumentarán los precios mañana, porque no abrimos, no habrá variación" expresaba.

Patxi, en su carnicería, no ha tenido la misma experiencia. "En el sector de la carne ha habido subida de precios, tanto en ternera con un 10 o 15% de aumento, y tenemos otro problema con el lechazo, ahora se vende bien porque la gente quiere y tiene ganas, pero está por encima de un 15%" sentenciaba.