Manuel Mostaza, politólogo, analiza la estrategia de Sánchez: "movilizará voto, pero será poco y efímero"

El politólogo y director de asuntos públicos de Atrevia, Manuel Mostaza, ha analizado la última estrategia del Gobierno en el programa 'La Mañana de Fin de Semana', de Fernando de Haro. Mostaza considera que la nueva maniobra de Pedro Sánchez para atraer votantes, que califica como 'el capítulo de esta semana de la factoría de Moncloa', "movilizará voto, pero yo creo que será poco y durará poco".

Un "mantra" y un "caladero seco"

Según Mostaza, esta estrategia tendrá poca intensidad porque "ni la sociedad española es la misma ni la situación es la misma en la política internacional". Además, rechaza la idea de que la abstención sea la causa principal de la caída del PSOE, calificándola como un "mantra que tradicionalmente se repite desde la sociología de la izquierda". El politólogo sostiene que se está produciendo un "cambio claro, un cambio generacional y un cambio social", y señala que "los jóvenes de hoy son más conservadores que hace 20 años".

El director de asuntos públicos de Atrevia cree que el intento de Sánchez de arañar votos a la izquierda del PSOE es un error estratégico. "¿Cuál es el problema, Fernando? Que una parte de ese caladero está seco", explica. Mostaza argumenta que el Partido Socialista "sobrevivió a Podemos y al populismo" adoptando su estética, pero "ahí ya no queda prácticamente voto". Considera que "el partido socialista se ha perdido una parte muy importante del voto, digamos, del centro", y ya ha captado lo que podía de la izquierda.

El pronóstico para Castilla y León

De cara a las elecciones en Castilla y León del próximo fin de semana, Manuel Mostaza se muestra prudente, pero considera que "lo más razonable" es lo que avanzan las encuestas. Esto apunta a "una victoria muy cómoda del Partido Popular, pero que se va a quedar lejos de la mayoría absoluta". Para el PSOE, prevé que "aguanta y va a caer menos de lo que cayó en Extremadura", mientras que VOX "va a subir menos de lo que ha subido en otros territorios".

Mostaza ofrece dos claves sobre por qué el ascenso de VOX no será tan intenso. La primera es que "ya estaba muy alto en Castilla y León", recordando que en las elecciones de hace cuatro años logró "más de un 17 por 100". La segunda clave es el perfil de sus votantes: "VOX, pese a los disfraces de la caza y la gorra que se ponen sus candidatos, es un partido de élites urbanas y es un partido también de jóvenes urbanos". Explica que a estas formaciones les cuesta más penetrar en territorios con alta presencia de población rural como Castilla y León.

Finalmente, ante la pregunta de una posible victoria socialista que no contemplan los sondeos, Mostaza es tajante. Afirma que los datos de las encuestas "son desoladores para el Partido Socialista" y que una victoria es impensable en el escenario actual. "A día de hoy, hay ninguna posibilidad, a día de hoy, de que el Partido Socialista sea la fuerza más votada", sentencia, aunque recuerda que "falta todavía una semana de campaña".