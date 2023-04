Loredana depende del indulto de Igualdad: tiene una condena de casi 3 años por defenderse de su agresor

Este lunes se juzga en la Audiencia Provincial de Barcelona a una mujer para la que el fiscal pide más de dos años de cárcel por la agresión física que causó a un hombre que estaba intentado abusar sexualmente de ella. Los hechos se remontan al 14 de octubre de 2017, cuando esta mujer se encontraba en una discoteca en Hospitalet. La joven estaba tranquila en la barra del bar, tomando algo y charlando con sus amigos, cuando se acercó un hombre que, enseguida, decidió meterle la mano por debajo de la falda, algo por lo que la Fiscalía le ha acusado como un delito sexual y por lo que le pide 15 meses de pena.

Ante la insistencia del agresor, la mujer reaccionó, empujándole y apartándole de su presencia.

Un caso similar, aunque en esta ocasión el agresor era la expareja de la agredida, es lo que le ocurrió a Loredana Istodor que ya ha sido condenada a 2 años y 9 meses de cárcel.

Loredana, el 8 de septiembre de 2017 tenía 19 años. Ese día cuando volvía a casa le sorprendió un hombre, era su expareja que de una patada la tiró al suelo. Ella trató de defenderse con lo que pudo, cogió un cristal que encontró en el suelo y en el forcejeo le provocó un corte de 2 centímetros en la cara. Un juzgado de Móstoles condenó a Loredana a 2 años y 9 meses de cárcel. Su defensa pidió el indulto con un argumento muy directo, la joven se encontraba en una situación de violencia de género en la que el maltrato tanto físico como psicológico era habitual, de hecho, había una orden de alejamiento porque el exnovio no solo le agredía sino que también le mandaba amenazas de muerte. El Gobierno, el de la ley del solo sí es sí, le ha denegado ese indulto.

Loredana ha recordado en La Mañana del Fin de Semana de COPE lo ocurrido aquel 8 de septiembre de hace seis años, "yo iba por la calle Toledo, entonces me lo encontré, me dijo que hablásemos porque le había puesto una denuncia por haberme dado una paliza en mi casa. Empezamos a hablar, me empieza a pedir perdón y yo, tonta de mí me lo empecé a creer, seguimos hablando y ya empezamos a discutir, se pone violento me dio una parada y me caí al suelo, me siguió pegando en el suelo y entonces yo cogí un espejo roto que había mirado y le amenacé y como él no se quitaba, seguimos forcejeando y le golpeé con el cristal en la mejilla y se le abrió una heridita. Me siguió pegando, me arrastró por el suelo, había un amigo suyo, que estaba allí intentó separarnos, me pude poner en pie y fuimos a un coche de Policía que había abajo y como yo no tenía ninguna herida abierta me llevaron detenida y a él se lo llevaron al SAMUR y claro yo no tenía parte de lesiones".

¿Cómo habían sido las semanas previas o los meses previos a ese día en el que tu expareja, al que habías denunciadom te aborda en la calle? "Fue una relación que duró 6 meses, era muy celoso y controlador, pero no pensaba que me iba a pegar. Era una relación de niños, tóxica, muy tóxica, pero no creía pensar que me iba a pegar", confiesa Loredana

Luego llegó el juicio y la sentencia no refleja lo que nos has contado, que lo que lo habías hecho es en defensa propia, "por eso estamos pidiendo el indulto porque lo ha visto otro juez que ha dicho que no se ve reflejado que yo sea víctima de violencia de género, que no se ve reflejado que había una denuncia anterior, que no se ve reflejado, tampoco, que haya una orden de alejamiento porque él dice que no era consciente de ello, pero sí que lo era, tampoco se pone en duda nada de lo que él dice en el juicio y aparte de mi denuncia, él tiene más antecedentes por pegar a otra chica", explica Loredana que sigue sin entender la decisión judicial.

El Gobierno ha denegado el indulto, una resolución del Ministerio de Justicia del pasado 4 de abril, ¿solo te queda entrar en la cárcel? "No, aún me queda otro indulto, ahora dirigido al Ministerio de igualdad, también hemos recurrido el que hemos puesto al Ministerio de Justicia y hemos puesto otro a ver si nos hacen un poquito de caso", dice con esperanza.