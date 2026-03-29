Javier Gil, experto en la guerra de Irán: "Una invasión del ejército de Trump buscaría una rendición del régimen"

Un mes y un día después del comienzo de la guerra contra Irán, las señales de la Administración Trump parecen contradictorias: habla de negociaciones mientras despliega una potente fuerza militar en Oriente Próximo. ¿En qué momento estamos?

Graeme Sloan - Pool via CNP (Foto de ARCHIVO)March 24, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a swearing-in ceremony for US Secretary of Homeland Security (DHS) Markwayne Mullin in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, March 24, 2026. Mullin was confirmed as DHS secretary, placing the former Oklahoma senator in charge of a Trump administration immigration crackdown that has triggered a 37-day funding shutdown of the cabinet agency,Image: 1085947355, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Graeme Sloan - Pool via CNP / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.24/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

TRUMP BUSCA UNA SALIDA

Javier Gil, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, ofrece su análisis:«Bueno, yo creo que todo parece indicar que Trump está buscando una salida a este conflicto, está buscando ponerle fin».

A nivel militar, Estados Unidos ha destruido prácticamente todos los objetivos marcados: la Marina iraní, su Fuerza Aérea, misiles, drones y programa nuclear han quedado muy debilitados.

Sin embargo, la presión económica por el estrecho de Ormuz y el alza del precio del petróleo obligan a buscar una solución rápida. Irán sigue atacando objetivos en el Golfo Pérsico que desestabilizan los mercados internacionales.

Alamy Stock Photo Mapa en relieve del estrecho de Ormuz

EL ENEMIGO TAMBIÉN VOTA

Gil recuerda una realidad clave de todo conflicto: «al final en un conflicto, pues como se dice, el enemigo también vota, el enemigo también decide, no todo depende de lo que tú hagas y lo que tú decidas». Las posiciones actuales son completamente opuestas.

Estados Unidos exige el fin del programa nuclear y desmilitarización, mientras Irán reclama compensaciones económicas, control sobre el estrecho de Ormuz y el desmantelamiento de bases estadounidenses.«Estamos ante dos posiciones maximalistas y esto lleva a que Trump busque alguna forma en la que pueda presionar Irán para que se decida terminar la guerra».

Alamy Stock Photo La isla de Kharg, centro neurálgico de petróleo para Irán

LA OPCIÓN DE LAS ISLAS

Ante el bloqueo, se considera actuar sobre islas clave del Golfo Pérsico como Khar, Larak o las reclamadas por Emiratos Árabes Unidos. «Y de ahí esta opción de bombardear o tomar algunas de estas islas estratégicas en el golf pérsico… la intervención sobre el terreno tendría como objetivo forzar una especie de rendición.

Gil advierte de los riesgos, especialmente si se ataca la isla de Khar, por donde pasa el 90% de las exportaciones de petróleo iraní:«Sería un golpe decisivo para la economía de Irán, pero tendría dos desventajas. Una es que aumentaría todavía más el pánico en los mercados internacionales… y luego correría el riesgo de que los marines desplegados se convirtieran en objetivo para estos drones y misiles iranís».

EFE El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

EL PAPEL DE ISRAEL Y LA SALIDA NEGOCIADA

Gil señala que Israel también tiene interés en terminar la guerra lo antes posible por limitaciones demográficas y económicas. Además, Irán exige el cese de la ofensiva israelí contra Hezbolá en Líbano como condición para cualquier acuerdo.

Trump quiere poner fin al conflicto y, en cierta medida, Irán también, aunque buscando salvar la cara. Como concluye Javier Gil:«las posturas son claras. Trump quiere ponerle fin. Y Irán quiere ponerle fin, pero una forma en la que puedan decir que ha salvado la cara o que ha puesto un coste muy alto a Estados Unidos».