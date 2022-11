Germán Dobarro, desde Qatar: "Para que España gane debe estar redonda siempre y es muy difícil"

Día de estreno en el Mundial. En Doha su capital se encuentra el equipo de enviados especiales de la Cadena COPE. Con uno de ellos, Germán Dobarro ha pulsado el ambiente de estas horas previas La Mañana Fin de Semana de COPE.

Allí son dos horas más que en España y el equipo de más de 30 enviados espaciales conPaco González, Juanma Castaño y Manolo Lama a la cabeza están pendientes del inicio del mayor espectáculo futbolístico del año. "Estamos deseando todos que empiece", señala Dobarro. "Estamos soportando el calor porque hay unas temperaturas altísimas, en verano hubiera sido una locura, ahora estamos sobre 35 grados, te levantas con 28 grados hay que aguantar el calorcito".

UN MUNDIAL DISTINTO

Comparando con otros mundiales Germán Dobarro ha adverido algunas diferencias. De entrada Qatar "no es un país puramente futbolero, es un país que no siente el fútbol en sí pero que hace que lo siente". Por ello reconoce "no es lo mismo vivir un Mundial aquí que vivirlo en Brasil, en España, en Italia o en Argentina". En cualquier caso, "ellos se están volcando porque quieren fundamentalmente blanquear su imagen, es un país de fantasía, decia de un compañero mío hace una esto es Disneyland construida sobre la nada".

Los estadios se encuentran además "en 50 kilómetros a la redonda, geográficamente está todo muy concentrado".

En cuanto a los aficionados españoles, señala "hay, peor no muhcos, no va a ser una presencia multitudinaria ni mucho menos". Sí que ha visto "seguidores brasileños y riadas de seguidores argentinos".

"Pasta por doquier, dinero, opulencia, cuando es de día solana total y cuándo es de noche, luces por todas partes, Abel Caballero se volvería loco aquí porque hay más luces que en Vigo", señala el enviado de COPE.

LA ROJA

Hemos escuchado muchas veces que los de Luis Enrique son capaces de lo mejor y de lo peor. En opinión de Dobarro, "para que España gane un Mundial, debe tener actuaciones redondas siempre y es muy difícil".

Recuerda que no tenemos 'cracks' mundiales como Brasil, Argentina o Francia. "Tenemos muchos 7, algún 8, seises, es un equipo muy a la medida de Luis Enrique, que puede llegar a semifinales pero lo normal por desgracia es que nos la pegamos en octavos o cuartos".

Su porra: "Brasil la número uno, Argentina número dos, Francia, la número 3 y luego incluiría a Bélgica, Portugal y España".

Recuerda que a partir de las 14 horas en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE podrás conocer todos los detalles de la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar.