La frustración, la lacra de la salud mental de los más jóvenes: "No saben enfrentarse a los problemas"

En la Mañana del Fin de Semana de COPE ponemos el foco en la salud mental de los más jóvenes. Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, hasta el 47% de los menores de entre 12 y 17 años sufrió síntomas de depresión y ansiedad tras la pandemia. Cuatro años después, los especialistas cifran entre un 40 y un 60% el porcentaje de menores que tienen problemas de salud mental sin tratar. Con la idea de detectar a tiempo estos problemas y para poder tratarlos correctamente, casi 60 colegios e institutos de la Comunidad de Madrid forman parte de un programa pionero en España de prevención y promoción de la salud mental infantil y juvenil centrada en el entorno escolar.

El programa llega de la mano del Hospital Gregorio Marañón. Los psicólogos y psiquiatras imparten formación a los profesores para que tengan las herramientas necesarias para detectar y afrontar estos problemas de salud mental. En los 3 primeros meses de este curso, los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid han abierto más de 2.100 protocolos por conductas autolesivas con riesgo de suicidio. Hay una media de 7 protocolos abiertos por centro, aunque hay algunos institutos donde tienen 17, 18 o hasta 20. A estos datos hay que añadir otros casos relacionados con las depresiones, la ansiedad, adicciones, trastornos alimentarios y un largo etcétera.

María Jesús Borrego, coordinadora de bienestar del colegio Miguel Blasco Vilatela de Madrid, ha realizado uno de los cursos de formación sobre salud mental en entornos escolares. Para ella, ha resultado fundamental saber que, cuando los problemas de sus alumnos llegan más allá de su competencia como docente, puede apoyarse en los profesionales.

María Jesús identifica un sentimiento generalizado en los adolescentes: "Muchas veces lo que veo en ellos es la frustración, cualquier cosa les hace sentirse fatal, no saben enfrentarse a los problemas". Cree que más allá de achacarlo al cambio generacional, no hay que perder el foco en la educación que reciben en casa: "En algunas cosas hay demasiada sobreprotección. A los chavales hay que hacerles responsables cuando no hacen las cosas bien".

La otra vertiente de este programa pionero en la salud mental en los colegios se centra en la intervención directa en cada centro educativo, ayudando a los alumnos y a sus familias. Atienden las necesidades de salud mental de niños y adolescentes en su propio entorno escolar, a través de un equipo de profesionales clínicos que se desplazan a los centros. Una de las partes más importantes del programa son las entrevistas continuas que mantienen con el equipo directivo y los docentes.

Jorge Vidal, psiquiatra del Gregorio Marañón, nos explica las diferencias entre las etapas escolares: "En primaria, los problemas más frecuentes son los de autocontrol, de impulsividad, de tolerancia a las normas, o los trastornos de déficit de atención e hiperactividad y del espectro autista. En secundaria tienen más que ver con las dificultades en las relaciones interpersonales, la autoestima, la autoimagen, la alimentación o la depresión.

Este programa pionero en salud mental también acompaña en la vuelta a clase a los estudiantes con trastorno mental grave y da apoyo a aquellos que ya están diagnosticados y en seguimiento. Los profesionales involucrados – el personal sanitario y educativo- reconocen que la clave del éxito del proyecto está en llevar la salud mental allá donde está la población infanto-juvenil, en este caso a las aulas.