El fin de las mascarillas saca a relucir algunos de sus inconvenientes: "El dolor no lo ves"

Desde este miércoles, las mascarillas han dejado de formar parte de nuestra vida. Tres años y dos meses después, el cubrebocas ya no es necesario para nada en España. El ministro de Sanidad, José Miñones declaraba el fin de la emergencia sanitaria por el coronavirus que se activó en marzo de 2020

La mascarilla, junto a la vacuna el principal ariete contra el virus, solo se mantenía en farmacias, centros sanitarios y sociosanitarios. Desde este miércoles ya no es obligatorio su uso en ninguno de estos pero, eso sí, seguirá siendo recomendable.

Su retirada total era un clamor, no solo entre farmacéuticos o sus clientes.

También en el ámbito de centros médicos y hospitales. Y no solo por un tema sanitario o de comodidad. Había otros factores en los que no habíamos reparado.

Antonio Nieto es médico pediatra. Resume a la perfección lo que sentían los profesionales sanitarios. Y es que la mascarilla ha sido además de un complemento obligatorio, algo que impedía la normal comunicación, no solo verbal, entre médico y paciente. "El ver la cara y exprsiones del paciente es importante"

Para el profesional sanitario es esencial, como decía el pediatra, ver la cara de aquel que llegaba a su consulta con un problema. Por un tema psicológico, sobre todo -y especialmente con los más pequeños- pero también por un tema estrictamente médico. "El paciente puede tener un rictus de dolor o preocupación que con la mascarilla no ves".

Aunque esta era una parte que desconocíamos también hay que precisar que las mascarillas seguirán siendo, recomendables en estos centros médicos, sobre todo si padecemos el virus o cualquier enfermedad contagiosa.

Miedo

Otra cosa que nos contaba el médico tiene que ver con el miedo, o el respeto (llamémosle así) de algunas personas a retirarse el cubrebocas sobre todo en hospitales. Por eso, recordaba el doctor, el fin de la obligatoriedad no significa que no puedas llevarla. Para aquel que se encuentre más cómodo con ella puesta la situación no cambia.

Decidas o no llevarla, ya sabes que más de 3 años después, el cubrebocas ya no es obligatorio.

Ya no tendrás que volver a casa porque se te ha olvidado. O tener una siempre en el coche de repuesto, o preocuparte si se te ha roto. Las mascarillas ya no son un elemento esencial de nuestras vidas.