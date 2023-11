Fin a la huelga de Hollywood: mejora de prestaciones y restricciones a la IA

Ha costado cientos de millones de dólares en pérdidas a las compañías cinematográficas, y ha paralizado la industria más potente del cine a nivel mundial. La huelga de guionistas y actores de Hollywood, por fin ha terminado después de meses de protestas y reclamaciones, afectando a todo tipo de producciones, desde la segunda parte de la séptima entrega de Misión Imposible, pasando por series tan aclamadas por el público y la crítica como The Last Of Us y llegando a una de las películas más taquilleras de la historia como Barbie.





Muchas más se han visto interrumpidas durante los últimos meses debido a la huelga de guionistas (que comenzó a principios de mayo) y de actores, que se unieron el pasado mes de julio, en la que pedían mejoras en los salarios, más beneficios por las reproducciones en plataformas digitales, y protección frente a la Inteligencia Artificial.





Bueno, pues a finales de septiembre se llegó por fin a un acuerdo con los guionistas, y esta semana, se ha llegado a un acuerdo con los actores. Por lo que esta huelga, ha concluído por completo. Durante el verano, Hollywood ha estado casi parado por completo debido a esta huelga. Muchos rodajes se quedaron con los guiones a “media tinta”, se han retrasado estrenos y en galas de premios los pocos estrenos que se han hecho no han contado con los actores, ya que no podían participar ni en entrevistas, ni en alfombras rojas, ni si quiera podían mencionar nada de las películas que habían protagonizado en sus redes sociales.





Vamos a tratar de entender mejor qué pedían y por qué, tanto guionistas como actores. Juan Orellana, crítico de cine aquí en COPE, ha comentado que tanto actores y guionistas se han visto indefensos, aunque admite que “la reconversión de la industria está en un punto que no sabemos a donde nos va a llevar y que ha alarmado con razón a guionistas y actores”





Lo que más ha llamado la atención en las reclamaciones: la entrada de la inteligencia artificial en el mundo del espectáculo. A través de la esta herramienta se puede utilizar perfectamente el rostro de un actor -pongamos, por ejemplo, el de Penélope Cruz-, para introducirlo en un vídeo o cortometraje, en el que ni siquiera ella trabaja. Pues esto, ahora, comenzaba a ser un problema que no estaba regulado.





El acuerdo de la industria con el sindicado de actores de Hollywood -ojo, 160.000 actores, que no son pocos- incluye un contrato valorado en más de 1000 millones de dólares, con los que se mejorarán el salario mínimo de los trabajadores y las aportaciones a sus fondos de salud y de pensiones. Además, se aumentarán los llamados 'pagos residuales' (que son los que reciben los intérpretes por la emisión en televisión y en las plataformas de sus series y películas), y además habrá nuevas normas que regularán ese uso de la inteligencia artificial del que hablábamos.





Y el acuerdo con los guionistas al que se llegó hace mes y medio, especifica que la inteligencia artificial no puede escribir o reescribir ningún tipo de material-de guion-, y que el material que se genere a través de esta inteligencia, no podrá considerarse original. Además, también se negoció una nueva forma de calcular las ganancias residuales de las películas y series que se distribuyen en internet, igual que con los actores.





“Esto es un negocio que está cambiando” o “tenemos que estar con los actores y guionistas” comentó la presidenta de SAG-AFTRA (el sindicato de actores), a Bryan Cranston (protagonista de Breaking Bad), a Tom Hanks, al director y actor Kenneth Branagh. Todos ellos, junto a Meryl Streep, George Clooney, Margot Robbie y una lista infinita, se sumaron a las manifestaciones organizadas frente a los estudios. Ellos, podríamos decir, son las caras conocidas de esta huelga, pero no son ni los únicos, ni los más afectados por el tipo de convenio que regía los contratos de guionistas y actores hasta ahora. Cientos de miles de personas que trabajan en la industria, y que no son conocidos, también exigían más derechos, como nos explica Juan Orellana: “el problema son los actores menos conocidos... las caras conocidas son solo las puntas del iceberg pero son los que realmente mantienen la industria de Hollywood”.





De hecho, la prensa especializada asegura que el interés de las grandes productoras estaba puesto en sacar un acuerdo ya para salvar lo que queda de temporada y también las galas de premios que se celebran en los próximos meses, pero que sobre todo estaban con el ojo puesto ya en el año que viene, y que este chicle no se estirase más.





Y como en toda historia, siempre hay algún beneficiado. Jacobo trabaja en un cine en Lanzarote y nos ha “hay otras películas que han tenido bastante taquilla aquí en España”. Se ha puesto fin a una huelga que ha dejado pérdidas inmensas -tanto laborales como económicas-, en la industria del cine en Hollywood. Ha sido la primera huelga de actores desde 1980, ha sido dura y tajante desde el primer día, y se calcula que dejará unas pérdidas de entre 4.000 y 7.000 millones de dólares.