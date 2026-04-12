Una experta dictamina la gran carencia de la política en España: "Las responsabilidades no se asumen"

La secretaria general de la Fundación 'Hay derecho', Elisa de la Nuez, ha afirmado en el programa 'La Mañana de Fin de Semana' de la Cope, con Fernando de Haro, que en España la cultura de la dimisión es prácticamente inexistente. A raíz de la primera semana del juicio del caso mascarillas y la defensa del Gobierno sobre la gestión del exministro José Luis Ábalos, De la Nuez ha sostenido que "en España básicamente las responsabilidades políticas es que no se asumen".

Según la experta, la responsabilidad judicial es la única que, en ocasiones, fuerza algún tipo de cese o dimisión, a diferencia de los estándares que imperan en otros países. "La responsabilidad política, con los estándares que tiene en otros países, yo creo que en España ahora mismo no existe", ha lamentado De la Nuez, señalando que el sistema espera a que la justicia actúe para tomar decisiones.

EFE Jessica Rodríguez (izda), expareja del exministro José Luis Ábalos, sale del Tribunal Supremo donde ha comenzado el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia

El listón de la dimisión

Para ilustrar la degradación de esta práctica, la secretaria general de 'Hay Derecho' ha recordado el 'caso de Luis Roldán' en los años 90. El entonces ministro Antoni Asunción "dimitió sencillamente porque era el que había nombrado al director general, lógicamente no tenía ningún conocimiento ni ninguna complicidad de ningún tipo". Este hecho, que hoy parece impensable, demuestra cómo ha cambiado la exigencia sobre la clase dirigente.

De la Nuez ha extrapolado esta situación a otros escándalos como el 'Caso Kitchen', criticando que los líderes políticos se sorprendan de las "fechorías" de quienes ellos mismos nombraron. En su opinión, si estas decisiones de personal tan erróneas se tomaran en una empresa privada, "pasarían cosas".

Luis Bárcenas

¿Cuándo hay que dimitir?

Ante la pregunta de en qué momento debe dimitir un cargo público, si al ser imputado o al abrirse juicio oral, De la Nuez se ha mostrado tajante. Considera que el simple hecho de plantearse esa pregunta evidencia la anormalidad de la situación: "No me parece normal estar juzgando en juicio oral a exministros". A su juicio, el sistema "no puede soportar la tensión de tener en un alto cargo a alguien que está sujeto a una investigación penal", por lo que se debe "dar un paso al lado" en cuanto existan indicios relevantes.

No me parece normal estar juzgando en juicio oral a exministros" Elisa de la Nuez Secretaria general de la Fundación "Hay derecho"

Finalmente, De la Nuez ha abordado si la responsabilidad política prescribe cuando un partido deja el poder, a colación del Partido Popular tras la moción de censura. Su conclusión es que, aunque no existan plazos como en la vía penal, es necesario "un corte radical con esa etapa". La experta cree que el error del PP fue no desmarcarse y seguir amparando a ciertas figuras, lo que provoca que "se pueda usar políticamente" su pasado en su contra.