Esperanza Aguirre: "Llevo 10 años sin saber quién filtró mi declaración de la renta y Montoro nunca me dio una explicación"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha mostrado este domingo su indignación por la falta de respuestas sobre la filtración de su declaración de la renta en 2015, un caso que sigue sin resolverse una década después. Durante una entrevista en La Mañana de Fin de Semana de la COPE, dirigida por Fernando de Haro, Aguirre ha asegurado que nunca recibió explicaciones por parte del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a pesar de ser el máximo responsable de la Agencia Tributaria en el momento de la filtración.

"Han pasado 10 años y nadie me ha dicho quién entró en mi declaración de la renta para filtrarla", denunció Aguirre. La exdirigente del PP recordó que, tras la publicación de sus datos fiscales, correspondientes a 2013, en plena campaña electoral autonómica y municipal, denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado e intentó contactar con Montoro, sin éxito. "Llamé por teléfono a Montoro. Montoro no se puso. Llamé al presidente Rajoy, que sí se puso", relató.

Aguirre insistió en que no acusa directamente a Montoro de haber filtrado su declaración, pero sí le reprocha no haber actuado con transparencia. "Montoro era el responsable y a mí, que era su compañera de partido, aunque en desacuerdo manifiesto con él, nunca me dio una explicación", subrayó.

Europa Press El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

La expresidenta madrileña recuerda que los accesos a los datos fiscales dejan rastro, por lo que considera que hubiera sido sencillo identificar al responsable. "En aquel momento, unos días antes, hubo un asunto con un banco portugués y se les cayó el pelo a los funcionarios de la Agencia Tributaria que habían entrado en esos datos", argumenta.

La polémica con Montoro y el Gobierno de Rajoy

El tema de la filtración se enmarcó en una crítica más amplia de Aguirre hacia la gestión económica del Gobierno de Rajoy, en el que Montoro fue ministro de Hacienda entre 2011 y 2018. La expresidenta reprochó que el Ejecutivo del PP incumpliera promesas como la bajada de impuestos o la derogación de la Ley de Memoria Histórica. "Un gobierno que había sido elegido con la mayoría más impresionante que nos han dado nunca al centro-derecha en España, con 186 escaños, que había prometido bajar los impuestos drásticamente, derogar la ley de memoria histórica, cambiar la ley electoral... de todo eso no hizo nada", afirma.

Sobre la investigación judicial que ahora afecta a Montoro por presuntas irregularidades en su etapa al frente del ministerio, Aguirre ironizó: "El primero que se iba a alegrar era el señor Montoro, porque en estos días he visto por la televisión que decía 'que me investiguen, que me investiguen'. Bueno, pues estará muy contento ya de que le investiguen".

¿Intereses políticos detrás de la filtración?

Consultada sobre quién pudo estar detrás de la filtración de sus datos fiscales, Aguirre admitió que inicialmente pensó en sus adversarios políticos, pero no descartó que hubiera habido intereses dentro de su propio partido. "Escuchando luego audios de Villarejo y otros, había gente que quería absolutamente que yo no fuera alcaldesa de Madrid", señaló, aunque evitó señalar nombres concretos.

Fernando de Haro le recordó que el juez que investiga el caso ha determinado que no es delito que un ministro de Hacienda acceda a los expedientes de los contribuyentes. Aguirre aclaró que su queja no es jurídica, sino política: "Yo no he acusado para nada a Montoro ni de haber accedido a mi expediente ni de cometer ningún delito. Yo de lo que me quejo es de que han pasado 10 años y nadie me dice quién entró en mi declaración de la renta para filtrarla".

La entrevista ha concluido con Aguirre reiterando su malestar por la falta de respuestas. Una década después, el misterio sobre la filtración de su declaración sigue sin resolverse, y la expresidenta madrileña sigue exigiendo explicaciones que, por ahora, nadie le ha dado.