Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria: "El PSOE tiene que presentar presupuestos y, si no es así, no tiene sentido seguir alargando esta agonía"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado esta semana su intención de presentar por fin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, más allá del anuncio, todavía no hay fecha, ni senda de gasto ni un cuadro macroeconómico definido. En este contexto, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, advierte de que, a día de hoy, no han recibido ningún contacto por parte del Ejecutivo ni del grupo parlamentario socialista.

"A fecha de hoy, no", señala Valido al ser preguntada si han iniciado conversaciones para negociar los presupuestos. Aun así, no cierra la puerta: "No descarto que en el futuro sea así, porque de otra manera no veríamos avanzar si empezamos a hablar de presupuestos sin hablar con los grupos que tienen que apoyarlos".

J.J. Guillén Cristina Valido, Coalición Canaria

"EL GOBIERNO DEBE DE DEMOSTRAR QUE PUEDE GOBERNAR"

La falta de avances reales en torno a los presupuestos ha despertado escepticismo entre los partidos que sostienen la gobernabilidad parlamentaria. Desde Coalición Canaria, lo tienen claro: "El Gobierno tiene que demostrar en este momento que puede gobernar", afirma Valido. "Y gobernar es presentar presupuestos, registrarlos en el Congreso y que todos conozcamos las cuentas del Estado".

Para Valido, continuar sin presupuestos es simplemente insostenible: "No podemos seguir alargando esta agonía y una legislatura en la que ni siquiera tenemos unas cuentas actualizadas". Si finalmente el Gobierno presenta los presupuestos, Coalición Canaria no los apoyará a ciegas. Valido subraya que antes de hablar de voto afirmativo hay que ver si se cumplen los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura.

Cristina Valido, en el Congreso de los Diputados

"Queremos ver recogido negro sobre blanco los acuerdos que hicieron que apoyáramos una investidura", recuerda la diputada. Entre esos compromisos se encuentran inversiones en obras hidráulicas y en el sistema energético de Canarias. "Necesitamos obligatoriamente de un presupuesto para que podamos decir que han cumplido con la agenda canaria que firmamos".

Además, Valido aclara que Coalición Canaria tiene el mismo derecho que el resto de grupos a presentar enmiendas: "Podemos solicitar otras cuestiones y enmendar aquellas con las que no estemos de acuerdo".

"NO VAMOS A CASTIGAR A CANARIAS"

Preguntada por la aparente contradicción entre pedir una cuestión de confianza y estar abiertos a negociar los presupuestos, Valido responde con claridad: "Ambas cosas son compatibles"

"Este grupo sólo tiene una diputada y si el Gobierno presenta los presupuestos en el Congreso, Coalición Canaria no va a ser el grupo que deje perder inversiones en su territorio", asegura. Su compromiso es claro: "No vamos a castigar a Canarias y dejarla fuera de cualquier negociación posible mientras el resto del arco parlamentario negocia y logra cosas para sus territorios".

Otro de los temas que inquietan a Coalición Canaria es la gestión del reparto de menores migrantes no acompañados. Aunque ya se aprobó una reforma de la Ley de Extranjería para permitir su distribución entre comunidades, la situación sigue bloqueada.

Valido confirma que "hay contactos con el Gobierno canario" y que llevan meses trabajando en ello. Sin embargo, la diputada denuncia que muchas comunidades autónomas están boicoteando el proceso. "Ni siquiera asistieron a las últimas reuniones", lamenta. Además, señala que "el Gobierno de Canarias ha tenido que recurrir al Supremo" para exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones.