La crisis de abastecimientos adelanta las compras de Navidad y empuja al Black Friday

No es casualidad que en redes sociales, en escaparates o en anuncios de televisión solo haya descuentos y promociones exclusivas. La razón es que el próximo viernes, día 26 de noviembre, es el Black Friday. Una jornada que definitivamente se ha instalado en España tanto en tiendas físicas como online.

Su origen, en todo caso, está en Estados Unidos. El día después de la celebración americana de Acción de Gracias, ya dan pistoletazo de salida a la campaña navideña con estos descuentos.

En España, este año, las estimaciones apuntan a que de media nos gastaremos 180 euros por personas en estas compras. Un 20% más que el año pasado.

Si echamos cuentas, al Black Friday hay que sumarle el Cyber Monday. La misma dinámica el lunes siguiente pero solo en ventas online. El gasto por español se estima para este lunes en 98 euros. En total, 270 euros en compras con descuentos.

Nos enfrentamos a una jornada de descuentos con varias sombras encima: la pandemia y la crisis de abastecimiento mundial que afecta, sobre todo, a los productos tecnológicos. Y ese es uno de los motivos que está detrás de esa subida del 20% en la estimación de gasto para este año.

Albert Vinyals, psicólogo de consumo y autor del libro “El consumidor tarado”, nos lo ha explicado así en COPE: “Por un lado está el miedo a decir “es que si no lo compro ahora quizá no me va a quedar”. Por otro lado ha habido una contención del gasto muy grande durante este tiempo por una parte de consumidores. Pese a que estamos con las cifras más altas de nivel de pobreza en los últimos años, también estamos con las cifras más altas de ahorro”.

El factor fundamental es el comercio online. La mitad de las compras se harán por Internet. Una piedra más en el camino para el pequeño comercio que, como explica Albert Vinyals, tiene más preocupaciones: “Las ventas de Navidad podrían llegar a ser más del 50% su facturación anual y se ven obligados a vender a un precio rebajado porque no aceptan la competencia”.

En COPE hemos comprobado que el sector llega a estar hasta asfixiado. Tanto es así que, a escasos días del Black Friday, algunos aún no saben si lo van a realizar porque la situación no acompaña.

“Las circunstancias son imposibles. Solo con el impuesto que hay que empezar a pagar y las circunstancias que son que han bajado las ventas un 40 o un 50%... Yo tengo campaña de Reyes ahora y es cuando puedo ganar algo de dinero para soportar todo el año” cuenta a COPE un propietario de una tienda de maquetas en Huelva.