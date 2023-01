Ignacio Cembrero: "No es nada nuevo hasta qué punto los socialistas están dispuestos a doblegarse a Marruecos"

El parlamento de Marruecos se reúne mañana para dar respuesta al Parlamento Europeo tras la resolución aprobada el jueves. En ese texto se insta a Marruecos a respetar la libertad de expresión y liberar a los periodistas condenados. Entre ellos, el español Ignacio Cembrero, a quien el gobierno alauí ha llevado a los tribunales 4 veces en los últimos 8 años.

En La Mañana del Fin de Semana COPE, Cembrero ha lamentado que los diputados del PSOE votaran en contra de la resolución. "Rompieron la línea marcada por su grupo tras una llamada de Marruecos al propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares".

Cembrero recuerda que los 17 diputados socialistas españoles " votaron con la extrema derecha francesa, fueron los dos grupos que mayoritariamente votaron contra esa resolución, aprobada por una abrumadora mayoría", explica y por el momento, "el PSOE no ha explicado su voto".

Sí que el presidente durante su estancia en Barcelona "vino a decir que no estaban de acuerdo con todos los puntos de la resolución", algo que en su opinión "no se entiende" ya que existe la posibilidad de "presentar enmiendas".

Los que me han dado la espalda han sido los socialistas en general

Ignadio Cembrero cree que el Partido Socialista en el Parlamento Europeo actuó en este sentido "porque había instrucciones de la Secretaría General de Ferraz con el objetivo ante todo salvar la cumbre en Marruecos que se celebra el 1 y 2 de febrero en Rabat, además de salvar la apertura de las aduanas terrestres de Ceuta y Melilla, que en principio está prevista para este mes".

Para el periodista "no es nada nuevo hasta qué punto los socialistas españoles están dispuestos a doblegarse a los intereses de Marruecos, ha sucedidoincluso cuando la relación entre España y Marruecos estaba en plena crisis" y recuerda cómo en en 2021 "los socialistas españoles votaron junto con Vox para evitar que una activista saharaui fuera candidata al precio Sájarov que ortorga el Parlamento Europeo".

"Marruecos se ha utilizado sistemáticamente la inmigración irregular con una herramienta de presión sobre España



¿Qué hubiera ocurrido si los socialistas españoles no votan en contra de esta resolución? "Podemos especular con que Marruecos hubiese suspendido la cumbre o con que hubiera habido pero el rey no hubiese recibido al presidente del Gobierno y hasta que llegara una oleada de inmigrantes a las Islas Canarias".

En este sentido afirma "Marruecos se ha utilizado sistemáticamente la inmigración irregular con una herramienta de presión sobre España le ha funcionado bien y desde que se produjo la reconciliación con el cambio de posición del presidente del Gobierno sobre el conflicto del Sahara Occidental, la inmigración irregular a España ha disminuido".

En cuanto a su situación reconoce que en general se ha sentido apoyado "por el conjunto" de la clase politica española, aunque con "matices". "Me hubiese gustado que algunos hicieran más explícito su apoyo, estoy pensando en el Partido Popular, me he sentido apoyado por Compromís, Bildu, mucho también por Ciudadanos, Podemos con preguntas al Gobierno y a la Comisión Europea". Por el contrario, advierte "los que me han dado la espalda han sido los socialistas en general". Reconoce que hay ministros que off the record, "me han dicho que no podía quejarme porque yo había acusado a Marruecos de un delito y Marruecos tenía derecho a defenderse en los tribunales porque España era un estado Derecho.".





