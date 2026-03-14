Castilla y León encara las urnas con el pacto PP-Vox en el aire y la resistencia del PSOE como clave

Mañana, más de dos millones de votantes están llamados a las urnas en Castilla y León para decidir el nuevo gobierno autonómico. En una entrevista en 'La Mañana de Fin de Semana' con Fernando de Haro, la directora de comunicación de GAD3, María Martín, ha analizado las claves de unos comicios que, según las encuestas, revalidarán el gobierno del Partido Popular tras 39 años, una vez más necesitando el apoyo de Vox.

Según Martín, estas elecciones autonómicas se enmarcan en una reconfiguración del tablero político nacional que comenzó tras las elecciones del 23J. Este fenómeno, explica, implica un ensanchamiento del bloque de derechas y un empequeñecimiento del de izquierdas, una tendencia que ya se observó en Aragón y Extremadura y que ahora se replicará en Castilla y León, aunque con sus propias dinámicas.

El PSOE aguanta, pero la izquierda se hunde

A diferencia de lo ocurrido en Aragón y Extremadura, las encuestas apuntan a que el Partido Socialista resistirá y apenas perderá diputados. La clave, según la analista de GAD3, es que la izquierda a la izquierda del PSOE prácticamente desaparecerá, sin opciones de entrar en el parlamento regional, a excepción de un posible escaño de Sumar por Valladolid que todavía está en el aire.

Pese a que el PSOE pueda mantener sus posiciones, el bloque de izquierdas en su conjunto se enfrenta a un resultado adverso. María Martín ha sido contundente al afirmar que, en estas elecciones, "la izquierda va a sumar el peor resultado de su historia" en la comunidad.

En términos de bloque, la izquierda va a sumar el peor resultado de su historia"

Vox, lejos de su techo electoral

El análisis de GAD3 también se detiene en el papel de Vox, que aunque frenará su crecimiento en comparación con otras regiones, continuará su ascenso. Martín descarta que la formación tocara techo en los anteriores comicios, donde ya obtuvo casi un 18% de los votos. "No tocó techo, vamos a ver a VOX subir", ha asegurado, aunque matizando que no podrá duplicar resultados como en Aragón porque partía de una posición mucho más fuerte.

Leticia Pérez Urnas con votos en una mesa electoral de un colegio durante la jornada de elecciones generales

Este crecimiento se apoya en un rechazo frontal a las políticas del gobierno y a la figura de Pedro Sánchez, más que en factores demográficos. De hecho, Martín ha señalado que, aunque se asocia a Vox con el voto joven, el partido "ha tenido también votante mayor" y tradicionalmente conservador en todas las regiones.

Las dos grandes incógnitas del domingo

De cara a la noche electoral, María Martín señala dos factores decisivos. Por un lado, la capacidad del PSOE para aglutinar el voto útil de los partidos regionalistas como UPL en León o Soria Ya, y de las formaciones a su izquierda. Por otro, el resultado de Vox y su capacidad para superar una cifra simbólica.

La segunda gran incógnita, según la experta, será "si Vox rompe con la barrera del 20 por 100", un hito que marcaría un nuevo salto para la formación en la comunidad. Este dato, junto a la resistencia socialista, definirá el equilibrio de fuerzas final.

Finalmente, la campaña ha estado marcada en su última semana por el conflicto en Oriente Próximo, un factor que, según Martín, siempre genera miedo e incertidumbre y afecta al voto. Aunque podría movilizar a parte del electorado de izquierdas, la duda es si será suficiente para que el PSOE obtenga un "resultado vendible" a nivel nacional, ya que, como concluye la analista, "la suma de las derechas va a ser lo más importante de la noche del domingo".