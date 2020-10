Así está cambiando la mascarilla cómo se comunica tu bebé

La nueva normalidad pasa por el uso obligatorio de mascarilla en toda España, a la que seguimos acostumbrándonos y que va para largo. Algunos expertos creen que debería ser obligatoria hasta 2023. Y si nos cuesta a nosotros los adultos este cambio higiénico y estético, y que nos incomoda, imagínate a los más pequeños. Vamos a hablar ahora de cómo la mascarilla esta cambiando la forma en la que nos comunicamos con los mas pequeños: con los niños.

Hemos hablado con los protagonistas: los niños que aprenden a vivir con este trozo de tela que nos protege y nos incomoda a partes iguales. Natalia tiene un hijo de dos años y una niña de 5 meses. El mayor, nos cuenta, se asusta con la mascarilla, por lo que se hace mas difícil comunicarse con el. Al hijo de Natalia “le asustaba bastante que la gente le hablara o que intentara que reaccionaran con una sonrisa cuando él no está viendo la sonrisa de nadie”, aunque dice Natalia, entre bromas, que “parece que muchos adultos no se dan cuenta todavía de eso” y a su pequeño “no le hacía ninguna gracia, no solo las mascarillas, incluso el viento en la cara le asustaba”. Natalia dice que aún no le han explicado el “por qué se ponen las mascarillas”, porque cuando le intentan explicar que no podía tocar nada de la calle vieron que “iba con las manos levantadas por la calle, en tensión e incluso una vez casi se cae por las escaleras por no sujetarse a la barandilla”.

Al otro lado de los mas pequeños están sus profesores, que también pasan muchas horas al mes a su lado y son auténticos testigos de su desarrollo. Ruth es profesora y asegura que el uso de mascarillas en el aula es “un problema”. Un problema “afecta a la hora de explicar”, porque lo que antes tardaba en enseñar 20 minutos ahora tarda 40. Ni ella misma entiende bien a los alumnos, dice “tengo que preguntarles hasta 4 y 5 veces qué me han dicho”. Ruth bromea con comprarse un micrófono para “usarlos en clase porque es muy difícil, ni siquiera entre ellos se escuchan bien, ya que tienen que mantener la distancia de seguridad”.

Con esto tienen que vivir cada día alumnos, padres y profesores. Y surge ahora la duda: ¿el aprendizaje de mis hijos se verá alterado por culpa de la mascarilla? Vamos a escuchar a los expertos. Miguel Pérez es director de las aulas hospitalarias y profesor de pedagogía terapéutica del Hospital Niño Jesús. Dice que “el uso de mascarilla siempre y cuando no haya otro medio que se pueda utilizar para favorecer el aprendizaje, claro que afectará”. Esto se explica en que “el reconomiento de una tristeza si no es por un ojo que llora no se va a reconocer”. Ante esta situación, los pedagogos abogan por buscar otros medios y maneras de poder trabajar el aprendizaje de las emociones. “Puede que nuestros niños”, explica Miguel Pérez, “acaben aprendiendo las emociones de otra manera. Pero lo importante es que las comprendan”. Miguel está convencido de que existen varias formas de enseñar y que, por las circunstancias, “hay que usar otros canales de información”. Este problema de comunicación tiene solución, pero se acentúa en los niños con capacidades especiales.