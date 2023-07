Ángel Expósito relata cómo fue el primer encuentro con Zelenski: "Vi en sus ojos que no me estaba engañando"

Fue ayer cuando Ángel Expósito, director de La Linterna de COPE, pudo estar con Volodomir Zelenski en su palacio presidencial, entrevistándole en un encuentro con varios medios de comunicación españoles. Un encuentro que ha dejado varios titulares sobre la situación del país en un momento crítico en la invasión rusa en Ucrania, en donde el presidente pudo explayarse y explicar la situación que llevan arrastrando desde hace más de un año.

Según el presidente de Ucrania, Putin se encuentra muy debilitado: "Putin está más amenazado que yo, te lo digo honestamente. Porque a mí solo me quieren matar en Rusia, pero a Putin lo quiere matar todo el mundo”.

Además, defiende la presencia de Ucrania en la OTAN: “Es muy importante que la gente demande y aspire a esta alianza. Esto nos refuerza. Ucrania va a ser miembro de la Unión Europea. Estamos muy agradecidos a Pedro Sánchez y a todos ustedes, a la gente de España, que siempre ha apoyado a Ucrania”.

Estos son solo algunos de los titulares que dejó el presidente ucraniano en este encuentro con medios españoles, entre los que pudo estar COPE. Pero, ¿cómo fue el primer encuentro entre Expósito y Zelenski previo a la entrevista? Él mismo nos lo explicaba en La Mañana Fin de Semana, a escasas horas de volver a España.

Valentía, sinceridad y franqueza

En solo dos horas, Ángel Expósito y parte de su equipo de La Linterna, que han pasado gran parte de la semana en Kyiv, volverán a España, tras poder entrevistar a uno de los presidentes que más impresiónpuede suscitar, tras el año y medio de guerra contra Ucrania lleva a sus espaldas.

De él, Expósito destacaba que "dominaba la situación, estuvo completamente natural, si no fuera por los boinas verdes a modo de guardaespaldas, se presenta solo y nos despacha. Le acompañaba un asesor de comunicación y no había nada más". Parecía, a sus ojos, "una estrella del rock and roll".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero sí algo ha caracterizado al presidente ucraniano, en los ojos del director de La Linterna, ha sido alguien amable, cercano y extremadamente concienciado con la situación. "Te miraba, respondía, sonreía, había respuestas de 15 o 16 minutos, un tipo con un dominio de la escena, es actor, pero de los temas y con una sinceridad. Una valentía y franqueza. Hemos hecho muchas entrevistas, ves que no te está engañando" aseguraba Expósito.

De él, explica, le ha impresionado mucho el color de piel, blanquecino y muy pálido, dándose cuenta que eso solo evidencia que es "alguien que no ha visto el sol en mucho tiempo".

Un encuentro lleno de seguridad

Como nos explicaba el director de La Linterna, este primer encuentro con Zelenski se ha dado lleno de seguridad, porque, incluso el trayecto hasta el palacio presidencial, estuvo milimetrado, sin decirles, en ningún momento cuál era el punto exacto de esa base militar.

"Es una zona de guerra, la seguridad es con varias barreras, pasas tres arcos de metales, tres checkpoints, incluso el acceso al barrio está lleno de inhibidores, los típicos bloques de hormigón que te hacen zizaguear hasta llegara la base militar. Esto es una base fortificada donde han metido al presidente" aseguraba Ángel Expósito.

Todo, en un ambiente de máxima seguridad donde no se permitían los teléfonos ni los ordenadores.