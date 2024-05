Herrera: "Resaca de las catalanas: hasta el día después de las europeas nadie va a tomar decisiones”

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este martes que pasa entre otros asuntos por la 'resaca' de las elecciones catalanas o la comparecencia de Francina Armengol ante la comisión del Congreso que investiga las compras de mascarillas.

"Resaca de la resaca de las elecciones catalanas, que es un entretenimiento, se van aclarando las posturas, va bajando la espuma de la cerveza, ya se ve el fondo de la cerveza y se ve cómo está más o menos la cosa, pero se sabe que hasta el día después de las elecciones europeas aquí nadie va a tomar decisiones, pero bueno ya al menos los panoramas empiezan a aclararse".

"La noticia principal de ayer fue la dimisión de Pere Aragonés que todavía es presidente de la Generalidad que anunció que no va a recoger su acta de diputado en el Parlamento catalán y se va reiterando lo que dijo al principio, que ellos no se van a meter en líos, que se van a la oposición, seremos oposición al señor Illa. Bueno eso vamos a verlo. En Esquerra se está larvando una crisis existencial que lógicamente no se tapa con la salida de Aragonés".

"Ayer un colectivo dentro del partido exigió la dimisión de toda la dirección y un cambio de estrategia hacia posiciones claramente soberanistas, es decir que pese más el soberanismo que el izquierdismo en el partido ERC".

"Y también apareció Puigdemont y dejó su perla y reiteró sus requiebros hacia Esquerra y sus amenazas a Sánchez y dijo algo muy interesante, que tiene el mismo derecho como Sánchez a gobernar a pesar de haber perdido las elecciones. Yo apoyé a Sánchez que perdió para que fuera presidente. Ahora Illa Sánchez, me tiene que apoyar a mí, que he perdido o que he quedado segundo, para que sea presidente.

"Y advirtió al presidente del Gobierno que una investidura de Illa gracias a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular es decir o por omisión, supondría la ruptura de la estabilidad en el gobierno en el gobierno de la nación".

"Y Salvador Illa no compareció pero mandó a la portavoz del PSC a advertir que a pesar de las amenazas de Puigdemont sobre el gobierno de Sánchez, el PSC iba a mantener su independencia e intentará gobernar Cataluña, o sea que en el PSC no están dispuestos a entregar la cabeza de Illa a cambio de la estabilidad en el gobierno de España".

La meta, las europeas

"Y Sánchez se reunió con la ejecutiva y se felicitó por el resultado es un gran incentivo para las próximas europeas y tal y tal y Moncloa considera que los resultados de Cataluña avalan su estrategia de cesiones al independentismo. Ellos lo dicen de una forma más cursi como siempre el perdón tiene efecto sanador, qué vamos a decir aquí que somos cristianos y creemos en el arrepentimiento y en el perdón, claro que sí. Pero es que están tan crecidos que incluso se han lanzado a Puigdemont veladas amenazas sobre la posibilidad de adelantar las elecciones generales si el huido fuera a bloquear la legislatura y también tengan en cuenta que hay otro elemento transversal que cruza todo eso que es la amnistía que seguramente en 15 días podrá estar aprobada, lo cual no quiere decir que entre en vigor porque la cuestión prejudicial que pueda el Tribunal Supremo presentar ante Europa, la paralizaría. La meta volante próxima son las elecciones europeas y después del resultado de las vascas, de las catalanas Sánchez se cree más fuerte en su duelo con Feijóo".

"Aragonés que todavía es presidente, decidirá cuando se constituyen el Parlamento y como fecha a tope el 10 de junio. Ese día se elige a los siete miembros de la Mesa, incluido el presidente de la Cámara, es el día después de las elecciones europeas. El presidente de la Cámara es la persona encargada de proponer al candidato a la investidura y tanto Illa como Puigdemont han anunciado la voluntad de presentarse. O sea la decisión sobre la presidencia y sobre quién se presenta esta investidura es la primera parte de la primera pista por donde puede circular la política catalana en los próximos tiempos. Esto es ya les digo con la influencia que tiene la estabilidad del gobierno de Sánchez, que puede hacer varias cosas. También puede intentar convencer a Puigdemont co ncesiones, como el cupo fiscal, el reconocimiento nacional, que eso lo pagamos el resto de los españoles".

Veto a la ley de amnistía

"El pleno del Senado aprueba hoy el veto a la ley de amnistía después de todas las comparecencias celebradas en la Cámara baja al Senado va a aprobar uniforme muy duro contra la ley y que no está adecuado al Derecho europeo, luego eso hace que la ley vaya al Congreso y en el Congreso si funciona la mayoría de Sánchez se aprueba y se acabó".

"Luego el juez del caso tsunami ha citado a declarar a los principales imputados por este asunto entre ellos a la fugada dirigente de Esquerra Marta Rovira en este caso se les imputa un delito de terrorismo cuyo perdón iría en contra en contra de las disposiciones de la justicia europea. Y hoy declaran en la causa los policías que resultaron heridos en los graves incidentes de la plaza de Urquinaona":

"Ayer el ministro de Transportes Óscar Puente comparación para advertir que los problemas de los trenes de cercanías él se habrá mantener un cierto tiempo. El ministro dijo que la gravísima avería del domingo no era un simple robo de cobre sino un sabotaje deliberado, sin embargo los Mossos han identificado a una banda del Este que tres días antes ya había robado cobre, que no entraron en la cárcel fueron puestos en libertad y que habrían organizado ese gran robo del día de las elecciones".

Comparecencia de Armengol

"Ayer en comparación de la Comisión de Investigación del Congreso la presidenta de la Cámara Paquita Armengol para explicar su gestión en el escándalo de las mascarillas del covid. Reconoció conversaciones con Koldo Aguirre pero negó haberse interesado por los contratos objeto de polémica o haber dado algún trato de favor a esa red. Dice que es un bulo para desacreditarla pero la verdad es que no pudo rebatir las referencias a las negligencias de su gestión que constan en el sumario del caso que se instruye la Audiencia Nacional".

"Antes de ella los responsables técnicos de la Consejería reconocieron que compraron las mascarillas a la empresa de Koldo por indicaciones del Ministerio de Transporte. Y ayer también la Fiscalía europea que investiga este caso ha pedido la justicia española transcripciones de las conversaciones telefónicas. No solo la justicia europea, también los españoles estamos a la espera de conocer el contenido de esas transcripciones, a ver qué es lo que hay por ahí".