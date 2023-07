Zelenski hace repaso sobre el avance de la guerra contra Ucrania en COPE: "Putin está más amenazado que yo"

El encuentro del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con varios medios de comunicación españoles este viernes, entre los que ha tenido la oportunidad de estar COPE, ha dejado varios titulares sobre la situación del país en un momento crítico de la guerra con Rusia.

Para Zelenski la rebelión del grupo Wagner ocurrida la pasada semana es una clara demostración de que están perdiendo la guerra. Durante la entrevista ha descrito la realidad de estos mercenarios en el campo de batalla: “Los miembros de Wagner que estaban en el este de Ucrania tenían una sola salida. Es incorrecto decir que tenían alguna elección. Tenían que ir a la batalla, tenían que avanzar y sabían que no podían parar. Seguían avanzando porque al volver a atrás, sin haber cumplido la misión que se les habían impuesto, se les mataba”. Así describe el presidente ucraniano el callejón sin salida en el que se han encontrado donde, o eran abatidos por los ucranianos, o lo hacían los rusos.

Según el presidente de Ucrania, Putin se encuentra muy debilitado: "Putin está más amenazado que yo, te lo digo honestamente. Porque a mí solo me quieren matar en Rusia, pero a Putin lo quiere matar todo el mundo”.

Además, defiende la presencia de Ucrania en la OTAN: “Es muy importante que la gente demande y aspire a esta alianza. Esto nos refuerza. Ucrania va a ser miembro de la Unión Europea. Estamos muy agradecidos a Pedro Sánchez y a todos ustedes, a la gente de España, que siempre ha apoyado a Ucrania”.

La prioridad del presidente ucraniano en el avance de la guerra

“Cada metro, cada kilómetro cuesta vidas humanas”, ha comentado Zelenski sobre las dificultades de recuperar unos territorios ocupados que Rusia tuvo tiempo de fortificar debido a los “retrasos” de los socios occidentales de Ucrania en el envío de armamento clave para la contraofensiva, lo que le habría permitido ganar tiempo.

Sobre el futuro y el avance de la guerra, Zelenski tiene muy clara su prioridad, los civiles y sus soldados. Asegura que, si pudiera retrasar la contraofensiva para tener menos bajas, la retrasaría: "El motor principal son nuestros militares y lo más importante es seguir avanzando. Ellos siguen avanzando, aunque no sea tan rápidamente como ellos quieren. Si a mí me das a elegir entre, que sean dos meses y mueran miles de personas, o que sean tres meses y muera menos gente, yo me quedo con la segunda. Incluso prefiero que sean cuatro o cinco meses, pero sin pérdidas, porque entre el tiempo y las vidas humanas, la gente es lo más importante".

Por otra parte, las necesidades de sus soldados son evidentes: "Si hoy recibiéramos la artillería que, indiscutible, tienen nuestros socios americanos y europeos, sería una cantidad suficiente para agilizar los procesos en el campo de batalla".

Zelenski hace balance de las víctimas desde el inicio de la guerra

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha aprovechado el encuentro con el presidente ucraniano para pedirle que hiciera un balance del desastre humano causado por la guerra. Todo ello, después de que el periodista contara que la viuda de un soldado fallecido en batalla le regalara "un trocito de metralla". Así, Zelenski ha sido rotundo: "No puedo hablar de números concretos".

El dirigente del país ha lamentado profundamente que no puede contar "cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos", así como tampoco los civiles perdidos. "Sinceramente, es una cosa casi mentira porque no sabemos cuántas personas fallecieron en los territorios ocupados, y es un hecho", le ha respondido el presidente del país.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"No sabemos la cantidad de víctimas, no sabemos si es verídica la información de la gente que está en los campos de concentración, que están retenidos o secuestrados". La información, ha asegurado, les llega a través de "intermediarios, redes sociales o incluso Rusia".

"No tenemos información clara", ha agregado. "Hasta el final no vamos a saberlo. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariúpol. Mientras controlen ellos el territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente", ha subrayado el dirigente ucraniano. Así las cosas, Volodímir Zelenski ha relatado cómo al llegar a las zonas liberadas de los rusos, veían "las fosas comunes y no entiendes".

"Estamos encontrando tumbas y fosas, y gente torturada en sótanos. Decir cuántas personas no puedo, no tengo esas cifras", ha asegurado. Nada que ver con las cifras militares, tanto de fallecidos como de heridos. Un número que saben ellos y "las familias" de todas aquellas personas caídas en batalla, defendiendo su país. Además, ha añadido que si se compara la balanza entre los rusos y ellos, los de Moscú "los superan. Ellos tienen muchas más pérdidas, muchas más".

"Las cifras son claras y los rusos los tienen cifras mayores. No puedo decirles las cifras concretas, perdón", ha terminado disculpándose.