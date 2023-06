"No estábamos preparados": Así fueron las horas previas a la entrevista de Ángel Expósito con Zelenski

Este viernes, Ángel Expósito ha entrevistado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su visita a Kiev, desde donde se encuentra realizando el programa de La Linterna desde el miércoles. El comunicador adelantaba en 'La Tarde' cómo se ha producido ese encuentro: “Nos han citado dos horas antes, hemos llegado a las 12.30 h, hemos entrado al salón a las 13.30 h después de pasar controles, hemos dejado los teléfonos -nunca había estado tanto tiempo sin teléfono-, nos han cacheado, revisado las maletas... Hemos estado en el salón esperándole dos horas". Hasta las tres de la tarde el presidente ucraniano no ha llegado: "Ha sido una espera tremenda. Estábamos rodeados de soldados, de repente se ha abierto la puerta y ha aparecido el tío, no estábamos ni preparados y nos hemos ido a saludarle".

Expósito ha compartido con todos los oyentes de COPE qué es lo que ha sucedido hasta llegar a ese momento. Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con el equipo de La Linterna y les ofrece entrevistar a Zelenski. La respuesta de Ángel es inmediata, sí. No les dan un día exacto, sería el miércoles, jueves o viernes. Finalmente, ha sido hoy, viernes. "La condición es que tenemos que llegar por nuestros propios medios a Kiev y, una vez aquí, esperar", explica. En estos momentos, el equipo se pone en marcha para preparar la hoja de ruta. Un viaje que se convierte en toda una odisea. Reproduce el audio para escuchar todos los mensajes que recibió Expósito hasta sentarse junto a Zelenski.

Zelenski habla sobre Wagner

Durante la entrevista, Expósito cuenta cómo Zelenski se ha referido a diferentes temas como el futuro de la guerra, la OTAN, las víctimas, la situación de central nuclear de Zaporiyia o el Grupo Wagner. "Dice que es la confirmación de que están perdiendo la guerra", adelanta el comunicador y añade una anécdota "tremenda" de cómo operan los mercenarios de Wagner: "Zelenski dice que solo pueden avanzar. Que cuando avanzan, los ucranianos los matan y que cuando intentan retroceder, les matan los propios rusos. Ese el tema de Wagner, solo tienen una opción: morir hacia delante o morir cuando se mueven hacia atrás".

La primera pregunta de Expósito a Zelenski

Ángel, en su primera pregunta al presidente de Ucrania, le ha contado cómo, durante una entrevista en Irpín, una viuda de un soldado fallecido hace un año en Jákov, le regaló un trocito de metralla, un detalle que le impresionó profundamente. Después de compartir con él su vivencia, le preguntó por el balance de víctimas, civiles y militares, ucranianas y rusas. Zelenski contesta de inmediato: "Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos, no sabemos cuántas personas están enterradas en Mariúpol y en Donbás... En todos los sitios donde está Rusia y tienen el control, no sabemos lo que pasa con nuestra gente". Expósito reconocía que se le ponía "piel de gallina" escuchándole.