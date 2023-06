El mensaje de Zelenski, en COPE, a las refugiadas ucranianas en España: "Están fuera, pero de visita"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha participado este viernes en un encuentro que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha tenido con diferentes periodistas españoles. Una oportunidad única en la que ha podido saludar y conversar con el dirigente en un momento crucial de la guerra con Rusia, después de la reciente rebelión del grupo Wagner.

Expósito ha aprovechado los últimos minutos de la entrevista para pedirle un mensaje a los refugiados ucranianos en España, especialmente para todas aquellas madres que están desplazadas con sus hijos en nuestro país. Zelenski ha querido agradecer primero a España por todos ucranianos que ha acogido. Considera que “es fundamental” en una situación así “sentirse como igual” y está, por lo tanto, “muy agradecido a la gente de España porque no nos sentimos refugiados”.

“Me gustaría decirles a los ucranianos que están fuera que no olviden que estamos agradecidos a España, pero que están fuera y de visita, y es muy importante que en el momento que decidan volver, lo hagan para construir con nosotros”, ha expresado el presidente de Ucrania.

Zelenski, sobre la cifra real de muertos: "Hasta el final no vamos a saberlo"

Ángel Expósito también ha preguntado a Zelenski por un balance del desastre humano causado por la guerra. Todo ello, después de que el periodista contara que la viuda de un soldado fallecido en batalla le regalara "un trocito de metralla". El presidente ucraniano ha sido rotundo y ha comentado que no puede hablar de "números concretos".

El dirigente del país ha lamentado profundamente que no puede contar "cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos", así como tampoco los civiles perdidos. "No sabemos la cantidad de víctimas, no sabemos si es verídica la información de la gente que está en los campos de concentración, que están retenidos o secuestrados". La información, ha asegurado, les llega a través de "intermediarios, redes sociales o incluso Rusia".

"Hasta el final no vamos a saberlo. Mientras controlen ellos el territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente", ha subrayado el dirigente ucraniano. "Estamos encontrando tumbas y fosas, y gente torturada en sótanos. Decir cuántas personas no puedo, no tengo esas cifras", ha asegurado. De todas formas, Zelenski ha añadido que si se compara la balanza entre los rusos y ellos, los de Moscú "los superan. Ellos tienen muchas más pérdidas, muchas más".

