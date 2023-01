Vila: "La política de Covid 0 ha llegado a su fin en China y el ahora es una incógnita, pero ya era hora"

Estamos a las puertas del nuevo año porque, no nos engañemos, mañana lunes, 8 de enero es el día en el que realmente empezaremos a mirar al año 2023 con seriedad y dejaremos atrás estas semanas de turrones, regalos y, para los más afortunados, vacaciones.

Mañana vuelven los críos a los colegios y arrancamos un año que en lo político va a ser cuanto menos interesante. Al final del 2023 celebraremos elecciones generales y será la oportunidad de comprobar si los trucos de malabarista de Sánchez, sus pactos con los independentistas y con la extrema izquierda, le son suficientes como para mantenerse en el poder. De momento, las encuestas lo que auguruan, con la única excepción del CIS del socialista Tezanos, es una vicrtoria del centro derecha. Pero veremos, que un año en la vida es mucho tiempo y en política una eternidad.

Fíjate si un año es mucho tiempo, que no hace ni 12 meses desde que Pablo Casado dimitió de la presidencia del PP tras una entrevista para la historia aquí en esta casa, en Cope. No ha pasado ni un año de aquellas semanas de vértigo en el principal partido de oposición, semanas de vértigo que finalizaron con el advenimiento de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP. Mañana lunes, por cierto, Feijóo arranca el año político aquí en Cope con Herrera, a partir de las nueve de la mañana. De momento, ayer insistía Feijóo en una entrevista en Servimedia en que su objetivo pasaba por gobernar con sus votos.

Pero si lo político va a marcar el año que arrancamos, no lo va a hacer menos la economía. De hecho, según cómo le vayan las cosas a la economía de nuestro país, pues tendrá una incidencia directa en lo que pase en las urnas. Cerramos el 2022 con 471.360 empleos más y con la menor cifra de paro en 15 años. Pero con la sensación también de que esas cifras están muy condicionadas por la nueva contabilidad que lleva a cabo el Gobierno, con cerca de medio millón de fijos discontinuos, gente que durante varios meses del año no trabaja, cobra el Paro pero que no figuran en las listas del desempleo. Y sin olvidar que España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro.

Y antes de seguir lanzando las campanas al vuelo, como viene haciendo el Gobierno estos días, quizá convendría que le echaran un ojo al mercado del trabajador autónomo. Son extraordinariamente malos los datos del informe anual que conocimos ayer y que reflejan que, por primera vez en diez años, se ha producido un descenso de trabajadores autónomos en nuestro país. En España se perdieron el pasado año 1.204 autónomos, según la información facilitada por la Seguridad Social, lo que supone el peor dato desde 2012. ¿Las razones? Muchos no han acabado de recuperarse de la pandemia, los que quedan se han visto muy afectados por la inflación, con un aumento de los tipos de interés que dificulta la financiación y, finalmente, por el descenso del consumo. Y esta es la España real, la que a veces da la impresión de que el Gobierno, que si muere algún día será de soberbia, no quiere ver.

Mira en Cope en las últimas horas hemos hablado con Fátima. Ella tiene 35 años, trabaja en la industria, es autónoma. Y nos ha intentado explicar lo difícil que es para ella enterarse del nuevo sistema de cotización de los autónomos, con hasta quince tramos diferentes.

Renovación del Consejo General del Poder Judicial



El otro frente del que tendremos que estar muy atentos en el nuevo año es el judicial. Parece muy complicado que vaya a renovarse el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace 4 años, en medio de este ciclo electoral. Pero veremos, porque también parecía imposible que se renovara el Constitucional y así ha sido. Eso sí, gracias a la responsabilidad de los magistrados del poder judicial que lograron ponerse de acuerdo antes de la reforma de dudosa constitucionalidad que anunció el Ejecutivo. En esto de la justicia, el PP, como sabes, ha presentado una propuesta para que gran parte de los magistrados del poder judicial sean elegidos por los propios jueces. Una propuesta que no gusta en el PSOE. Ayer su portavoz parlamentario, Patxi López, decía que qué eso eso de que los jueces elijan a los jueces. Sí, sí, lo dijo, así con el engolamiento habitual.

Hombre, pues porque será mejor que los jueces elijan a los jueces y no que lo hagan los políticos cuyos delitos luego tienen que juzgar esos jueces. Parece bastante obvio. Pero es que además, señor López, exlehendakari gracias a los votos del PP, es que esa es precisamente la doctrina de Bruselas, es lo que se pide sistemáticamente desde los organismos comunitarios.

Ahora bien, la nueva etapa que arranca este lunes el Tribunal Constitucional, con la incorporación de los 4 nuevos magistrados, tiene aún varias incógnitas en el horizonte. Sobre todo una: que es quién presidirá el Alto Tribunal. De lo que no cabe duda es de que el Gobierno utilizará la mayoría progresista de ese órgano para intentar que favorezcan sus intereses en los asuntos que llegarán, como la ley del aborto, o la ley trans o, sobre todo, el futuro referéndum de Cataluña, cuya celebración ya nadie descarta. Sobre todo desde que Sánchez dijo que no se iba a hacer, claro, porque ya saben que el presidente del Gobierno hay que entenderlo en sentido inverso. Normalmente hace justo aquello que dice que no va a hacer.

La política de Covid 0 ha llegado a su fin

Y lo de Ucrania, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, esta medianoche acababa, con más pena que gloria, el supuesto alto el fuego que había anunciado Putin con motivo de la Navidad ortodoxa. Y mira, así suena la paz de Putin. Son las bombas rusas cayendo en la localidad de Bajmut, en la región oriental de Donetsk, bombardeos que han causado la muerte de dos civiles, según Ucrania. Zelensky, el presidente ucraniano, cree que la falsa tregua ha mostrado la verdadera cara de Rusia.

Ayer se celebraba el día de Navidad en Rusia y en Ucrania, festividad que los soldados de ambos mandos celebraron en las trincheras bajo el fuego enemigo. Y fíjate cómo en el colmo del cinismo, Putin se fue a celebrar la Navidad ortodoxa a la catedral que se encuentra en el interior del Kremlin para reflexionar sobre los valores de la Navidad: "misericordia, compasión, bondad y justicia". Cuatro palabras que en la boca de este hombre suenan como 4 dolorosas mentiras.

Y lo de China. Hoy es un día importante allí… y en todo el mundo. Porque China elimina desde este domingo la exigencia de cuarentena al entrar al país. También se permite la libre salida de ciudadanos… La política de Covid 0 ha llegado a su fin y lo que viene ahora, es una incógnita.Pero, si me permites una breve reflexión a esta hora de la mañana… ¿No te parece que ya era hora? Es evidente que las cosas no se han hecho bien en el país asiático. Ocultan datos, disponen de una vacuna mucho menos efectiva que las nuestras y el virus apenas ha circulado por sus ciudades, con lo que ahora se está produciendo una explosión de casos. Pero en algún momento tenía que llegar la apertura de fronteras, ¿no crees? ¿O es que vamos a vivir eternamente con el país más poblado del mundo encerrado en sus fronteras? Así que información, como siempre, y aquí en Cope siempre tendrás la mejor, pero también prudencia. Ni estamos como hace tres años, ni tenemos la misma información que entonces, ni contamos con la misma protección.