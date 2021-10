Herraiz: “Sin elecciones a la vista, los congresos de los partidos solo sirven para sacar músculo"

Audio Antonio Herraiz también analiza el posible viaje del rey Juan Carlos a España antes de final de año

Muy buenos días. Sigues en 'La Mañana del Fin de Semana' en este domingo que viene con una previsión del tiempo muy similar a la de ayer. Sigue el anticiclón que vuelve a dejar una jornada seca y estable. Temperaturas altas en la mitad sur, especialmente primaverales o casi veraniegas en las horas centrales del día. Y también -igual que este sábado- no se descarta algún chubasco localmente fuerte en el litoral de la comunidad Valenciana y sur de Cataluña.





Nuevo derrumbe en el flanco norte del volcán de La Palma

El volcán de la isla de la Palma deja novedades en las últimas horas. Hoy se cumplen tres semanas desde que entrara en erupción, fue el 19 de septiembre cuando empezó a expulsar lava, y después de unos días de relativa estabilidad, en la que se han ido cumpliendo las previsiones, en el Cumbre Vieja se haderrumbado el flanco norte del volcán.





Aquí hay que imaginar una especie de dique de contención, o una presa que si cae el muro se vierte todo el agua. En el caso del volcán, las consecuencias son, evidentemente, otra. Lo que ha provocado es la emisión de nuevas coladas de lava que se dirigen en varias direcciones. Hay una que genera especial preocupación porque arrastra una importante masa volcánica.





Los técnicos llaman a la tranquilidad y explican también la evolución de la fajana, del delta lávico que sigue generando la lava en contacto con el agua del mar. El propio movimiento marino sujeta esta fajana sin estabilidad y en movimiento. Esto puede generar una ruptura con consecuencias en principio predecibles y sin motivo para la alarma.

Tres semanas después de que el volcán entrara en erupción seguimos actualizando las cifras. Casi 500 hectáreas afectadas, 497, 1281 edificaciones dañadas, de las que la mayoría 1186 han quedado completamente destruidas. Y la pregunta de hasta cuándo sigue en el aire.

El rey Juan Carlos se plantea viajar a España antes de final de año

Y hoy es noticia el rey Juan Carlos. Que a nadie le gusta estar fuera de su casa si no es por voluntad propia es una obviedad y lo es también que el rey lleva tiempo queriendo volver a España. ¿Es la primera vez que el emérito ha manifestado a su círculo más cercano el deseo de regresar a nuestro país? No.





La novedad es que ahora el escenario que divisa por delante está mucho más despejado que el que tenía meses atrás. Primero porque el Monarca ha subsanado con la Agencia Tributaria todas las posibles irregularidades fiscales. Y, segundo, y esto es fundamental, porque la Fiscalía no tiene intención de prolongar la investigación sobre los fondos que Don Juan Carlos tiene en el extranjero. No ve indicios de delito y no ve motivos para iniciar un proceso penal en el Supremo. De hecho, esta semana hemos conocido que el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene intención de archivar el proceso sin presentar querella. Esto implicaría el fin de una causa que ha dañado la imagen de la Corona y que, en gran medida, motivó la salida del Monarca de España con destino a Abu Dabi en agosto de 2020. En aquellos momentos, y así se lo comunicó a su hijo, al rey Felipe VI, el emérito entendía que lo mejor para la Monarquía era permanecer fuera de España.

Ahora el panorama se aclara mucho más y de ahí que el Rey se esté planteando con fuerza viajar a España. Hasta ahora había aplazado su deseo porque entendía que podía comprometer la situación de su hijo. Pero, una vez que se cierren todos los asuntos judiciales pendientes, concretará esa decisión. Sobre todo, en el cuándo y en el dónde.

En el Palacio de la Zarzuela ha estado 57 años, un alojamiento poco probable después de todo lo que ha pasado. Y sobre el cuándo... pues si ese archivo definitivo llega en diciembre la Navidad puede ser una fecha determinante.





¿Para qué sirven los congresos y convenciones que organizan los partidos?

Este domingo va a ser noticia VOX. Durante todo el fin de semana han organizado en Madrid, en el recinto ferial de IFEMA, un evento que han denominado Viva 21. ¿Por qué todos los partidos organizan actos de este tipo, convenciones, comités federales durante estos días?





En principio es para sacar músculo, o para reafirmar a su líder porque no hay elecciones generales a la vista. La intención de Pedro Sánchez es agotar la legislatura hasta finales de 2023, sobre todo, para aprovechar el oxígeno que le pueden dar los fondos europeos. Algunos enmarcan los últimos anuncios, como el bono cultural o las ayudas a la vivienda, como un señuelo que puede marcar la intención de un posible adelanto, pero Sánchez no se la va a jugar.

Y menos viendo las encuestas, no la del CIS, que no se la creen ni en Moncloa. Lo que dicen la mayoría de sondeos, que apuntan a que la suma de PP y Vox podría alcanzar una mayoría suficiente para gobernar.

Ahí se entiende la convención del PP de la semana pasada y también el acto que celebra VOX este fin de semana. En este caso han sido dos jornadas que clausuran hoy con motivo del día de la hispanidad. Cumbre festiva para los simpatizantes de Vox y también política.

Aquí el problema es que desde nuestro propio Gobierno, hay partidos que se suman a esa corriente falsa, tergiversada para poner en entredicho nuestra historia. Lo que está claro es que no se pueden juzgar con los ojos del presente, con pautas del siglo XXI acontecimientos que ocurrieron hace más de 500 años.

Musicólogos e inteligencia artificial completan la décima sinfonía de Beethoven

Y hoy domingo tenemos una noticia musical de impacto mundial. En las últimas horas se ha puesto fin a uno de los enigmas más estudiados de la historia de la música. Mira que se ha buscado, durante años, durante casi dos siglos, la partitura de la décima sinfonía de Beethoven. La novena fue un éxito apoteósico

Pero la duda en estos casi 200 años que han transcurrido desde la muerte del compositor alemán es si completó o no una décima sinfonía. Estaba claro que había tenido intención de componerla. Hasta ahora había bocetos pero no la partitura completa, que de haberse encontrado hubiera alcanzado cifras millonarias. Es la llamada sinfonía inacabada que nunca llegó a estrenarse. Nunca hasta esta pasada noche. A partir de unos compases y manuscritos incompletos, la partitura ha llegado a su fin. Esa tarea ha sido posible gracias a la inteligencia artificial y al trabajo de un grupo de musicólogos.

La Orquesta Sinfónica de Beethoven de Bonn se encargaba anoche de interpretarla. Y como suele pasar en todo proyecto que innova, a los más puristas no les ha convencido del todo. Qué le vamos a hacer.

