El ecosistema marino y el suelo: los principales afectados por las consecuencias de la erupción en La Palma

Este domingo se cumplen tres semanas desde que el pasado 19 de septiembre entrara en erupción el volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Tras 21 días, las coladas de lava han arrasado más de 497 hectáreas y han destruido más de 1186 edificaciones, según las últimas informaciones publicadas por el Instituto Volcanológico de Canarias en la madrugada de este domingo.

A día de hoy, las coladas de lava se extienden por más de 497 ha y han destruido más de 1186 edificaciones / To date, lava flows extend over more than 497 ha and have destroyed more than 1,186 buildings #ErupcionLaPalma#LaPalmaEruption#LaPalmahttps://t.co/LHQeWQBEgc