Audio

Buenos días. Hemos llegado al 19 de febrero. Hoy en la mitad sur tienen que estar prevenidos ante el episodio de calima. No va a ser tan intenso como el que se vivió hace poco más de un año y que afectó de forma especial a Andalucía y a Canarias. Entonces el cielo se tiñó de naranja y el polvo procedente del Sáhara llegó incluso hasta el centro de la península. Lo de hoy no va a ser tan fuerte pero no se descarta lluvia de barro en el sur, que no deja de ser un incordio porque lo deja todo perdido. Si tenías pensado lavar el coche o limpiar tu patio, pues te esperas a mañana o casi mejor al martes que es cuando en principio va a desaparecer este episodio.

Hoy cerramos una semana en la que hemos conocido el dato definitivo del IPC de enero. Y aquí es importante distinguir la inflación general de la inflación subyacente y también la que afecta a los productos de la cesta de la compra. En cuanto a la primera, a la general, subió un 5,9 por ciento en enero arrastrada por el fin de la bonificación de los 20 céntimos a cada litro de combustible. Esto rompe la tendencia de cinco meses consecutivos de bajadas. Ahora hay que ver cómo se comporta FEBRERO para determinar si es algo puntual o un cambio de tendencia.

Pero esto no es lo más relevante. En el bolsillo, en la cartera todos tenemos nuestro particular termómetro y es el que confirma que esas bajadas de la inflación general desde agosto, después de alcanzar máximos en julio, no se han notado ni en la cesta de la compra ni tampoco en la inflación subyacente, que es la que excluye la energía y los productos frescos. La subyacente en enero se situó en el 7,5%, cifra récord desde 1987.

Si miramos estrictamente el precio de los alimentos, dentro de un listado de todos los productos que analiza el INE para establecer la comparación, hay un 32% cuya subida presenta un doble dígito, es decir, por encima del 10. ¿Cuáles son los que más han subido en un año? El azúcar un 52%, la mantequilla un 38, la leche un 33, el aceite de oliva un 30, los huevos un 27% y así un largo listado.

La pregunta es, ¿por qué la bajada del IVA o la eliminación de determinados productos básicos apenas está teniendo impacto en el precio final? Pues es una de las cuestiones que van a analizar mañana en el observatorio de la cadena alimentaria en la que hay representantes del ministerio de Agricultura, de las principales asociaciones agrarias, está también la industria pesquera, la agroalimentaria, las grandes empresas distribución, los supermercados, los mayoristas de fruta, de carne… en fin. Todos los que de alguna u otra forma tienen algo que decir en esta cadena, desde que un determinado producto se recoge en el campo hasta que acaba en tu carro de la compra y pasas por caja.

¿Por qué apenas no lo estamos notando? Lo explicaba desde el colegio de economistas de Madrid, Mercedes Ciria. Si nos fijamos en el dato de enero es así. Tras la bajada del IVA el primer día del año, la variación mensual en el precio del pan apenas ha supuesto una bajada del 0,2% o del 1,5% en los huevos. En cambio, de diciembre a enero, el pescado subió un 4,7.

Ley Trans

Es en este punto donde Podemos trata de presionar al Gobierno para marcarse un nuevo tanto. Aunque esta semana hemos visto a Irene Montero exultante por la aprobación de la Ley Trans de la que enseguida te hablo, están metidos en un callejón de muy difícil salida con la ley del solo sí es sí. Y en plena precampaña electoral su objetivo es diferenciarse cuanto más mejor del PSOE. ¿Cómo? Se les da muy bien insultar a los responsables de grandes supermercados como el presidente de Mercadona. Eso ya lo hemos comprobado. Y luego con lo que mejor saben hacer: con medidas populistas.

En este caso, han planteado una bonificación sobre los precios de los alimentos básicos, al estilo del modelo que hemos tenido hasta el 31 de diciembre con los carburantes. Para el litro del gasoil y de la gasolina se aplicó un descuento de 20 céntimos que desapareció con el comienzo del año, y Podemos quiere ahora una bonificación del 14% en los alimentos que se haría efectiva al pagar en caja. Es la ministra 2030, Ione Belarra, que está tratando de ganar protagonismo para blindar siempre que pueda a su compañera Irene Montero. La medida de Podemos, además de ese sentido indisimuladamente populista, señala a unos de sus objetivos de los últimos meses.

Están los bancos, las empresas energéticas, y ahora las grandes superficies, los supermercados y cualquier compañía que tenga beneficios. Los beneficios les gustan sí, pero si no los controlan desde Podemos, como buen partido comunista hay que denunciarlo y perseguirlo. ¿Es viable no es viable? Hace un rato se lo hemos preguntado a José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, la fundación de estudios de economía aplicada. Dice que es una medida muy cara.

Esto de la bonificación que propone el socio del PSOE es la versión dulcificada del tope al precio de determinados productos de la cesta de la compra que no tuvo ningún éxito. El nuevo planteamiento tampoco lo apoyan desde el frente socialista. El ministro de Agricultura ya se ha mostrado en contra y de cara a la reunión de mañana pues el mensaje del Gobierno es marca de la casa. Que todos se aprieten el cinturón.

En el PSOE dudan de la viabilidad de bonificar el precio de determinados alimentos y, de momento, no lo apoyan. Es un nuevo debate que lanza Podemos, que compromete a su socio y que tiene un objetivo claro. Primero electoral, sin duda, y luego lo evidente que ya te hemos dicho. Cuanto menos se hable de la salida de violadores de la cárcel, mucho mejor.

Todo en una semana en la que ha entrado en vigor la nueva ley trans. Lo esencial de esa norma es que recoge la llamada autodeterminación de género a partir de los 16 años. Es decir, que, desde esa edad, la voluntad de la persona es el único requisito para cambiar de sexo en el registro.

Esa es la clave de una norma que incorpora otras novedades. Por ejemplo: Para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años no será obligatorio presentar informes médicos o psicológicos que acrediten disforia de género. Tampoco estar en un proceso de hormonación o haberse sometido a operaciones estéticas. Los niños que tengan entre 14 y 16 años también podrán cambiarse de sexo. La única condición en su caso es que deberán acudir al registro acompañados de sus padres o tutores legales. Aquí hay que recordar que se han terminado imponiendo las tesis de Podemos ante la postura de una parte del PSOE que se muestra en contra. Eso sí, salvo Carmen Calvo, todos diciendo amén con su voto en el Congreso.

Por eso quiero que escuches el testimonio de Francisco que en realidad es la historia de su hijo Juan Antonio. Cuando era apenas un adolescente, a Juan Antonio le diagnosticaron trastorno histriónico de la personalidad. ¿Cuáles son sus síntomas? Destacan dos por encima de los demás: dejarse influenciar fácilmente por otras personas y estar demasiado preocupados por su apariencia física.

A este adolescente, le trataron varios profesionales de psiquiatría hasta que Juan Antonio le contó a su padre que quería convertirse en mujer. En concreto se había fijado en la modelo estadounidense Kendall Jenner. Siguió con el proceso, con todo lo que conlleva, y Juan Antonio seguía sin encontrar su sitio. Se lo contaba el padre a Cristina en el fin de semana de COPE.

Juan Antonio tenía tan solo 21 años cuando se quitó la vida. Ahora que la nueva ley trans, a partir de los 16 años, no requiere ningún informe psiquiátrico ni tampoco el consentimiento paterno para el cambio de sexo en el registro, Francisco pide una profunda reflexión. Aquí hay que recordar que el PSOE presentó una enmienda que proponía que los menores de 16 contaran con una autorización judicial para cambiar de sexo en el registro. Se lo han tenido que envainar porque Podemos se negó y en ese tira y afloja permanente los socialistas terminaron cediendo en esto.

En el PP ven la ley trans como otra chapuza que también tendrá consecuencias graves como la ley del solo sí es sí. Dice Núñez Feijoo que divide al feminismo y falta el respeto a las mujeres. Y promete que si llega a Moncloa la va a derogar. Anotado queda porque luego todo esto hay que cumplirlo.

Y en un minuto escuchamos a Corrochano, con lo último de la jornada de liga, con la victoria del Real Madrid y el partido de esta noche a las 9 del Barca frente al Cádiz. En circunstancias normales, en lo deportivo habría sido un encuentro sin una trascendencia añadida. Pero este partido llega en medio del escándalo por los pagos realizados por distintas directivas del fútbol club Barcelona al que fuera vicepresidente del comité de árbitros, José María Enríquez Negreira.

De momento, la gran incógnita de todo esto es conocer los detalles de esas supuestas asesorías verbales de Negreira al Barca. Una colaboración que habría comenzado en 2001 y por la que cobró alrededor de 7 millones de euros.

Aquí hay que insistir en que es un caso que todavía no está judicializado. Sabemos que hay una investigación en marcha por parte de la fiscalía, que, aunque se encuentra todavía en una fase muy inicial, ya se deslizan posibles delitos. Las pesquisas deben determinar si con esos pagos se pretendía alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de la competición; debe concretar si estamos ante un caso de corrupción; y casi -es lo de menos-, si de lo que se trata es de un delito de administración desleal, que, viendo la evolución de la situación financiera del Barca, no descarta nadie.

Irregularidades que, de momento, desde la actual directiva de Joan Laporta no han concretado. De hecho, Laporta fue quien reactivó los contactos con Enríquez Negreira. Y desde el club se han dedicado a amenazar a quienes especulen con la posibilidad de que estos pagos estaban destinados a comprar a los árbitros.

El consejo superior de deportes se ha puesto de perfil ante este escándalo. Más que de perfil, está ausente. Y luego ya sabemos que La Liga insiste en que, con la ley española del deporte en la mano, no se puede castigar al Barça porque el delito habría prescrito. Un delito grave como el que se desliza de la investigación deja de tener castigo a los tres años. Otra cosa bien distinta es lo que digan los organismos internacionales del fútbol, como pueden ser la FIFA y la UEFA. Aquí sí que el tiempo de prescripción es mucho más amplio.

De momento todo son indicios, y ¿la plantilla cómo lo está viviendo? Pues según el entrenador, Xavi Hernández, se lo toman a cachondeo. No sé si el escándalo es para hacer bromitas. Realizar pagos durante casi 20 años al número dos de los árbitros es para tomárselo en serio.