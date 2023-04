Herraiz: "En Israel, el silencio de la muerte y la esperanza ha sido sustituido por los misiles y las bombas"

Audio

Buenos días. La Mañana del Fin de Semana de COPE te viene acompañando como cada sábado y domingo desde las 6. Es sábado santo, ha amanecido ya y por delante tenemos una jornada de tiempo estable, con máximas cercanas a los 30 grados en la mayor parte de España, incluso por encima de ese registro como en Badajoz o en Sevilla.

Sábado luminoso, por tanto, víspera del domingo de Resurrección y hablamos de Sevilla, con una máxima prevista de 32 grados. Allí hoy cinco hermandades y cofradías realizan su estación de penitencia. La primera en salir será la Hermandad de Nuestra Señora del Sol.

Es sonido del año pasado, metales y tambores, en una imagen del Santo Cristo Varón de Dolores que se va a volver a repetir hoy a su paso por la Campana de Sevilla. Seis cofradías salen en procesión en Valladolid, el Santo Entierro es una de ellas, en Zamora la Santísima Virgen de la Soledad, en Granada Nuestra Señora de las Angustias Coronada.

En Murcia, el protagonismo se lo llevarán el Santísimo Cristo de la Caridad y el Cristo Yacente. Vuelve el luto a las calles para recordar la muerte de Cristo a las puertas de las procesiones del Resucitado que van a recorrer toda España. En fin, últimos coletazos a esta Semana Santa a la espera de ver el domingo al Resucitado.

Y es importante destacarlo porque aunque aquí lo veamos con normalidad deberíamos huir de lo rutinario. Ahí está el caso de Nicaragua donde el dictadorzuelo de Daniel Ortega, además de perseguir a obispos y sacerdotes, ha prohibido las procesiones y manifestaciones de la Semana Santa en la calle.

Detención en Madrid

En España, seguimos conociendo detalles de la detención de una pareja en Madrid acusados de maltratar a sus 8 hijos. La Guardia Civil inició una investigación después de que, desde el entorno de una de las niñas, se presentara una denuncia por malos tratos contra esa menor.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, en Colmenar Viejo, en la Comunidad de Madrid, se encontraron todo lleno de porquería y las condiciones de la cocina y los baños eran completamente insalubres. Todo estaba sucio salvo el despacho del padre, que es médico en un hospital madrileño.

Pero la suciedad no era lo peor. Les pegaban, les sometían a maltrato psicológico y les tenían recluidos en una habitación. Los menores tenían entre 4 y 14 años, presentaban síntomas de malnutrición y apenas iban al colegio. Era el propio padre el que, como médico, se encargaba de justificar las faltas de asistencia de sus hijos.

A los pequeños no les dejaban ir al salón. Todos ocupaban la misma habitación y, en ocasiones, les dejaban a la intemperie en el patio. Además, el padre pegaba, presuntamente, a la madre y esta a los hijos. Lo apuntaba a COPE Mercedes Martín, de la Guardia Civil de Tres Cantos.

Pues este era el calvario que vivían estos ocho niños, ocho menores que ahora mismo están en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. A los padres, lógicamente, se les ha retirado la patria potestad.

Atentado en Tel Aviv

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si ampliamos la mirada, en Israel, mientras tanto, cada minuto que pasa es más tensa la situación. La última hora pasa por un atentado en TEL AVIV. Un turista italiano ha muerto y siete personas han resultado heridas.

El ataque ha comenzado con un atropello intencionado. Después ha intentado coger el arma que portaba cuando ha sido neutralizado por la policía israelí. Se trataría de un árabe israelí de de Kafer Qasem, una localidad de mayoría árabe del centro de Israel.

El ambiente está completamente enrarecido en estos días tan especiales en la Tierra Santa. Santa para los cristianos, por supuesto, esa es la tierra donde nació y donde fue crucificado Jesús.

Allí está el mar de Galilea, Cafarnaúm, Belén y, por supuesto, Jerusalén. Hoy los cristianos son una minoría que trata de mantener viva la fe en aquellas piedras que hablan, que nos recuerdan lo esencial de nuestras creencias, de nuestra historia. Y son una minoría que convive con el pueblo judío, mayoritario en Israel, y con el musulmán, que vive en Palestina, pero también en muchos pueblos y ciudades del estado israelí. Y esa convivencia es cada vez más difícil. Especialmente en las últimas horas. Israel ha bombardeado posiciones del grupo terrorista Hamás tanto en la franja de Gaza como en Líbano.

De esta manera responde el Ejecutivo de Netanyahu a los ataques con cohetes que han recibido en los últimos tres días.

Misiles contra Israel que eran repelidos por el sistema de defensa llamado cúpula de hierro, como estás escuchando. Unos ataques inéditos desde el año 2006 que han tensionado la situación hasta límites realmente peligrosos. Entonces se produjo una guerra contra Hizbulá que provocó la muerte de mil libaneses y 165 israelíes. Desde entonces, se han producido algunas escaramuzas puntuales, pero no de la envergadura de las últimas horas.

Y la situación es de una enorme tensión también en Jerusalén. Este viernes, por tercer día consecutivo, se producían duros enfrentamientos entre la policía israelí y cientos de musulmanes en las inmediaciones de la mezquita de Al Aqsa.

Se trata de un enclave especialmente simbólico para el mundo musulmán, más aún en este mes del Ramadán. La policía irrumpía con pelotas de goma en el templo. Posteriormente, en la esplanada de la mezquita grupos de musulmanes atacaban con piedras a los agentes… y hay que recordar que esa mezquita está junto al monte del templo, junto al muro de las lamentaciones, el lugar más importante para los judíos.

Así que es fácil imaginar el ambiente que se respira en esas calles en estos días sagrados. Días en los que debería respirarse otra cosa, ¿verdad?... el silencio de la muerte y de la esperanza han sido sustituidos por los misiles, las bombas y las piedras.

Y ya lo hemos dicho. Coincide que en la región están en pleno mes musulmán del Ramadán. Los judíos se encuentran celebrando la Pascua. Y los cristianos, la Semana Santa y mañana la Resurrección de Cristo.

El Gobierno en la administración pública

Vamos con otro asunto que ha pasado desapercibido esta semana. Ese, desde luego, era el objetivo del Gobierno. Aprovechar, una vez más, un periodo vacacional para aprobar con una sospechosa urgencia, en este caso, un proyecto de ley sobre el que los Inspectores de Hacienda del Estado han dado la voz de alarma.

Te hablo del proyecto de ley de la función pública, que se encuentra ahora mismo en tramitación parlamentaria, después de que esta semana terminara el periodo para presentar alegaciones. La polémica está en un par de párrafos que se han añadido que, a priori, pasan inadvertidos, pero que otorgan al Gobierno la capacidad de crear una administración afín a su imagen y semejanza.

¿Cómo? Pues durante los próximos 6 meses, es decir, hasta finales de año prácticamente, que es cuando hay elecciones generales, el Ejecutivo puede quitar, poner, ascender y descender a los funcionarios de la administración a su antojo, atendiendo a un supuesto principio de especialización. A finales de año, y una vez haya nuevo Gobierno, esto volverá a ser potestad de las Cortes.

La cuestión es que, una vez más, y como le ha repetido en varias ocasiones el Consejo de Estado al Ejecutivo de Sánchez, la redacción del texto no es clara y en su interpretación cabe todo. Así lo ha denunciado la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, en Herrera en COPE



En definitiva, lo que quiere este Gobierno es terminar con la administración general del estado, apropiándose además de una facultad que corresponde, no nos olvidemos, al poder legislativo, a las Cortes, que son las que deben decidir qué se hace con los cuerpos de funcionarios. Así lo establece la ley.



¿Y ahora qué? Pues los inspectores de Hacienda están esperando respuesta de los distintos grupos parlamentarios, a quienes han mandado una carta alertando sobre esta disposición. Pero como todo el mundo, y no ha sido tampoco casualidad, esto les ha pillado de vacaciones de Semana Santa.

Y el mundo de la política, de la empresa, de la economía, ha dicho adiós a Josep Piqué. Y si hay que destacar algo de todo lo que se ha dicho sobre el ex ministro en las últimas horas es que pocas personas son capaces de reunir tantos elogios. Con tanta unanimidad. De derecha a izquierda. Alabanzas que trascienden los habituales halagos que se hace de alguien que ha fallecido.

Su amplia cultura, su sensibilidad en el trato, la cercanía, su inagotable capacidad de diálogo, le han servido para ser recordado, por ejemplo, como uno de los mejores portavoces del Gobierno de toda la democracia. Era lúcido, humilde, un gran experto en cuestiones de geopolítica. Siempre elegante en las formas. Aquí en La Mañana del Fin de Semana de COPE hemos contado con sus análisis en alguna ocasión.

Además de la portavocía durante un par de años, Piqué ocupó dos carteras diferentes durante los gobiernos de Aznar.

Fue ministro de Exteriores y después de Ciencia y Tecnología. El ex presidente Aznar reconocía que en estos tiempos se necesitarían más personas como él.

El abrazo fuerte desde aquí para toda la familia. Su mujer, Gloria Lomana, es fiel oyente de La Mañana del fin de semana de COPE. Un beso, Gloria. Y recibe nuestro pésame. Descanse en Paz, Josep Piqué.