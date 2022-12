Herraiz: "El gran motivo de la derogación del delito de sedición era la exigencia de ERC"

Audio

Muy buenos días. Hace ya un rato largo que hemos estrenado este 4 de diciembre, 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE te acompaña desde las seis en medio de un puente, acueducto... y si no puedes disfrutar ni de una cosa ni la otra pues un día feriado, porque todos los domingos lo son.

La semana va a ser atípica por aquello de los dos festivos. Mañana es día laborable, luego el martes, no, al día siguiente, sí, el jueves, no… en fin, que, en medio del despiste general, con el partido, el martes, de España ante Marruecos incluido, habrá que estar más atentos a las novedades de las leyes más polémicas que sigue tramitando el Gobierno y que quiere aprobar antes de que concluya el año.





Derogación del delito de sedición





La reforma con un mayor coste electoral para el PSOE es la derogación del delito de sedición. Y por eso, han impulsado una tramitación exprés y por la puerta de atrás. No apostaron por el proyecto de ley para no tener que esperar al pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado. También han ejecutado la iniciativa por el procedimiento de urgencia, acortando los plazos a la mitad.

Es más, el primer trámite parlamentario salió adelante en un debate que terminó pasada la medianoche, para que pillara durmiendo a cuantos más españoles, mejor. Y el segundo trámite, PSOE y Podemos lo superaron el jueves mientras jugaba España frente a Japón en Qatar y con el hemiciclo casi vacío hasta el momento de la votación. Aquí, lo de la nocturnidad y la alevosía se queda corto.

¿Qué es lo siguiente? Está claro que la Ley va a salir adelante, porque han quedado rechazadas en el Congreso las enmiendas a la totalidad. El siguiente paso es la presentación de enmiendas al articulado. Y aquí Esquerra tratará de hacerse valer.

¿Aún más? Más. Son insaciables. Quieren que los tribunales tenga menos margen para interpretar la norma y que en la tipificación de los desórdenes públicos agravados se incluya la concurrencia de violencia. Es decir, que si los que promueven un golpe como el del 1 de octubre lo dirigen desde su despacho sin que ellos ejerzan la violencia les salga absolutamente gratis. Si no se manchan las manos, no hay problemas.

Todo esto en cuanto a la cuestión parlamentaria y en cuanto a los aspectos técnicos. Y luego en el ámbito más político hay una novedad que en realidad no deja de ser la constatación de lo que todos conocíamos. Aunque Pedro Sánchez se esforzara en contarnos que la derogación era para homologarnos con el resto de Europa, no es verdad. Y se lo ha recordado el Tribunal Supremo. En países como Alemania o Francia se castiga con hasta cadena perpetua conductas similares al que, hasta ahora, era el delito de sedición español.

Esto se ha demostrado que no era la razón. Y el gran motivo era la exigencia de Esquerra. Los separatistas apretaron en la negociación con un planteamiento muy básico. No se complican. Si no se derogaba el delito de sedición no apoyaban los presupuestos. Lo ha confirmado Gabriel Rufián en Radio Nacional.

Palancas de fuerza que es el eufemismo de decir chantaje. Y esto deja en muy mal lugar a Pedro Sánchez porque ha cedido. La sedición va a ser derogada, la malversación quieren abaratarla y, eso, a pesar de que, hace menos de un mes, Sánchez aseguraba que Esquerra jamás había pedido la reforma del Código Penal.

Pues sí, los independentistas si pedían la reforma del Código Penal, la derogación del delito de sedición. Y la amnistía será la siguiente reclamación. Y si el objetivo es mantener la paz social en Cataluña, si todo pasa por tener tranquilos a los separatistas, se verá la fórmula de contentarles. Al tiempo.

¿Qué dicen en el Gobierno tras escuchar a Gabriel Rufián? Que no le hagamos mucho caso al chico que está en su propia campaña electoral. Esto es lo que ha contestado Margarita Robles, titular de Defensa, que -ya sabes- es una de las tres jueces que hay en el Consejo de Ministros. Completan la terna, Grande-Marlaska y Pilar Llop que es también la ministra de Justicia.

Ley del 'solo sí es sí'





Los tres dieron el visto bueno a la Ley del 'solo sí es sí' impulsada por el ministerio de Irene Montero. ¿El resultado? medio centenar de delincuentes sexuales han visto reducida su pena y una docena han salido de la cárcel antes de lo que les correspondía.

Hasta ahora, desde el ala de Podemos del Gobierno, solo hemos escuchado críticas e incluso insultos a los jueces. Desde machistas a poco formados. Desde no saber interpretar su magnífica Ley a ser herramientas más del hetero-patriarcado. Todo esto es prueba de su ineficacia para ocultar los agujeros de la ley. Pero hay una novedad. Y no viene desde Podemos. Llega de la parte del PSOE. La ministra de Defensa, que ya hemos recordado que es juez, abre la puerta a la modificación de la Ley del 'solo sí es sí'.

Y la pregunta es… ¿Por qué no atendieron en su momento al pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial?

Por qué los tres jueces del Consejo de Ministros no dijeron, ¡cuidado! con lo que nos llega del CGPJ, que nos advierte de las consecuencias que puede tener la eliminación del delito de abuso. Sabían que si eliminaban el delito de abuso, si lo unificaban al de agresión iba a provocar que algunos condenados se beneficiaran de revisiones de condenas a la baja. Y no hicieron nada para evitarlo. Ahora abren la puerta a su modificación. Pero aunque eso ocurra, para los que ya han visto reducida su pena y los que ya han salido de prisión no hay marcha atrás.

Ahora Robles abre la puerta a la modificación de la Ley, que es lo que le ha pedido esta misma semana en el congreso el PP. Y lo rechazaron con el apoyo de sus socios habituales. ¿El argumento? Pues que hay que esperar a que el Tribunal Supremo termine de fijar doctrina sobre la aplicación de las penas.













¿Qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial?





Este es el panorama judicial en un 4 de diciembre en el que, justo hoy, se cumplen cuatro años desde que caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial, que ya sabes que es de lo que se habla en el metro. Son las conversaciones que escucha en el metro la ministra de Justicia, que habría que ver el número de veces a la semana que coge este medio de transporte público. Pero aunque no sea el tema prioritario en el metro, ni en el autobús ni tampoco en las barras de los bares… es una cuestión fundamental. Primero porque hay decenas de plazas sin cubrir lo que provoca un retraso e incluso un colapso de los procedimientos. En el Supremo, 16 vacantes entre jubilaciones, fallecimientos o excedencias. Este mes, una más por jubilación.

En los Tribunales Superiores de Justicia, lo mismo. Hay medio centenar de plazas sin cubrir lo que provoca grandes dificultades para sacar adelante asuntos pendientes. Se han dado circunstancias con serios problemas para formar las salas que tienen que juzgar a los procesados.

En estos cuatro años de bloqueo han influido numerosos factores para que no se haya llegado a un acuerdo. Si escuchas al PSOE la culpa es solo del PP, y si escuchas al PP solo del PSOE. Si nos quedamos con lo último, igual habría que volver a escuchar a Gabriel Rufián.

La derogación del delito de sedición, como exigencia de los separatistas para dar su apoyo al Gobierno en los presupuestos, fue el detonante de la última ruptura. El acuerdo estaba sellado a la espera de la firma. Y cuando Sánchez y su entorno confirmaron a Feijóo que lo de la sedición iba para adelante, saltó por los aires.

Cuatro años con el mandato del Consejo General del Poder Judicial caducado, con renovaciones pendientes también en el Constitucional, con esa propuesta de llevar a un ex ministro socialista al Alto Tribunal, con maniobras políticas que han llevado a Bruselas a tirarnos de las orejas en varias ocasiones.





Los sobres con material explosivo enviados desde Valladolid





Y hay novedades, convenientemente filtradas por la Fiscalía, en la investigación abierta por el envío de sobres con material pirotécnico a Pedro Sánchez, a Moncloa, y a las embajadas de Ucrania y EE. UU.. También llegaron a la base de Torrejón de Ardoz y a una empresa de Zaragoza que fabrica material de guerra. Esas cartas fueron enviadas desde Valladolid. Esta es la novedad. El autor o autores de las misivas las depositó en algún punto de la provincia vallisoletana.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional apunta a que la autoría de todos los paquetes bomba podría "corresponder a un mismo origen". De momento se desconoce la identidad del autor o los autores y la investigación se centra en inspeccionar las cámaras próximas al buzón en el que fueron depositadas. Hay un elemento clave en las pesquisas. Es el la única carta, el único sobre que no fue detonado. Es el que llegó a la base aérea de Torrejón y que se encuentra intacto, tal y como se depositó en ese buzón de Valladolid donde salieron el resto. Hasta media docena.

Bueno. Pues el viernes, cuando el ministro Marlaska contó que la investigación iba a ser rápida, lógicamente ya conocía este dato que de momento no sirve para desentrañar un asunto que nos ha llevado también a recordar lo que ocurrió en las vísperas de las elecciones de mayo de 2021 en Madrid.

De aquello de los sobres con balas y amenazas, año y medio después, seguimos sin saber nada de los autores. Y no será porque no lo exprimieron entonces, principalmente, desde la izquierda con claros objetivos políticos.

