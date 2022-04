Herraiz: “El Gobierno rectifica la previsión económica sin autocrítica y con su triunfalismo habitual”

Audio

Buenos días. Avanzamos en ‘La Mañana del Fin de Semana’ de COPE, bienvenido si te incorporas a esta hora en este último día del mes.

Llama a la puerta mayo y después de un abril en el que hemos tenido un poco de todo, nieve incluida, el fin de semana va a ser de buen tiempo. Eso lo van a disfrutar especialmente los que tienen puente porque el lunes no es laborable en 7 comunidades. El lunes es festivo en Madrid, donde celebran su día grande, y en otras seis comunidades que han decidido pasar al lunes la festividad del primero de mayo.

Si hoy estás en Sevilla, en Murcia, en Badajoz o en Córdoba las máximas se van a acercar a los 30 grados. Y quitando Santander, San Sebastián o Vitoria, en todas las capitales se van a superar los 20. Las lluvias se van a limitar a los pirineos orientales donde se esperan chubascos localmente fuertes. Y así va a seguir, al menos hasta el lunes por la mañana.

Los datos económicos siguen dando sobresaltos. Cierto es que no sorprenden porque, cuando se publican, hace meses que todos los venimos sufriendo. No sorprende si nos cuentan que el consumo de los hogares ha caído durante el primer trimestre un 3,7%. Si todo es más caro, si cuando vas a comprar al súper llenar la cesta te cuesta más y más, si sube la energía y los carburantes se encuentran en máximos es normal que muchos se lo piensen o, directamente, solo tiren a comprar lo básico porque no tienen para más.

Es una racionalización que muchos se ven obligados a hacer de forma individual y en casos obligada ante la incertidumbre económica. Los sueldos no suben y los precios, sí. La caída en el consumo de las familias es uno de los factores que provoca que la economía se estanque. Durante el primer trimestre de año, apenas creció 3 décimas, un 0,3%, cuando el último trimestre del año fue del 2,2%.

¿Las causas? La primera todos la sabemos: la inflación desbocada. Además, este periodo ha coincidido con el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania. Desde el Gobierno miran también a la huelga de transportistas que minimizaron desde el Ejecutivo y que provocó problemas de desabastecimiento en el comercio, la automoción, la agricultura y en casi todos los sectores. Y como lo que se analiza es el primer trimestre, también se culpa a la variante ómicron que por ese período repartía todavía sin piedad.

La situación no es mejor en Europa. Entre enero y marzo el comportamiento fue muy similar, salvo excepciones como la Portugal con un crecimiento del 2,6 o la de Austria del 2,5. En este trimestre España se sitúa casi a la par que Alemania y un poco por encima que en Francia e Italia, que retrocedió. El problema es que España fue el país que más cayó durante la pandemia y por eso sigue entre los rezagados para recuperar los niveles previos a la llegada del coronavirus. Se prevé que nuestro PIB tarde un año y medio más que la media de Europa en volver a los niveles precovid.

Con estos datos reales, el Gobierno se ha visto obligado a modificar sus previsiones futuras. Se ha resistido a pesar de que desde el Fondo Monetario Internacional, desde le Banco de España y desde organismos de toda clase y condición venían advirtiendo que las previsiones del área económica de Moncloa no se ajustan a la realidad. En los presupuestos incluían un 7% y la ministra Calviño se ha tenido que rendir a la evidencia. Solo será del 4,3%.Aún así, continúan desprendiendo triunfalismo económico sin nada de autocrítica.









¿Conclusión? España no va a recuperar el nivel de su economía, el PIB previo a la pandemia hasta, al menos, el primer semestre de 2023. La media de la Unión lo hizo al finalizar el pasado año.

Aquí, al margen de las previsiones y de los datos macroeconómicos, al margen del optimismo, la realidad es la que es. Un mercado laboral asfixiado por la inflación, 70.000 personas más en el paro y con una escalada de precios que todos hemos comprobado que no es tan coyuntural como vendieron desde el Gobierno hace unos cuantos meses.

Y atentos por que hay un indicador más, que tiene una traducción en el bolsillo de aquellos que tienen una hipoteca con interés variable, es decir, en función del Euríbor. Ha cerrado abril en positivo. ¿Y esto que significa? Que las hipotecas variables se encarecen a niveles que no se han visto en esta última década.

Se da una circunstancia que choca con los datos del paro que hemos conocido esta semana. En España la tasa supera el 13% que es cerca del doble que la media europea. Hemos perdido 100.000 empleos en tres meses. Y hay sectores en los que no encuentran gente. Pasa en la hostelería, pasa en la construcción, en la agricultura. No solo empleos cualificados. De todo tipo. Y es algo que se agranda cada vez más. Lo reconocía en 'Herrera en COPE', Gerardo Cueva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

PEGASUS





Del asunto del supuesto espionaje a líderes separatistas sigue habiendo más dudas que certezas. Sánchez dio por buenos que esos seguimientos se realizaron mandando a Bolaños a Cataluña a apagar un fuego de urgencia y esta semana tuvo su recompensa. No consiguió que Esquerra o lo que queda de convergencia le votaran a favor del decreto para amortiguar la crisis económica acentuada por la guerra en Ucrania. Pero los de Rufián y los de Puigdemont sabían que lo sacaría adelante porque Sánchez contaba con el sí de Bildu.

En el Gobierno insisten en que no se han comprometido con Bildu a nada más, que no va a haber contraprestación de ningún tipo. En Bildu dicen que sí, con una cuestión evidente que repiten en público en cuanto tienen oportunidad: nos interesa que este Gobierno se mantenga y no caiga. A los herederos del brazo político de ETA se les puede acusar de lo que sea. Pero suelen ser bastante transparentes, lo que implica dejar al descubierto a Sánchez y los suyos.

Una consecuencia inmediata de este apoyo al plan del Gobierno es la incursión de Bildu, junto al representante de Esquerra y de los radicales de la CUP en la comisión de secretos oficiales del Congreso. La decisión no ha gustado entre muchos líderes socialistas. Los hay que callan y los hay también que le dan voz a su malestar. Entre los segundos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Pero el crítico Page sigue representando al partido que permite la entrada de Bildu y Esquerra a la comisión de secretos oficiales y las palabras se quedan en eso, en palabras.

En el otro ala del Gobierno, en Podemos siguen apuntando a la ministra de Defensa. No piden su cabeza directamente pero lo insinúan con rodeos muy complicados dialécticamente como el que hacía la ministra Ione Belarra.

No se espera que Sánchez deje caer a Margarita Robles. Primero porque sería un escándalo para las filas del PSOE dar por bueno un espionaje que a día de hoy, 30 de abril, nadie ha presentado pruebas. Lo segundo porque en medio de una guerra a las puertas de Europa no puedes cambiar a tu ministra de Defensa. Y tercero porque a finales de junio Madrid acoge la cumbre de la OTAN. Esto último es incluso más relevante que lo anterior.





FEIJÓO DICE ADIÓS A LA XUNTA DE GALICIA

Es protagonista también de este sábado Alberto Núñez Feijóo. Tras 13 años como presidente de la Xunta ha presentado su renuncia para centrarse en la presidencia del Partido Popular.

Despedida emocionada de Núñez FeijÓo que hoy sábado se va a formalizar con la publicación en el diario oficial de Galicia. El lunes el presidente del parlamento gallego convocará a los portavoces que le comunicarán sus propuestas. En Galicia no hay margen para la duda. El PP tiene mayoría absoluta y, por tanto, el candidato que van a proponer los populares, el hasta ahora vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estará al frente del Gobierno gallego durante los próximos dos años, hasta que venza la legislatura.

¿Cuál va a ser el futuro inmediato de FeijÓo? Necesita tener un altavoz para poder ejercer la oposición y el control parlamentario a Pedro Sánchez. Como no es diputado en el Congreso, la única alternativa pasa por ser senador por designación autonómica.

No ha pasado ni un mes desde que fue elegido en sustitución de Pablo Casado, aquello fue el sábado 2 de abril, y el principal logro interno de Feijoo ha sido conseguir que no se hable de los líos en el seno del PP. El foco lo ha puesto en las propuestas y el primer gran examen que va a tener que afrontar, aunque sea de forma indirecta, se sitúa lejos de Galicia, en Andalucía. Ahí es donde por primera vez van a testar el verdadero efecto FeijÓo. Las encuestas indican que Juan Manuel Moreno no va a conseguir mayoría absoluta y tendrá que apoyarse en Vox, que con Macarena Olona estrena candidata.

¿Lo de Castilla y León va a marcar la senda y el patrón a repetir en otras administraciones? Fue una decisión en la que tuvo Feijoo tuvo un papel, más que secundario, nulo y a partir de ahora tendrá que definir con claridad sus relaciones con Vox.

En Galicia consiguió anular al partido de Santiago Abascal, no obtuvieron un solo diputado, pero ese reparto no se va a dar en Andalucía y tendrá que llegar a acuerdos con Vox si quiere que Moreno Bonilla siga en el Gobierno de la Junta.













FERIA DE ABRIL





Y hoy hay que mirar a Sevilla porque esta medianoche, con el tradicional alumbrado, comienza la Feria de Abril.

Dos años ha estado el Real de Sevilla sin poder lucir su alumbrado habitual para la Feria de Abril. Es una fiesta de interés turístico internacional y un auténtico revulsivo económico para la ciudad. Un estudio de la universidad de Sevilla estima que la Feria de Abril congrega a diario a medio millón de personas. Ya sabéis que Carlos Herrera tiene alergia al albero así que nadie espere verle por allí.

