La Feria de Abril: Estos son los ánimos y las medidas que habrá después de dos años sin poder celebrarse

Han pasado mas de dos años, pero en apenas 24 horas vuelve la Feria de Abril de Sevilla y lo hará por todo lo alto. El ambiente en la calle ya se nota agitado puesto que solo faltan horas para que de comienzo la feria. En la plaza de la Maestranza ya ha habido una corrida de toros con muchísimo ambiente festivo. Esta tarde habrá más festejos, pero el día más importante será mañana, sobre todo cuando se encienda la portada en la noche del sábado al domingo. La feria es conocida, entre otras cosas, por la gran aportación económica que supone a la ciudad.

Estos días suponen el 3% del PIB, es decir, 3 de cada 100 euros que se generan en Sevilla provienen de la Feria. La previsión es que la capital hispalense ingrese más de 850 millones de euros en los próximos días, más del doble que Semana Santa. 170 millones van a ser directamente para bares y restaurantes de Sevilla, según la Asociación de hosteleros de la ciudad. No obstante, otro sector que se ve muy beneficiado son los hoteles, que ya rozan el 90% de su ocupación. Así que si quieres asistir... más te vale darte prisa en reservar un lugar donde pasar la noche.

La complicación de conseguir una caseta

Pero esto no es todo, la feria de sevilla es muy famosa por sus casetas, que son en su mayoría privadas. Este año, de las 1.052 que hay este año, solo 15 son públicas. Estas pertenecen a los distritos, los partidos políticos y algunos sindicatos como UGT y Comisiones Obreras. Miguel Ángel Bermudo, un vecino sevillano ha estado 22 años hasta conseguir su propia caseta, nos explicaba que "hay una lista de espera. Lo normal es querer conseguir una caseta familiar compartida y no una individual".

Tan solo en este año se han hecho casi 1.200 solicitudes para conseguir una caseta, y solo 6 lo han conseguido. Entre estos afortunados se encuentra Miguel Ángel, quien ha sido muy constante y, con un poco de suerte, ha logrado su objetivo. En total son 9 hermanos que compartirán la caseta y que esperan pasar grandes momentos juntos. Ya tuvieron una caseta, pero la perdieron en el año 2000 y desde entonces han estado esperando a obtener otra. "Es una cosa muy familiar y entrañable", explica el sevillano.

No obstante, nada en esta vida es gratis. Poner una caseta en el albero tiene un precio diferente según el espacio que ocupes en la feria. En este caso, a Miguel Ángel y sus hermanos les ha costado más de mil euros. Pero esto no es todo el gasto, ya que, solo por abrir la caseta han tenido que pagar 15 mil euros. "Sin contar las consumiciones, ni el grupo de música, ni la seguridad", afirma. Por cierto, queremos recordarles que, si alguno ve una foto de herrera en la feria que sepa que él no va a estar allí, puesto que le tiene alergia al albero.

Medidas de seguridad

Pero nuestra compañera de Cope Sevilla, Irene Ramos, sí que se encuentra en el lugar en el que se están caldeando los ambientes por la emoción. Nos ha contado que están alisando el albero de la portada, lo que sería el kilómetro cero de la feria. Además están poniendo lo que será el espectáculo de mañana por la noche y retocando algunas de las bombillas. Recordamos que en 2019 visitaron la feria 8 millones de personas en 6 días y para este año se espera que el número sea mayor.

El dispositivo policial, seguramente, va a ser muy numeroso. Puesto que tienen que vigilar el género que entra (todos los alimentos deben estar en buen estado), así como la violencia y altercados que puedan generarse. En cuanto a las medidas de seguridad relacionadas con el coronavirus, no parece que vayamos a ver muchas caras con mascarillas puestas, debido a su no obligatoriedad ni en exteriores ni en interiores. Algunas de las casetas tienen una estructura de ventilación especial, para que se pueda disfrutar de una manera segura y "normal" de estos días tan alegres en Sevilla.