Herraiz: "Desde que Marlaska está en el ministerio del Interior, 216 terroristas han sido trasladados"

Podemos empezar en Italia, donde hoy comienza andar el Gobierno de Giorgia Meloni, podemos comenzar en Reino Unido, donde ya hay un candidato conservador para suceder a Lizz Trust. Pero en España hay un asunto que nos afecta a todos de alguna manera u otra. Son los Presupuestos Generales del Estado. De ahí su importancia. Y a cualquier gobierno con gran debilidad parlamentaria, como es el que tenemos, siempre le cuesta sacarlos adelante. En este caso, la película de suspense tenía el final escrito, aunque nos lo vendan como un final agónico en el que los socios habituales de PSOE y Podemos se lo han pensado hasta el último minuto.

¿Había dudas de que Esquerra, PNV y Bildu no iban a dar vía libre a las cuentas de Sánchez?

¿Acaso había dudas de que, todavía a un año vista de las elecciones generales, Esquerra, PNV y Bildu no iban a dar vía libre a las Cuentas de Sánchez? Presentar una enmienda a la totalidad habría supuesto tensar la cuerda, con el claro riesgo de que se rompiera; y no había necesidad. No. Así que lo que han hecho -anunciando que no vetan los presupuestos- es dar carta blanca al Gobierno para que continúe su tramitación en el Congreso.

Una vez solventado este trámite, llega el capítulo del sí, pero. Los independentistas tienen que volver a su comunidad autónoma, -unos en el País Vasco y otros en Cataluña-, y vender ante los suyos que ese primer paso, esa primera concesión no es gratis y que están todavía muy lejos de poder apoyar las cuentas.

¿Qué pasos vienen a partir de ahora?

El jueves, 27 de octubre, en el Congreso tendrá lugar la primera gran votación de los Presupuestos. Se debate si hay una mayoría suficiente para tumbar las cuentas, algo improbable porque los que apuestan por esta vía, que son PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP solo suman 159 diputados. Quedan lejos de la mayoría absoluta que sí alcanzan el PSOE con sus socios habituales. Rechazarán por tanto esas enmiendas a la totalidad, ese veto total. La aprobación definitiva está prevista para dentro de justo de un mes, y hasta entonces, se abre la veda; el mercado persa abre sus puertas para que, los que van a apoyar al Ejecutivo en un trance tan decisivo, negocien exigencias de todo tipo. Están las económicas, las políticas y también las jurídicas.

Reforma del delito de sedición

En este último ámbito, en el jurídico ya sabemos que entre la larga lista de peticiones de los independentistas, fundamentalmente de los catalanes, pero también de los vascos, está la de la reforma del delito de sedición. Ya sabes que es el delito que supuso la mayor pena para los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña, aunque fueran puestos en libertad mucho antes de tiempo por el indulto de Sánchez. Siguiendo la doctrina del Supremo, es la pena que debería recibir el fugado Puigdemont, si es que algún día vuelve a España y es juzgado.

La reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición es una de las exigencias de Esquerra

Bueno, pues esa reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición es una de las exigencias de Esquerra. Y el día en el que recibía su primer gran apoyo a los Presupuestos, el propio Pedro Sánchez rescataba esta cuestión.

Presupuestos por presos

Esto para satisfacer a Esquerra. ¿En el caso de Bildu, qué? Ahí está su eterno chantaje de presupuestos por presos. Y el dato es demoledor. Ahora mismo sólo hay una veintena de etarras cumpliendo condena en cárceles fuera del País Vasco. Y la previsión de la asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo, la AVT, es que para Navidad ya no haya ninguno y que ese acercamiento se haya completado, y todo sin pedir perdón y sin colaborar con la Justicia para ofrecer alguna pista sobre los casi 400 atentados de ETA que todavía están sin resolver.

Desde que Marlaska está en el ministerio del Interior, 216 terroristas han sido trasladados.

Desde que Marlaska está en el ministerio del Interior, 216 terroristas han sido trasladados. 146 han tenido como destino final las cárceles vascas.

Esta es una de las prioridades de Bildu, más aún después de que el gobierno de Vitoria haya asumido las competencias de prisiones.

Valle de Cuelgamuros

Y luego está eso que han llamado Ley de Memoria Democrática, también pactado con Bildu, que ayer entró en vigor y que supuso la respuesta en contra de históricos socialistas como como los ex presidentes del Senado Javier Rojo y Juan José Laborda y varios ministros de los gobierno de Felipe González.

Entre las muchas polémicas, esta ley se compromete a estudiar las vulneraciones de derechos ocurridos no durante el franquismo, que es marca de la casa. No. Desde 1978 a 1983, cuando ya gobernaba Felipe González. Esto para contentar a Bildu y tratar de aclarar lo que ellos denominan como guerra sucia contra ETA. Pero había que compensar a Bildu, el voto de sus 5 diputados viene muy bien, y hoy, una vez que los de Otegi han dicho que no van a presentar enmienda a la totalidad, con el evidente acuerdo previo con Sánchez, es buen momento para recordar esto que decía el presidente del Gobierno.

El Gobierno se ha dado especiañ prisa en cambiar el nombre de Valle de los Caídos por Valle de Cuelgamuros



Hemos perdido la cuenta es la de veces que Sanchez ha pactado con Bildu. Por cierto, que el Gobierno se ha dado especial prisa en cambiar el cartel del Valle de los Caídos que con esta nueva ley pasa a denominarse, oficialmente, Valle de Cuelgamuros,convertido en un cementerio civil. Podían darse la misma prisa para lo realmente necesario.

El cupo vasco

Te acabo de contar algunas de las muchas cesiones que el PSOE ha hecho ya a Esquerra y a Bildu. ¿Y al PNV qué? Para los nacionalistas vascos una de sus prioridades es mantener el cupo vasco. Y ya han pactado prorrogarlo en las mismas condiciones durante los próximos 5 años. Esto hay que recordar que la última ley sobre esta cuestión la pactó el gobierno de Urkullu con el ministro del PP Cristóbal Montoro. Ahora Aitor Esteban confirma la prórroga.

Por cierto, en el Gobierno de Sánchez hay una ministra que fue consejera autonómica. En concreto de Andalucía. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y era una de las más vehementes en su postura contraria al cupo vasco. Ahora apoya prorrogarlo para garantizarse el apoyo de los de Urkullu. Sin rechistar. Como otro gran logro con el sello de Sánchez y el PSOE.

Y esto es lo que sabemos. En toda negociación de Presupuestos es más relevante lo que no se publica, y estando Bildu, Esquerra y PNV de por medio seguro que la lista es alargada, como la sombra del ciprés.

Sobre la ley Trans: "El PSOE se ha metido en un lío, las feministas socialistas ven auténticos disparates en esta ley"

Cerrado este frente de los Presupuestos, el Gobierno sigue teniendo su particular lío interno con la conocida como ley Trans. El PSOE se ha metido en un lío porque además de escuchar las críticas internas, de las feministas socialistas convencidas que ven auténticos disparates en esta ley, tiene que apaciguar a sus socios de Podemos que continúan amenazando con romper la baraja. No se preocupen que la sangre no va a llegar al río. Dónde van a ir toda la tropa de altos cargos que tienen colocados.

Giorgia Meloni; un gobierno, intereses dispares

Y del exterior, un Gobierno que echa a andar en cuestión casi de horas… y otro que sigue sumido en el caos. Hoy hay que mirar a Italia porque hay una mujer que va a acaparar la atención de los flashes y las cámaras. Es una mujer que se va a convertir en la primera de la historia en presidir el Gobierno italiano. Se llama Giorgia Meloni, ganó las elecciones del 25 de septiembre y desde entonces ha tenido que lidiar una dura negociación con sus socios de coalición: la Liga Norte de Mateo Salvini y Forza Italia de Berlusconi.

El partido de Meloni obtuvo el 26% de los votos frente al 8-9% que sacaron sus compañeros de aventura. Aún así, han presionado para ocupar carteras que fueran relevantes. En el caso de Berlusconi, que todavía tiene cuentas pendientes en los tribunales, planteaba hacerse con Justicia y Meloni le dijo que nones. Y a Salvini le dejó claro desde el primer momento que no le iba a dejar dirigir el ministerio del Interior.

Esto es solo una muestra de que estamos ante un Gobierno de coalición con intereses muy dispares y que comienza a andar hoy marcado por una gran inestabilidad. En tres horas, el nuevo Ejecutivo italiano se presenta en el Palacio del Quirinal con varios nombres con los que Meloni trata de calmar a la Unión Europea. Uno de esos nombres es el de Antonio Tajani.

¿Quién es Antonio Tajani al que Meloni -lo hemos escuchado- nombra responsable de la cartera de Exteriores y viceprimer ministro? Lo primero que hay que decir es que Tajani es un europeísta convencido. Ha sido presidente del parlamento europeo y ha ocupado cargos de relevancia dentro del Gobierno de la Unión. Ha sido vicepresidente de la comisión europea, comisario de transportes dos años y comisario de industria otros cuatro.

Esto da cierta tranquilidad a los que mandan en Bruselas y también al conjunto de la Unión, por tanto también a España. Lo que menos interesa ahora mismo en Europa es un elemento añadido de inestabilidad política, con un estado miembro que se presente si no como euro-escéptico, sí con dudas.

con Antonio Tajani como viceministro en Italia, se manda también un mensaje de calma a la Unión

Y con Antonio Tajani como viceministro, se manda también un mensaje de calma a la Unión. Y sobre todo deja descolocados a todos los que siguen sembrando un escenario de miedo como si el mundo se acabara e Italia con la llegada de Meloni.

Boris Johnson, se presenta como el gran salvador del caos

Y luego está el guirigay de Reino Unido. Pero quédate con un nombre: Boris Johnson. Se presenta como el gran salvador del caos en el que están sumidos los conservadores tras la dimisión de Liz Truss apenas 45 días después de llegar al número 10 de Downing Street. Cómo tienen que estar los conservadores si su salvación es el esperpéntico Johnson. De momento, el ex ministro de finanzas británico, Rishi Sunak, ha superado el umbral de 100 avales necesario para optar a suceder a Liz Truss, en una carrera que concluirá el próximo viernes.

Y mientras tanto, los laboristas sin parar de crecer en las encuestas y exigiendo la convocatoria de elecciones. Qué mal negocio hicieron los británicos con el Brexit, de donde vienen buena parte de sus males.