Herráiz: "Es demasiado pronto para que se reúnan 25.000 personas en un botellón"

"Buenos días. Bienvenido si te incorporas a la mañana del fin de semana. Las ocho ya deja de ser temprano, incluso en domingo, aunque es una hora que te permite hacer todavía muchas cosas. Como acompañarnos hasta las ocho y media. Mañana de domingo en el que llama a la puerta el otoño. Oficialmente entra el miércoles a las siete y 21 minutos de la tarde. En cambio, si nos fijamos en el tiempo, en muchos puntos de España han dado ya por inaugurada la temporada otoñal. Especialmente en el norte. Para hoy se esperan chubascos en el este de Cataluña. En la mitad sur siguen exprimiendo el verano con temperaturas muy agradables. También hoy se van a superar los 30 grados en muchos puntos de Andalucía.

[ESCUCHA AQUÍ LA EDITORIAL DE ANTONIO HERRÁIZ DEL DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE]

Estamos a punto de estrenar una semana en la que se va a confirmar una tendencia que te venimos contando en los últimos días. Baja la incidencia del coronavirus hasta mínimos que no se registraban desde agosto del año pasado. En aquella ocasión se debió al severo confinamiento que se impuso durante los meses previos a las vacaciones. Luego se desbocó todo otra vez, pero eso es historia y esperemos que ahí se quede. Ahora, la bajada de la incidencia se debe fundamentalmente a la vacuna. Se ha superado ya el 75% de la población con la pauta completa.

En este contexto, con un previsible descenso de la incidencia por debajo de los 90 casos esta próxima semana, se abre un debate. Cuándo, en qué momento se van a dar las condiciones para volver a la normalidad. No hablamos de levantar la obligación de las mascarillas en interiores, que eso no parece inmediato. Hablamos de situaciones que ya se están empezando a dar y que las fuerzas de seguridad se ven incapaces de frenar. Hablamos de imágenes como las que hemos visto en Madrid. En concreto en Ciudad Universitaria donde ser reunían 25.000 jóvenes para hacer botellón.

Veinticinco mil jóvenes en un espacio amplio, pero en el que no se guardaba la distancia de seguridad, no se llevaba mascarilla, o al menos la mayoría, y corría el alcohol. Mucho alcohol. Esta es una situación que se ha repetido en la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí se reunieron 8.000 jóvenes. O en Valencia. También en otras ciudades en eso que durante todo el verano hemos llamado no fiestas. Ahí está el debate. Cómo controlar todas esas situaciones cuando vemos que la incidencia baja hasta mínimos y la vacuna avanza. El virus sigue ahí, sí, pero cada vez le hacemos menos caso.

Decía que ahí está el debate. Todos queremos volver a lo que conocíamos antes de marzo de 2020. Todos los pasos tienen que ir encaminados en esa dirección. Aunque parece evidente que igual, igual es demasiado pronto para montar una fiesta de esas dimensiones con tal aglomeración de gente.

Nos preguntábamos cómo se hace, cómo se consigue reunir a 25.000 jóvenes con la que tenemos encima y de repente. Pues a través de grupos de WhatsApp en convocatorias anónimas en una celebración espontánea del nuevo curso. Y ni la universidad ni la Policía se percataron del movimiento.

Se trata de ir volviendo a la normalidad de forma ordenada y en eso están la comunidades autónomas. Ya lo hemos visto este fin de semana, con la vuelta del ocio nocturno, de pubs y discotecas en el País Vasco hasta las tres de la mañana. En Aragón o en Canarias, también. Y la novedad llega mañana a la Comunidad de Madrid. Recuperan los horarios de cierre que tenían antes de la pandemia. Esto lo celebran los que su recaudación depende en gran media de la noche.

También se amplían los aforos a partir de mañana mismo. Hasta el 75% en hostelería y al 100% en cultura, aunque los cines, si venden palomitas, solo el 75%. Esto a partir de mañana mismo en Madrid. En Castilla y León, a partir del martes, entran en una fase de riesgo controlado. Esto supone que van a eliminar todas las restricciones, todas las limitaciones autonómicas de aforos en comercios y hostelería. Esa es la tendencia si es que no hay un cambio en la tendencia.

En lo del homenaje a Parot se cumplió el guion

Por lo demás, en los actos de apoyo al etarra Henri Parot y en las convocatorias de protestas de las víctimas se cumplió el guion. Especialmente emotivo fue el acto de las víctimas en Zaragoza. Allí dejó su rastro de terror Henri Parot con el atentado contra la casa cuartel en 1987 con once muertos, entre ellos cinco niños. Estos actos de homenaje a las víctimas convocados por la AVT se repitieron en Madrid, en San Sebastián y en Granada.

Y lo de Mondragón cumplió el guion. Los proetarras recibieron con extrema hostilidad a los miembros de PP y Vox que quisieron mostrar su apoyo a las víctimas en el lugar donde inicialmente los colectivos de presos habían convocado esa marcha de apoyo a Henrit Parot. Insultos e incluso lanzamientos de objetos. Así fueron recibidos los de Vox. Los proetarras llamando fascistas a víctimas como Francisco José Alcaraz, diputado de Vox, que perdió a su hermano y a sus dos sobrinas pequeñas en el atentado de Zaragoza. Las niñas solo tenían 3 años cuando fueron asesinadas. El líder de Vox Santiago Abascal pedía al Gobierno que no consienta estos homenajes a los terroristas.

Y de la luz, qué hay de nuevo

Y la luz qué. Nadie es capaz de asegurar que el precio de la electricidad vaya a bajar. Todo lo contrario. Los expertos apuntan a que seguirá subiendo. Hoy es más barata que ayer, se sitúa por debajo de los 150 euros el megavatio/hora, pero vuelve a ser el domingo más caro de la historia.

¿Serán suficientes las medidas del Gobierno? El precio de la electricidad ha subido un 200% respecto a hace un año. Sánchez pide ahora ayuda a Europa, porque dice que es un problema que hay que abordar de forma conjunta. Y no le falta razón. En cambio, cuando la factura subía un 13% reclamaba medidas urgentes a Mariano Rajoy. Ahora que el precio de la luz está desbocado se escuda en Europa y trata de desviar la atención.

Reaparece el otrora todopoderoso Iván Redondo

El fin de semana nos ha dejado una reaparición: la del que fuera todopoderoso asesor de Moncloa y director de Gabinete de la presidencia del Gobierno. Se acaban de cumplir dos meses de la destitución de Iván Redondo -él habla de sustitución- y en su primera aparición pública desde entonces, empezó hablando de queso.

Empezó hablando de queso porque estaba en Ordizia y le acababan de nombrar cofrade de honor del Queso Idiazábal. Pero además de saber que le gusta mucho el queso y más el concreto este tipo de queso interesaba conocer cómo fue su salida del Gobierno. Iván Redondo es un maestro en controlar eso que los modernos llaman ahora el relato, que no es otra cosa que llevar a su terreno cualquier decisión. Por eso, Redondo dice que salió del gabinete de la presidencia porque quiso él. “Decidí parar y paré”. Por tanto no habla de destitución y lo que hace es no cerrar la puerta a nada. En esto insistió varias veces. No voy a volver, pero…

Iván Redondo es uno de los asesores que más comentarios ha generado en Moncloa. Que más tensiones internas también provocó en el seno del PSOE. Su salida no pasó inadvertida y en ese halo de misterio con el que siempre se ha querido rodear, el ex jefe de gabinete de la presidencia avanza que en las próximas semanas se conocerá el rumbo de su carrera. Pues que le vaya muy bien.

Adiós a Camus

Y te voy a hablar de una película. Es una de las mejores adaptaciones al cine de un obra literaria. Es una obra maestra que todos recordamos con Paco Rabal, como Azarías y su Milana bonita. Es uno de los fragmentos inolvidables de Los Santos Inocentes, una genial adaptación del libro de Delibes y, sin duda obra cumbre de Mario Camus. El director de cine ha fallecido a los 86 años y lo hace como un referente de la adaptación de textos literarios. A parte de Los Santos Inocentes, llevó al cine La Colmena de Cela, La Casa de Bernarda Alba, de Lorca o Con el Viento Solano de Ignacio Aldecoa. Oso de Oro en el Festival de Berlín por la Colmena, aparte de recibir el Goya a mejor guion original en 1993 por “Sombras en una batalla” protagonizada por Carmen Marua, en 2011, la academia del cine le otorgaba el Goya de Honor. Descanse en paz Mario Camus”.

