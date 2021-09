Herraiz: "En lugar de 31 podrían recorrer 4.000 kilómetros, que son los años de condena que acumula Parot"

Audio

Buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana, llevamos desde las seis y te vamos a acompañar media hora más, hasta las ocho y media que es cuando César Lumbreras convoca a toque de chifla a todas las gentes del campo en AGROPOPULAR. Estamos en el último fin de semana del verano. Si nos fijamos en la mitad sur, las temperaturas de este sábado son propias todavía de esta estación, con registros en torno a los 30 grados en Murcia, en Sevilla o en Córdoba. Si nos fijamos en el norte, se acercan ya más al otoño. Entra un frente por el norte que dejará lluvias intensas en el cantábrico y en los pirineos.

HOMENAJE A HENRI PAROT

Hoy es el día que los colectivos proetarras de presos habían elegido para homenajear al saniguinario Henri Parot. Evidentemente no lo habían vendido como tal, para sortear la ley, pero habían programado una marcha de 31 kilómetros en Mondragón. La cifra de 31 kilómetros no es casual. Son los años que Parot lleva en la cárcel. Bueno, puestos a caminar, podían haber preparado una marcha de 4.000 kilómetros, que son los años de condena que acumula el terrorista. Igual pensaban un poco más.

La novedad es que después de que la Audiencia Nacional no se opusiera a esta manifestación, no prohibiera el homenaje, después de que la Fiscalía dijera que no iba con ellos, han sido los convocantes los que han decidido diluirlo y revestirlo de otro formato.

Lo de Mondragón lo desconvocan, sí, pero mantienen concentraciones en otras plazas del País Vasco bajo el lema “No a la cadena perpetua. Derechos Humanos, convivencia y resolución”. Lo de reclamar el fin a la cadena perpetua en un país como España donde no hay cadena perpetua deja claro la clara intención de manipulación que tienen los convocantes.

Hay una razón oficial para suspender lo de Mondragón, un acto vergonzante que iba tener un seguimiento más o menos numeroso pero que antes de celebrarse ya había acaparado toda la atención. Dicen que no quieren posibilitar la confrontación porque las víctimas han anunciado que van a ir a Mondragón para manifestar su rechazo y su dolor ante el historial sanguinario de Henri Parot. También que habían sido criminalizados. No deja de tener su aquel que el entorno de los asesinos denuncie que las víctimas les están criminalizando. Otro intento más de darle la vuelta a la historia.

Esto es lo oficial, la justificación que les lleva a cambiar de formato. La realidad es que, aunque el acto de Mondragón no estaba prohibido por la Audiencia Nacional, los convocantes sí se podían enfrentar a posibles delitos posteriores. La AVT ya había anunciado que en función de lo que sucediera allí iba a presentar una querella por un delito de humillación a las víctimas. Era el recurso, la vía judicial que les quedaba después de la controvertida autorización de la Justicia. Lo anunciaba en Herrera en COPE la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara.

HISTORIAL TERRORISTA DE PAROT



La conclusión es que lo que no quiso prohibir la Justicia, lo que era un acto para normalizar una vez más los crímenes de ETA mientras el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Urkullu miraban para hacia otro lado, se ha topado con la movilización de las víctimas del terrorismo. Sólo las víctimas han sido capaces de poner frente al espejo los que quieren cambiar el relato de la historias con total impunidad.

Vamos a ver cómo se desarrollan esas concentraciones, pero es evidente que hay un asunto que no ha sido capaz de resolver la justicia. O mejor... el legislador no ha querido tipificar estos actos de bienvenida, estos Ongi Etorri. Y el actual Gobierno no va a dar ese paso.

Lo hemos visto con el homenaje previsto para hoy en Mondragón y modificado después, aunque la esencia sea la misma. La Justicia dice que no puede anticiparse cuando todavía no se ha cometido el delito, aunque nadie tenga duda de lo que allí se va a producir. Y prima siempre la libertad de expresión al derecho de las víctimas. Esto, hoy, sigue sin resolver.

El acto de apoyo a Henri Parot ha tenido más repercusión que otros recibimientos, que otras bienvenidas, porque se dan varias circunstancias que lo hacen más doloroso. No es un terrorista más. Parot es el más sanguinario de ETA. Actualmente cumple condena por 39 asesinatos. Acumula 26 sentencias condenatorias con las que sumó casi 4.800 años de prisión. Ahí está el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en 1987, donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas cinco niñas.

Pero el historial terrorista de Parot es interminable. Hemos escuchado en las últimas horas a la viuda del teniente coronel José María Martín Posadillo. En julio de 1989 viajaba en un coche oficial junto a dos compañeros. Eran las once y cuarto de la mañana y acababan de salir del cuartel general del ejército de tierra. Al detenerse en una oficina de Renfe para hacer unas gestiones, dos etarras les ametrallaron. Lo ha contado su viuda.

Murió el marido de Maribel Franco, el coronel Martín-Posadillo y el comandante Julio Barangua. Han pasado más de 30 años y el homenaje a Parot es como si volvieran a atentar contra su familia.

El gobierno mira para otro lado, aunque ahí está la trayectoria de Marlaska al frente del Ministerio del Interior. De hecho, el propio Henri Parot es uno de los beneficiados por la política de acercamientos del ministro. Estaba en la prisión del Puerto de Santa maría y en marzo fue trasladado, acercado, a una cárcel más próxima al País Vasco. En concreto está en la de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León.

Una pregunta para Sánchez, para el presidente del Gobierno. No vamos a anticiparnos, pero si hoy se exalta a terroristas y se humilla a las víctimas en esos actos convocados en medio centenar de municipios del País Vasco, ¿el presidente va a reunir a la comisión contra los delitos de odio como hizo tras la falsa agresión homófoba de Madrid?

OKUPACIÓN DE VIVIENDAS

Tenemos la mirada puesta en Mondragón y también en en el Congreso, donde hoy se va a escuchar la voz de los afectados por el problema de la okupación de viviendas. Hablar de okupación con 'k' a algunos siempre les ha despertado cierto romanticismo. Incluso a miembros del actual Gobierno de coalición. Por aquello de que se ocupaban los pisos de los bancos. Hasta que te salpica a ti, claro. Atentos a los datos. En España hay más de 100.000 viviendas ocupadas. En 2020, 14.675 personas denunciaron que le habían ocupado su inmueble, un 2,7% más que en 2019. Pero si nos situamos unos años antes, en concreto en el 2015, y atención a este dato, vemos que las denuncias han aumentado en un 40%. En aquel año se presentaron 10.376.

Bueno, este mediodía, ante las puertas del Congreso de los Diputados, en la plaza de las cortes de Madrid, se ha convocado una concentración de afectados por la ocupación. Por eso quiero que escuches el caso de INMA. Inma tiene un piso en una promoción de 90 viviendas en la que más de 60 casas llevan ocupadas. Está en Horche, que es un pueblo de Guadalajara de poco más de 2.500 habitantes. Arrastran el problema desde hace ocho años cuando estalló la burbuja inmobiliaria y determinadas promotoras salieron por patas dejando el pastel a los bancos. Las casas que no están vendidas han sido asaltadas de forma ilegal.

Inma pagó religiosamente su casa pero se ha tenido que ir. La convivencia en ese edificio, para los legítimos propietarios, es imposible.

En Horche, en este pueblo de Guadalajara, Ese medio centenar de viviendas okupadas se ha convertido en un foco de inseguridad. Han entrado en juego las mafias y hacen negocio con las casas, revendiéndolas a 1.200 euros y ofreciendo gratis el servicio de luz y agua, que no pagan porque tampoco nadie se lo reclama.

Para que te hagas una idea del problema...En España hay más de 100.000 viviendas ocupadas. En 2020, 14.675 personas denunciaron que le habían ocupado su inmueble, un 2,7% más que en 2019.

DATOS DEL CORONAVIRUS

Por lo demás, la mejor noticia del día nos llega en la actualización de los datos del coronavirus. La incidencia sigue cayendo. Lo hace hasta los 91 puntos. Es la cifra más baja desde agosto de 2020. Si miramos los contagios, en el último registro aparecen 3.222 nuevos contagios. Es el dato más bajo desde el 12 de agosto de 2020. Hace más de 13 meses. Baja el número de hospitalizados en planta y también el número de ingresados en la UCI.

Esto tiene un responsable. Que es la vacunación. Esto es importante recordarlo para los que todavía dudan. O directamente, se resisten a ponérsela. Estamos hablando de que en España casi 35 millones 800.000 personas tiene la pauta completa. Esto es el 75,4% de la población.

Ahora que se ha demostrado su eficacia, ahora que se ha confirmado que la vacuna es el peor enemigo del coronavirus, en España se ha dado un paso más. Se ha comenzado a poner la tercera dosis, la vacuna de refuerzo en las residencias de mayores y en el resto de pacientes de alto riesgo que se habían quedado fuera de la propuesta inicial. Josefa tiene 90 años y vive en una residencia de Hospitalet de Llobregat. Es la primera mujer en recibir en España esta tercera dosis de refuerzo.

RESULTADOS DE LA VACUNACIÓN

El resultado de la vacunación está siendo un éxito, de eso no hay duda, un éxito del que se ha intentado apropiar tantas veces Pedro Sánchez. Y ese resultado hace olvidarnos de las deficiencias puntuales que se han ido planteando. De esos inicios en los unos cuantos pillos se colaron cuando no les tocaba. O esos momentos de escasez en los que en el reparto si metía la cuchara el Gobierno y si podía castigar con menos dosis a su gran enemigo durante toda esta pandemia, a la Comunidad de Madrid, pues lo hacía.

¿Qué es lo que ocurre ahora? Que en Cataluña se les empiezan a caducar las dosis que tiene almacenadas. No han calculado bien y tiene lotes a punto de caducar o directamente ya caducados. Lo ha reconocido la secretaria de salud pública de la Generalitat de Cataluña, Carmen Cabezas.

Lo que no concreta es cuántas se les han caducado. Y estos son los que quieren ser independientes porque dicen que son capaces de hacer mejor las cosas que el resto. Pues eso. Las vacunas caducadas.

Y los buenos datos de la vacunación, la bajada de la incidencia está permitiendo abrir la mano. Las comunidades autónomas aprueban o anuncian el fin de las restricciones, fundamentalmente, en cuanto a aforos y en lo referente a espectáculos y al ocio nocturno. Hoy hay noticia en Córdoba. No es un día más en esta ciudad de Andalucía.

LA DIVINA PASTORA

Más de un año y medio después desde que se declaró a pandemia, este sábado sale la primera procesión con una imagen cargada por costaleros. Es la Divina Pastora. Desde enero de 2020 no recorría las calles de Córdoba un paso portado por costaleros. Todos se van a someter a un test antes de colocarse debajo de la imagen. Antonio López es el hermano mayor de la Divina Pastora de Córdoba. Tiene respeto pero no miedo.

Un paso más. Que ya se va necesitando.