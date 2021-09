Pablo Casado, en TRECE: "Hiela la sangre ver al sanchismo perder el alma con las víctimas del terrorismo"

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha sido el primer invitado de Ana Samboal en el arranque de su programa 'Código Samboal' que va a acercar la actualidad a todos los televidentes de TRECE los fines de semana.

El líder de los populares se ha sometido a todas las cuestiones de actualidad política y social que afectan tanto a su partido, el Partido Popular, como a sus relaciones con el Gobierno, como al futuro del país, o temas tan candentes como el recibo de la luz y lo ocurrido en las últimas horas con los homenajes en distintas localidades del País Vasco, al sanguinario Henri Parot.

Pablo Casado se ha comprometido a terminar con estos homenajes si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales, "proponemos una ley que prohibirá la convocatoria de los homenajes, no se podrán autorizar y no se podrá acercar a presos etarras si no colaboran en esclarecer los 300 asesinatos que siguen impunes. Sánchez ha acercado a 150 etarras a cárceles cercanas al País Vasco, 96 con delitos de sangre. Los asesinos etarras profanaron la tumba de Miguel Ángel Blanco y tuvieron que llevárselo a Galicia, es decir, que a las víctimas no les dejan tranquilas ni cuando los han matado y hay que estar pendientes de que a los pobres etarras asesinos, sus familias no vayan en autobús a verles a la cárcel . Ahora que se han cumplido 20 años de la Torres Gemelas, ningún americano entendería que se trasladara o se les concedieran beneficios penitenciarios a los terroristas... ¿Qué pasa aquí? Que Sánchez necesita los 5 escaños para seguir en Moncloa. El sanchismo está perdiendo el alma con las víctimas del terrorismo, algo que hiela la sangre".

Y añadía que el PSOE "ha hecho el ridículo con la navaja, las balas y sin embargo no han hecho nada con lo de Parot", por ello, el presidente de los populares afirma que "lecciones ninguna" respondiendo también a la acusación que este mismo sábado ha lanzado contra el PP y el mismo Casado, la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lasta al afirmar que "el PP de Pablo Casado es una amenaza para las mujeres" al no votar a favor de tipificar la violencia contra las mujeres como crímenes como la corrupción o el terrorismo.

Casado ha recordado en el 'Código Samboal' que "fue el PP el que puso en marcha el pacto de estado contra la violencia de género" y que el PSOE no puede arrogarse "arrogarse la representatividad de las mujeres".

A los jueces les tienen que elegir los jueces

¿Se compromete a no renovar el poder judicial por mucho que presione Pedro Sánchez si no hay una nueva ley que consagre la elección de los jueces por los jueces? "Sí", así de tajante ha respondido Pablo Casado que a continuación ha añadido que "he demostrado que no me presiona nadie, se me presionó para que hiciera presidente a Pedro Sánchez, dentro y fuera del partido, se me presionó para que no nombrara algunos candidatos electorales, se me presionó para que viera bien los partidos, por parte, incluso de entidades fuera de la política o se me ha presionado ahora para que tenga que renovar el CGPJ en contra de mis principios o se me presionó en el sentido del voto en una moción de censura de hace unos meses. Yo tengo independencia de criterio y me debo a mis militantes que me votaron basándose en un programa y a unos principios a los que no voy a renunciar y que cuando lleguemos al gobierno vamos a poner en marcha".

Para añadir que a "lo que me comprometa ahora, lo voy a cumplir".

Una ley de concordia y una ley de cuidados paliativos

Y entre esos compromisos si llega al Gobierno están derogar la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Eutanasia que serán reemplazadas por una ley de concordia y una ley de cuidados paliativos, ha dicho en TRECE, el presidente del PP. "Revertiremos la Ley de Memoria Histórica. Tenemos preparada una ley de concordia que deja sin efecto la de Memoria Histórica; queremos leyes en positivo, concordia. Frente a la ley de eutanasia, ofrecemos una ley de cuidados paliativos, que nadie muera con dolor; en tema de maternidad, seguimos otros 20 años hablando de aborto, hablemos de maternidad, hablemos de el porqué los jóvenes no pueden emanciparse antes. Creo en la cultura en positivo, no en lo que nos cuenta esta izquierda todos los días que recurren siempre a lo mismo, ya no cuela. Tenemos que tener más niños. No estar todo el día como está la izquierda mirando a lo que pasó hace 80 años, me interesa lo que va a pasar dentro de 80 años, la España del futuro, no de mis abuelos".

Entre otras medidas que adoptará el PP si ganara las próximas elecciones sería prohibir el indulto a los independentistas, además de poner en marcha medidas de carácter económico como adoptar las medidas necesarias para bajar el recibo de la luz y reducir impuestos. Además de dejar en la mitad el número de ministros.

Convención del PP de Valencia

El PP vuelve a la plaza de toros de Valencia para celebrar una nueva convención que no será tan multitudinaria como las celebradas en su día con José María Aznar al frente del partido o Mariano Rajoy. Sin embargo, Pablo Casado no duda en el éxito de la misma,"la convención va a ser muy importante. Va a haber 14 líderes de talla internacional y también los que para nosotros son nuestro modelo de gestión, nuestros presidentes autonómicos, nuestros alcaldes y hablaremos de nuestras propuestas para la economía".

Convención en la que, sin duda, estará presente quién se llevará el gato al agua en Madrid, Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez Almeida. Después de abrir el debate, Pablo Casado asegura ahora que "son dos líderes estupendos, que tienen una gran sintonía entre ellos y que se van a sentar para decidir que partido quieren entre ellos. Mi relación con ellos es tan buena que no veo ningún problema. Estoy encantado con ellos y es una cuestión que ni a los madrileños ni a los españoles les importa, lo que les importa es cómo va a bajar el recibo de la luz".

Para terminar asegurando que va a seguir criticando a Pedro Sánchez por todo lo que haga mal aunque eso le conlleve calificativos de antidemócrata o anticonstitucional como ha dicho en sede parlamentaria el presidente del Gobierno, “esto es como Napoleón si criticas al Gobierno hablas mal de España, yo cuando salgo hablo mal de Pedro Sánchez y lo voy a seguir haciendo".