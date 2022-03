Herraiz: "El acuerdo para intervenir la energía no garantiza una rebaja en el precio de la luz"

Audio

Buenos días. Hace ya un rato que ha amanecido en España, hace algo más, a eso de las seis que comenzaba 'La Mañana del Fin de Semana de COPE' en este sábado 26 de marzo. Atentos porque estamos en el fin de semana de semana en el que hay que adelantar el reloj. Esta próxima madrugada, a las dos serán las tres y eso implica que tendremos una hora menos para hacer lo que queramos. Para dormir o para lo que sea.









Hoy va a continuar la inestabilidad que nos viene acompañando a lo largo de toda la semana. Y donde más se va a notar va a seguir siendo en el Mediterráneo. Se esperan lluvias en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y también en puntos de la Andalucía oriental. Las temperaturas máximas van recuperarse y mañana la borrasca tiende a perder fuerza, por lo que se espera más sol. Será una pequeña tregua ante la llegada de otra nueva borrasca que puede alcanzar la península al finalizar mañana domingo.





LA PLATAFORMA MANTIENE LOS PAROS DEL TRANSPORTE





Teníamos un especial interés por la reunión entre la ministra de transportes y los responsables de la plataforma que han protagonizado los paros. Después de 12 días de un bloqueo importante, hoy entramos en el día 13, tras el acuerdo con las principales asociaciones del sector en las que no se ven representados los convocantes, la ministra Raquel Sánchez cedía y aceptaba reunirse con los miembros de la Plataforma.

Le ha costado y la ministra ya advirtió antes de ese encuentro: lo firmado con la plataforma es un acuerdo definitivo y no se va a modificar. Es decir, planteaba el encuentro a título informativo y poco más.

Este era el punto de partida que a los huelguistas no les llevaba a acudir con demasiado optimismo, porque para ellos ese pacto entre Gobierno y la patronal del transporte es insuficiente. Y ha pasado lo que ya el propio portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, anunció antes del encuentro con la ministra mientras cortaban el Paseo de la Castellana en Madrid.









Esto es indefinido y sigue siendo indefinido porque a esta hora nadie ha desconvocado el paro. ¿Hay avances? Que la ministra les reciba es un paso, una exigencia que habían mantenido durante estas casi dos semanas que dura ya la huelga. Pero quieren un compromiso mayor para que no trabajen a pérdidas. Reclaman un decreto ley que impida trabajar por debajo de costes mientras se implantan las medidas prometidas al resto del sector.

Los puntos del acuerdo entre la patronal que representa al 90% de los transportistas y el Gobierno ya te los venimos contando. Hay uno destaca por encima del resto. Y es la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. 15 céntimos los asume el Estado y 5 las petroleras. Esto hasta el 30 de junio. Además, se amplía el plazo de vencimiento de los créditos ICO y también se prevén ayudas directas de 450 millones de euros.

En fin, lo que te venimos contando desde la madrugada del viernes y que no convence a la plataforma que ha convocado los paros. Además de que, dicen, son condiciones insuficientes, detrás se esconde el ninguneo y los insultos que a lo largo de estas dos semanas se han lanzado desde el Gobierno. La ministra de Hacienda llegó a decir que le estaban haciendo el juego Putin. Antes otras dos compañeras del consejo de ministros, Raquel Sánchez e Isabel Rodríguez, recurrían a lo de siempre. Si no piensan como nosotros decimos, si no actúan como nosotros queremos son ultraderechistas.

¿A partir de ahora qué? Esa es la gran pregunta que se hacen las grandes cadenas de distribución y las empresas de todos los sectores que han tenido que parar a causa de esta huelga. Hoy mismo, la multinacional de los neumáticos Michelín se ve obligada a detener parte de su producción en la planta de Vitoria durante este fin de semana.

Pero es que, aunque hoy mismo se pusiera fin a los paros, hay sectores que todavía van a tardar muchos días en recuperarse. Lo explicaba a COPE María Tena, directora de Logística y Transporte de AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.

En todo caso, hay que aclarar que el acuerdo que ha trascendido y que se va a aprobar en el Consejo de Ministros de este martes afecta solo a los transportistas. ¿Y los taxistas? ¿Y las empresas de autobús?

¿Y aquellos que no tienen más remedio que hacer miles de kilómetros al mes con su coche por motivos de trabajo y también se ven afectados por la escalada en el precio de los carburantes? Ahí está la clave. Qué tipo de medidas va a aprobar el Gobierno porque la subida de los combustibles, las consecuencias de la inflación, no sólo afecta a los transportistas.

De momento, la noticia a esta hora es que el paro convocado por la plataforma en defensa del sector del transporte continúa siendo indefinido.

ACUERDO ELÉCTRICO





Y un maratoniano consejo europeo de casi 10 horas de reunión en Bruselas nos deja una novedad con muchos interrogantes todavía. La novedad es que la Unión Europea va a permitir tanto a España como a Portugal marcar un límite, un máximo al precio del gas que se usa para generar electricidad. Esta fue una petición de Pedro Sánchez y del portugués Antonio Costas que, a pesar de las reticencias, fundamentalmente de Alemania, salió adelante.

Hay que decir que la Comisión Europea tendrá la última palabra para aprobar ese tope. ¿Cómo te afecta a ti esta novedad? Pues hay que conocer la letra pequeña, que no ha concretado el presidente del Gobierno, aunque Sánchez asegura que esta medida excepcional va a permitir que en un mes baje la factura para empresas y hogares.

Si a las empresas energéticas les pones límites hay que compensarlas por otra parte. Y eso al final hay que repercutirlo en algún momento que siempre termina en el mismo punto: el recibo de la luz. Lo que indican es que el límite en el precio del gas implica una bajada mucho mayor en la factura de lo que implicaría esa compensación a las empresas energéticas.









GUERRA DE UCRANIA





De la guerra que Rusia ha provocado en Ucrania hay novedades. Ocurre en todos los conflictos bélicos y en este, del que se ha cumplido ya un mes de invasión, también. El desgaste de las tropas que luchan en el frente. Pero mientras la guerra se mantiene, ninguno de los dos bandos puede dar señales de debilidad. Por eso, siempre van a hablar de cambio de estrategia.

En este mes se ha confirmado errores de cálculo de Putin. Ni guerra relámpago ni una rápida invasión que le permitiera hacerse con el control de las principales ciudades. Lo que se ha encontrado es con una férrea resistencia ucraniana que le ha retrasado todo. ¿Qué dice ahora? ¿Cuál es la novedad? Que concentran sus operaciones en el este, en la franja más cercana a Rusia. Lo ha anunciado el jefe de Estado mayor adjunto de las Fuerzas Armadas de Rusia, el coronel Serguéi Roudskoi, que da por cumplidos los objetivos fijados al inicio de la invasión.

Es decir que fijan su prioridad en la región oriental de Donbás, donde se encuentran las autoproclamadas repúblicas rusas de Donetsk y Lugansk. Esto es lo que dice este alto mando del Ejército de Rusia, pero nadie se fía y en los próximos días se comprobará si ese cambio de estrategia, o repliegue es solo una maniobra para tomar impulso. Y se comprobará si es solo fruto de una resistencia ucraniana que, según la OTAN ha provocado que 40.000 soldados rusos hayan sido capturados, heridos o, directamente, hayan muerto.

Estos cambios de timón forman parte de la guerra de la información que se libra de forma paralela a la que tiene lugar en el frente. Y aquí hay datos siempre que no concuerdan. Hace justo una semana, las autoridades ucranianas hablaron del milagro de Mariúpol en ese teatro bombardeado por Rusia y en el que se refugiaban más de 1000 ucranianos. En las últimas horas han señalado que podría haber más de 300 muertos.

A la espera de ver los próximos pasos de Putin, si sigue masacrando Mariúpol, bombardeando Jarkov, Kiev, Odesa, o qué implica ese cambio de estrategia, el lunes España volverá a enviar un nuevo avión para apoyar al ejército ucraniano.

Y, una vez más, ese envío supondrá reabrir la grieta con parte de sus socios de Gobierno. Porque aquí la vicepresidenta Yolanda Díaz va en una dirección y la ministra Belarra en otro.