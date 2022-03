¿Quién es Manuel Hernández, el transportista líder de los huelguistas que mantiene el parón?

La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, se ha reunido finalmente hoy en busca de una solución para la huelga de transporte con la plataforma que ha convocado la huelga. Se trata de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, que se había propuesto no desconvocar el paro indefinido que está poniendo en serios apuros a la cadena de suministro. El líder de esta agrupación es Manuel Hernández un ciudadano de Hellín (Albacete) que, hace unos días, mantenía su postura de alargar las protestas hasta que "el Gobierno no se siente y evite las pérdidas en el trabajo de los transportistas". Finalmente han logrado ese encuentro pero no han alcanzado acuerdo alguno.

Hernández ha asegurado ante los medios de comunicación que el sector no puede permitirse "perder más dinero". Con respecto a las negociaciones de ayer, el presidente de la Plataforma ha asegurado que cualquier ayuda para el sector "es buena" pero las propuestas del Gobierno no sirven "para paliar la situación". A su juicio "son cantidades que ni siquiera cubren el 50 por ciento de los gastos mensuales. Necesitamos medidas a la altura de las circunstancias", ha apuntado.

Hace varios días, el presidente de la plataforma que ha promovido el paro de los transportistas, respondía a las críticas que les llegaban desde Moncloa y que les tachaban de ser de ultraderecha. La ministra de Transportes aseguró que "desde luego, detrás de las movilizaciones violentas hay una parte de la ultraderecha que las está alentando y es algo totalmente inadmisible".





Así, el transportista que ha encabezado estas protestas defendía el carácter apolítico de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte: "A mí me da igual la ultraderecha, la ultraizquierda, el centro, arriba o abajo. Nosotros somos rotundamente apolíticos. Ni de ningún sindicato ni de ningún colectivo gubernamental, de esos subvencionados". El Gobierno reconocía, hasta hace unos días, al Comité Nacional del Transporte por Carretera como el organismo con el que sentarse en la mesa de negociación. Este viernes, al final, se reunían también con la plataforma convocante del paro en transportes. "No sé que nos van a explicar pero yo si sé lo que les voy a decir y a proponer y, según sea la respuesta y la voluntad por parte de la ministra y de su equipo pues esto dará un giro positivo, negativo o se quedará estancado", ha confirmado este viernes Hernández desde el Paseo de la Castellana en la que se manifestaban por la subida de los combustibles.

Manuel, dirigente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, es camionero de profesión, hijo también de transportista y preside esta plataforma que vio la luz en el año 2007 pues se pretendía "dar un toque de atención a los directivos que hacían cabeza en Asociaciones del transporte, para que cumplieran su cometido", puede leerse en la web de la plataforma. En las últimas semanas, se ha convertido en un auténtico héroe de un sector del transporte de mercancías. Su gran meta es que las reivindicaciones de la plataforma fuesen escuchadas por el Ejecutivo. Y ha sido así. Este viernes han mantenido una reunión con la ministra de Transportes aunque no han alcanzado ningún acuerdo.