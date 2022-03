Este fin de semana cambia la hora: ¿tiene sentido o hay que dejar de hacerlo?

Europa volverá a cambiar el reloj oficialmente en la madrugada del próximo 26 al 27 de marzo y seguirá haciéndolo al menos durante los próximos cinco años, según el calendario publicado en el BOE por el Ministerio de Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática.

El Ministerio ha fijado el inicio y el final del horario de verano desde 2022 hasta 2026, ya que no hay avances en las negociaciones para fijar una hora definitiva y eliminar así el cambio estacional, que este año se producirá a finales de marzo -la entrada en vigor del horario de verano- y a finales de octubre -la del horario de invierno-. La eterna pregunta que surge con los cambios horarios es: ¿desaparecerá algún día? ¿es necesario? ¿cuáles son los beneficios (o inconvenientes) de eliminar o mantenerlo?

Jorge Mira es Catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela y además es miembro de la comisión del Gobierno para el análisis de la hora oficial española. Este experto ha asegurado a COPE que "es necesario cambiar el horario porque el planeta en el que vivimos también está cambiando. El punto de salida del sol y el punto de puesta del sol, yo que soy de la costa de A Morte en Galicia, cambia tres horas y cuarto cada seis meses. La duración del día en verano es de 15 horas y media con el solsticio de verano. Como cambia tanto la condición solar nuestro reloj es un aparato que no distingue esas circunstancias".

El Senado de Estados Unidos aprobó, hace unos días y por unanimidad, suprimir el cambio de hora y quedarse con el horario de verano para tener tardes más luminosas, una iniciativa que tiene que ser ratificada ahora por la Cámara de Representantes. La medida, que entraría en vigor en noviembre de 2023, haría permanente el horario de verano, de manera que Estados Unidos dejaría de cambiar la hora dos veces por año.Durante el debate en la Cámara Alta, el senador republicano Marco Rubio, impulsor del proyecto de ley, calificó de "estupidez" el cambio de hora y opinó que "la mayoría de estadounidenses quieren dejar de adelantar y atrasar" el reloj. Sobre esta noticia, Mira ha contado a COPE que en Florida tendría sentido aplicarlo pero que en el resto de Estados Unidos sería más complicado.

Respecto a las conclusiones que alcanzaron en la comisión del Gobierno (que actualmente se encuentra inactiva) ha contado que "no había evidencias suficientes para propiciar ningún tipo de cambio de la normativa que tenemos. Es un grave problema jugar con este tipo de cosas. La hora afecta a todo ciudadano de este país. No existe la supuesta anomalía horaria española eso es un falso mito que se ha difundido y no tiene ningún tipo de fundamento".

Por ejemplo, durante tres meses al año el sol (alrededor del solsticio de verano) cae "más a 'plomo' en Madrid que en el centro de Kenia" y en tres meses alrededor del solticio de invierno cae menos "en Madrid que en la Antártida". El motivo es que la tierra cambia su orientación con respecto al sol 47 grados. La idea es que "el ser humano tiene que ir cambiando su posición horaria con respecto al sol para no desalinearse en ese ritmo natural. Es una pequeña compensación y es necesario hacer ese cambio horario", afirma.









Si no se hiciese el cambio horario, cuenta Mira, "a las 08:30h de la mañana en varios de los días de junio y julio el sol estaría más alto en el horizonte de lo que estaría en cualquier día de diciembre y enero. Amanecería incluso entre las 05:00h y las 06:00h durante cuatro meses al año. Un horario en el que no se encuentra una gran parte de la población española activa".

Ariadna Güell es co-coordinadora de la asociación Barcelona Timeuse Initiative, que nació para poner en marcha "una reforma de las políticas del uso del tiempo", según cuentan en su web oficial. La postura que defienden, por tanto, es contraria al experto anteriormente consultado. De hecho, en esta organización han creado un grupo de expertos internacional que trabaja en un texto para presentarlo a la Unión Europea y exponer sus argumentos para transformarlo en una decisión final. Apuestan porque el cambio horario desaparezca y exponen sus motivos.

"Lo defendemos desde el punto de vista de la salud principalmente y para efectos positivos que se han visto en términos de seguridad, productividad y eficiencia. El cambio horario nos provoca dos problemas. Unos a corto plazo. Entre ellos, nos encontramos más somnolientos y estamos más cansados. Y luego, respecto a los efectos a largo plazo se dan porque a cambiar la hora estamos un poco desalineados con la hora solar lo que nos dicen los expertos es que nos altera un poco nuestro ritmo diario del cuerpo", cuenta Güell.

Además, añadía que "muchas veces nos levantamos a oscuras y al cuerpo le cuesta entender que tiene que levantarse y activar el cerebro y las funciones vitales. Si seguiésemos una hora única todo el año que estuviese alineada con la luz solar, esto nos ayudaría a tener un ritmo interno más saludable. Tendríamos menos sobrepeso y desórdenes del sueño, entre otras cosas. Ahora hay más días en los que nos levantamos a oscuras que con la luz del día".

Por el momento, únicamente cabrá esperar a que llegue 2026 (que es el plazo establecido por el Ministerio de Presidencia) para saber si las autoridades toman algún tipo de decisión definitiva al respecto y en función de la argumentación que seleccionen. Si la de expertos como Jorge Mira, que abogan por un cambio horario o Ariadna Güell, que explica que sería necesario que desapareciese.