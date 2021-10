Herráiz: "El abrazo forzado entre Sánchez y González no tapa las diferencias entre los dos"

Audio

"Muy buenos días. Sigues en la Mañana del Fin de Semana de COPE y haces muy bien en estar despierto a esta hora del domingo. Tienes todo el día por delante para aprovecharlo bien porque viene con una previsión del tiempo muy similar a la de ayer. Si miramos de la mitad hacia abajo, sol, calor y buen tiempo. Solo se esperan cielos nubosos en Galicia, chubascos en Baleares y en los litorales valenciano y catalán. De forma mucho más débil no se descartan precipitaciones en otras zonas del interior ubicadas en el noroeste peninsular. Vuelven a repetirse los 30 de máxima en Sevilla y Córdoba, los 29 en Huelva y Murcia, y en el centro muy agradables también los 25 de Toledo o más al norte los 23 de Zaragoza.

[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE ANTONIO HERRÁIZ DEL DOMINGO 17 DE OCTUBRE]

Por lo demás, hoyPedro Sánchez clausura el Congreso de los socialistas en Valencia. Han querido que fuera el congreso de la paz, del buen rrollismo entre todos, para marcar claras diferencias con el anterior celebrado en 2017 en el que casi se sacan los ojos. Y en parte, en gran parte lo han conseguido. Al menos con ese abrazo entre Felipe González y Pedro Sánchez. Y también con la foto de los tres presidentes socialistas que ha tenido la democracia en España.





No es nuevo que las factorías de marketing de todos los partidos priman la imagen, los gestos, ciertos mensajes que marquen un cónclave interno de este tipo en el que no se resuelve ningún problema de la mayoría de ciudadanos.

Pero los fontaneros de los partidos, los que se mueven entre las cañerías, no pueden controlarlo todo. Y eso es lo que les ha pasado con el ex presidente Felipe González. Le invitaron en la víspera del cierre junto a Zapatero y Almunia. Buscaban esa foto de tres ex secretarios generales junto a Sánchez para reforzar el sanchismo y dar una imagen de unidad que es en realidad el gran objetivo de este congreso. Y allí estaba Felipe González, que siempre se ha resistido a ser un jarrón chino.

No esperen una crítica feroz. Nada de eso,Podía haber afeado a Sánchez de forma más rotunda sus pactos con Bildu. Podía haber criticado cómo se están priorizando los intereses de los separatistas para sacar adelante los presupuestos, en clara discriminación al resto de España. Incluso el ex presidente González podía haber mencionado, aunque solo hubiera sido de pasada, los sapos económicos que se han tenido que tragar por tener como socio en La Moncloa a Podemos. O el desbocado precio de la luz.

Pero no, todo fueron mensajes encubiertos, alguno velado, también, pero nada que pusiera en un brete a Pedro Sánchez. Reivindicó el régimen del 78 y defendió el socialismo clásico frente a la relación del PSOE actual con la izquierda más radical. Algunos dirán que no es poco sobre todo cuando Felipe exigió su derecho a opinar lo que le de la gana.

¿A qué tirano se refería Felipe González?

Fue de lo poco que hizo tragar saliva a Sánchez, porque entre Moncloa y Ferraz ya se habían encargado de arrinconar a los críticos. El mensaje de Felipe González lo escuchó Rodríguez Zapatero. Estaba sentado en primera fila junto a Sánchez. Y el ex presidente González lanzó un mensaje sin destinatario concreto. Pero todos miraron a Zapatero por su relación con el chavismo venezolano.

¿A qué tirano se refería? ¿A Maudro? El caso es que este mensaje de Felipe González, que escuchó en primera fila Zapatero, ha coincidido con una información que relaciona al anterior presidente socialista con Venezuela. Todo parte de la declaración en la audiencia nacional del Pollo Carvajal. Este pollo fue jefe de los servicios secretos venezolanos durante la etapa de Hugo Chávez. Es un pieza.

Huido de la justicia, fue detenido en España después de que la DEA de Estados Unidos le acusara de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con los terroristas de las FARC. Tras un año y diez meses escondido, el Pollo Carvajal fue arrestado en España por las fuerzas de seguridad de nuestro país.

Ahora en su declaración en la Audiencia Nacional, el ex jefe de los servicios de inteligencia militar del chavismo habría apuntado que José Luis Rodríguez Zapatero es propietario de una mina de oro en Venezuela. Lo adelantó el Confidencial, le preguntaron en el Congreso del PSOE al acusado y Zapatero se limitó a decir que esta historia es surrealista. Por si acaso, dejaba este mensaje.

Tener muy poco. Hombre, alguno ha salido con los bolsillos bien llenos en el PSOE.

Hoy se clausura este Congreso, sin más. Con cambios en la Ejecutiva, con baile de nombres que a la mayoría importa poco. Con el ministro Félix Bolaños como hombre fuerte en una vicesecretaría para la reforma de la Constitución. Sigue de vicesecretaria general Adriana Lastra. Lastra también escuchó los discursos de Felipe y Zapatero. Es la misma que hace menos de un año despreciaba a lo que ella denominaba mayores del PSOE.

Pues ayer Lastra se dio un atracón escuchando a los mayores. Sobre todo a Felipe Gonzálezcon esos dardos encubiertos contra el actual sanchismo, abrazo aparte con Sánchez.

Congreso del PSOE que se celebra en medio de la negociación de los presupuestos. Hasta que todo no esté bien cerrado, no van a dar pistas. Y los contactos existen. Es normal que separatistas, tanto vascos como catalanes, no den el sí nada más empezar el encuentro. Se van a esperar hasta la prórroga por aquello de sacar la mayor tajada posible y justificar el apoyo ante su parroquia. Ahora lo que toca es tensar la cuerda. Nada nuevo. Ahí se entiende el último mensaje que ha dejado el indultado por Sánchez, Oriol Junqueras.

Nada, fuegos artificiales. Aquí el papelón es para el Gobierno.Los separatistas lo tienen fácil. Pedir, pedir y pedir.Y saben que se les dará. Y saben también que al final será mejor un acuerdo con este Gobierno que con cualquier otro. Por eso, hay que esperar todavía porque lo importante ahora es conocer la letra pequeña de esas negociaciones, que supondrá un agravio para el conjunto de España.





Cuatro semanas de erupción del Cumbre Vieja en La Palma

Y hoy se cumplen cuatro semanas desde que el volcán de la isla de La Palma entrara en erupción. La noticia sigue en el barrio de La Laguna. Este núcleo está en el municipio de los llanos de Aridane. En las últimas horas ha habido temor por si la lava seguía adentrando en el barrio. No hay riesgo para los vecinos, porque fueron evacuados hace cuatro o cinco días, pero sí por la destrucción que lleva a su paso. En las últimas horas, la lava que alimenta la colada que superó la montaña de la laguna ha llegado a fluir a una velocidad de 1.300 metros por hora.

El volcán expulsa gran cantidad de lava y además de la velocidad en un primer recorrido esto implica que cuando se frena, cuando avanza a menor velocidad las coladas crecen en altura y se ensanchan. Desde el plan de emergencias volcánicas de Canarias insisten. En La Laguna están todos los vecinos fuera de sus casas y no se prevén más desalojos en la zona. Rubén Fernández es el director técnico de emergencias volcánicas de Canarias.

Ahora hay que estar muy atentos a las condiciones del tiempo. Y la previsión no es buena. De hecho la nube de ceniza y óxido de azufre continúa hacia el norte y el nordeste de la isla. Esto tiene una consecuencia. La ceniza vuelve a inundar el aeropuerto de La Palma y afecta a su operatividad.

El sonido y las imágenes de las calles de Sevilla

Seguimos pendientes de la investigación abierta en Reino Unido tras el asesinato a puñaladas del diputado conservador David Amess. Fue en un acto en el que el parlamentario de los Tories conversaba, atendía cara a cara a los votantes de su circunscripción electoral. Recibió al menos 12 puñaladas de un joven musulmán de origen somalí.

A la espera de que la policía británica confirme que si este apuñalamiento es un acto terrorista o no, en COPE hemos hablado con un español amigo personal del diputado asesinado. Se llama Miguel González. Nos ha contado que el diputado asesinado era católico, con posturas muy firmes contra el aborto y un firme defensor del Brexit. Su amigo español era contrario a la salida de Reino Unido de la Unión, pero eso no importó en su relación.

Y el fin de semana nos deja un sonido y una imagen desde las calles de Sevilla. Es la saeta de Alex Ortiz, uno de los saeteros más conocidos de Sevilla, que cantaba así al Señor del Gran Poder a su paso por la iglesia de la Anunciación. Sonido que recogía el micrófono azul de la cadena COPE este sábado en el que el Gran Poder ha vuelto a recorrer Sevilla tras dos años sin ver la luz de la calle debido a la pandemia.





No es la primera procesión que se ha celebrado en las últimas semanas en Andalucía. Te hemos contado procesiones en Málaga, en Córdoba, también en Sevilla. Esta ha sido la más numerosa y, en cuanto a organización y dispositivo de seguridad, ha servido de prueba con la mirada puesta en la Semana Santa sevillana de 2022 tras dos años sin pasos en las calles.

La imagen de Jesús del Gran Poder se encuentra en estos momentos en la parroquia La Blanca Paloma de Los Pajaritos. Su traslado, la procesión de 7 kilómetros desde su casa, la Basílica de San Lorenzo, forma parte de una gran misión cargada de simbolismo. Una misión evangelizadora que va a llevar su imagen durante los próximos fines de semana por una de los puntos más deprimidos de toda España. Te estoy hablando de Tres Barrios, zona de Sevilla muy marginal y castigada por la pobreza. Ahí están los pajaritos, Candelaria y Santa Teresa, donde están a la cabeza del país en todos los indicadores más negativos: paro, inseguridad, droga, absentismo escolar o falta de vivienda.

Miles de personas acompañaron al Gran Poder en una misión que trasciende lo espiritual e incluso la tradición y el folclore y que, además, es una señal más de que poco a poco vamos recuperando, con cierta normalidad, lo que hemos perdido durante estos dos años".

