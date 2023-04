Herraiz, sobre la mofa de TV3 a la Semana Santa: "Se puede hacer humor, pero con clase, categoría y respeto"

Audio

Buenos días. Desde las 6, en La Mañana del fin de semana de COPE venimos celebrando contigo este domingo de Pascua, el día más importante para millones de católicos. Es la fiesta que da sentido a lo que hemos vivido durante todos estos días de Semana Santa y lo vamos a disfrutar con un tiempo estupendo. Sol, tiempo estable e incluso una leve subida de temperaturas, salvo en el noreste de la península. Y sin llover.

Los que habéis descansado estos días en la playa, en el pueblo dónde sea... los que habéis salido en procesión, o contemplado los pasos, los tronos, las imágenes que han salido a la calle estos días habéis repetido una frase. Sí, tiene que llover, pero que lo haga a partir del domingo. Y hemos llegado al domingo de Pascua acumulando ya muchas semanas sin precipitaciones, con el campo pidiendo a gritos agua en toda España, con incendios que siguen activos a esta hora en Asturias y Cantabria y con una sequía que sigue vaciando los embalses.

Sequía en España

En Andalucía, los embalses tienen una capacidad para almacenar entre todos cerca de 12.000 hectómetros cúbicos. Para afrontar una primavera y un verano sin problemas, por estas fechas deberían estar por encima del 50%. Ahora mismo, se encuentran por debajo del 30% de su capacidad total.

La situación es preocupante también en Cataluña. En esta comunidad han ido activando distintos escenarios para hacer frente a la sequía. De momento, ninguno de ellos restringe el consumo en los hogares. Sí que, en Barcelona, por ejemplo, y es una de las últimas medidas, han limitado el uso de las duchas en las playas. Esto se añade a la reducción del 40% del agua para usos agrícolas o del 15% para usos industriales.

Salvo en el norte, en Galicia, por ejemplo, están al 80, o en Castilla y León con una media de agua embalsada del 70% de su capacidad, la situación es preocupante en el centro y en la mitad sur. Y a la pregunta de si va a llover a lo largo de esta semana, la previsión es que no. Lo detalla el director del instituto del clima de la universidad de Alicante, Jorge Olcina.

Ante esta situación de sequía, hay un punto de Extremadura, en el límite entre las provincias de Badajoz y Cáceres, donde ha surgido la polémica porque van a derribar una presa. Es un dique que en su día se construyó para refrigerar la central nuclear de Valdecaballeros, un proyecto que se paralizó por la moratoria nuclear del gobierno de Felipe González. Desde entonces, la construcción de nuevos reactores en España ha sido un tema tabú, que es otro tema a analizar.

Pero al hilo de la sequía. Esa presa abastece a Valdecaballeros y a Castilblanco, los dos en Badajoz. Es verdad que no está haciendo las funciones para las que fue construida, pero consigue recoger las aguas del Guadalupejo, afluente del Guadiana, que tiene grandes crecidas que, si no se guardan, en verano, e incluso a finales de primavera, se quedan en nada.

Pues esta presa la van a derribar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transición Ecológica ha resuelto su demolición para devolver los terrenos a su estado original. Esto ha puesto de acuerdo a los vecinos de la zona y también a la Junta de Extremadura que advierten del peligro de abastecimiento que pueden sufrir las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco. Otra cuestión distinta es quién se haga cargo del coste económico de la demolición, porque las dos compañías eléctricas propietarias ya han dicho que con ellas no cuenten.

Conclusión. En plena sequía en España, lo que proponemos es derribar presas, lo cual no parece lo más indicado. Intentarán que a poco más de un mes para las municipales y autonómicas pase inadvertido, lo tratarán enfriar todo lo posible, pero, si nadie lo remedia, se acabarán cargando este dique de unos 400 metros de largo. Esto para cuando luego se les llene la boca con la España vacía, vaciada y toda la sarta de mandangas.

Economía española

Ya te hemos contado que va a seguir haciendo buen tiempo a lo largo de esta semana. Eso ha contribuido a llenar los hoteles. Se estima que la ocupación ha rozado de media el 80%. En puntos de máxima atracción por las procesiones como Málaga o Valladolid ha superado el 90%, especialmente en el último tramo. De jueves a domingo. Lo han comprobado también los hoteleros de Sevilla como Carlo Suffredini.

Estancias más cortas, límites en los gastos para hacer frente a la inflación, pero la gente tenía ganas de moverse en las que han sido las primeras vacaciones del año y eso se ha notado en las carreteras. El lunes es festivo en seis comunidades autónomas, Cataluña, comunidad valenciana, Baleares, Navarra, la Rioja y País Vasco.

Antes incluso de que se cierre la operación retorno, desde el Gobierno han aprovechado el movimiento de estos días para colgarse la medalla. Dice el ministro Bolaños que la gente puede salir de vacaciones gracias a la buena marcha de la economía, es decir, gracias al Gobierno. Y se dirigía a Feijoo.

No parece lo más conveniente presumir de datos económicos cuando España va a ser uno de los últimos países de la Unión en recuperar los niveles económicos que tenía antes de la pandemia. Y no parece tampoco que sea motivo para presumir que España esté a la cabeza del desempleo en la Unión, por encima de Grecia o de Italia.

Polémica con TV3

Y luego, en este Domingo de Resurrección, nos hemos encontrado también con una provocación que llega desde TV3, de la televisión pública catalana. No te desvelo nada si te cuento que el ente, desde hace años, se ha convertido en el gran altavoz del independentismo. No es tampoco novedad que se desprecie, cuando no se insulta, a los que no comparten el proyecto separatista.

Lo último es una mofa de la Semana Santa, de la Virgen del Rocío y de la propia identidad de Andalucía. Y en este caso se agarran a un humor más que discutible. Por si no lo has visto, te pongo en contexto. El programa donde se ha emitido la parodia con la Virgen del Rocío como protagonista se llama “Está Pasando”.

Es un magazine que se emite por la tarde donde se repasa la actualidad política y social de Cataluña. Lo hacen en forma cómica, pero siempre barriendo hacia un lado que te puedes imaginar. Entre sus muchas polémicas, han llegado a animar a los espectadores a lanzar piedras a la cabeza de un Guardia Civil. Y todo en un espacio que les cuesta a todos los catalanes, es decir a todos los españoles casi dos millones de euros al año. En concreto, 1 millón 800 por temporada.

Bien. En esta ocasión aprovecharon la Semana Santa para realizar una parodia en la que aparece una actriz queriendo interpretar ala Virgen del Rocío. Se explaya durante diez minutos, con un forzado acento andaluz, en el que la mofa provoca que apenas se le entienda nada.

No se cortan. Lo has escuchado. Hacen referencia incluso a la vida sexual de la virgen, con más barbaridades que no conviene reproducir.

Como digo una auténtica provocación que nos lleva a una primera reflexión. No hay que ofender a ninguna confesión ni a los que practican una determinada religión. Pero, ¿por qué se atreven sólo con una manifestación católica y nunca se fijan, con parodias similares, en Mahoma y el islam?

Y luego recurren al tópico del acento andaluz para ejecutar su mofa. Aunque esto tampoco es nuevo, no está de más recordar, con datos, lo que han supuesto los andaluces para el desarrollo económico de Cataluña. Es la comunidad a la que se han trasladado en las últimas décadas un mayor número de andaluces.

Si ahora mismo hay 1.400.000 andaluces fuera de Andalucía, más de 570.000 están en Cataluña. A comienzos de los años 70, vivían en Cataluña 840.000 personas nacidas en Andalucía. Si a esa cifra le añadimos los hijos de andaluces que en primera generación nacieron ya en esta comunidad pues supera el millón 100.000.

Esta es una realidad de la que se ríen en TV3, medio público que junto a Catalunya Radio tiene un presupuesto de 335 millones de euros. Pues eso. Que se puede hacer humor, pero con clase, categoría y respeto, condiciones que no tienen en ese programa de TV3 que se llama 'Està Passant'.