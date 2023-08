Guillermo Vila: "Pedro Sánchez ha conseguido que parezca que fue él quién ganó las elecciones"

Audio Escucha el monólogo de Guillermo Vila en 'La Mañana de Fin de Semana'

Buenos días, bienvenido a La Mañana del Fin de Semana, te saluda Guillermo Vila, estamos encantados de acompañarte hasta las ocho y media de la mañana, hasta que suene la chifla y esté por aquí el maestro César Lumbreras. Bueno, se acabó la tregua. Tras dos jornadas de temperaturas más bajas de lo habitual en gran parte del país, el calor intenso vuelve este fin de semana a España. Y ojo que solo es el principio. A partir de este lunes, todo apunta a que sufriremos la que será la tercera ola de calor del verano, que podría prolongarse durante gran parte de la semana.

Hoy ya los termómetros se van a ir recuperando, llegaremos a los 35 grados en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, comunidad en la que el mercurio incluso podría subir hasta los 40 grados en el Valle del Guadalquivir.

El mundial femenino de fútbol

Estamos muy pendientes del partido de octavos de final del mundial femenino que que se ha disputado a las siete de la mañana, España y Suiza.

Así narraban el primero de los goles de las nuestras en esa edición especial de Tiempo de Juego que estamos emitiendo para los dispositivos móviles.

España ha resultado vencedora por 5 goles ante 1 de Suiza.

El incendio en Gerona

Y también estamos muy pendientes del incendio que se declaraba en la tarde de ayer en PortBou, en Gerona. La tramontana está complicando mucho las labores de extinción

Una decena de personas han sido desalojadas de diferentes masías próximas a Portbou a causa del incendio que se ha declarado en esta localidad fronteriza con Francia y que ha obligado a confinar a la población del municipio vecino de Colera. La zona más cercana es la de la urbanización La Robellada y el camping de San Mikel.

En La Linterna hablaban anoche con un trabajador y con un trabajador de este camping, que relataban que el viento estaba dificultando las labores de extinción.

La noche ha sido complicada, con el fuego acercándose al municipio de Colera, donde sus vecinos continúan confinados. Hay, además, una decena de personas desalojadas. De hecho, la última hora es que los bomberos han ordenado sobre las 05.00 horas de este sábado la evacuación de la zona de Garbet, en Colera, en concreto el camping Garvet y Xalet d'en Mateu. También se ha ordenado el confinamiento en la zona del Puerto de Llansa.

Se espera que esta mañana, a primera hora, puedan incorporarse a las labores de extinción los medios aéreos. De momento, han ardido unas 200 hectáreas.

El juego de los pactos de gobierno

Bueno y te preguntarás cómo van las negociaciones de unos y otros para formar gobiernos autonómicos… y también el nacional. Sobre esto último, los tiempos los sigue marcando Sánchez. Ha conseguido que parezca que fue él quién ganó las elecciones, y desde sus vacaciones en Marruecos sigue marcando los ritmos.

Sobre los gobiernos autonómicos salidos de las urnas del 28 de mayo… Ya solo quedan dos por aclararse después de que ayer consumaran el acuerdo el Partido Popular y Vox en Aragón. Después de semanas de tira y afloja, finalmente fue ayer a mediodía cuando la portavoz del PP aragonés, Ana Alós, y el líder de Vox en la región, Alejandro Nolasco, firmaban el pacto.

Ha llamado la atención que el que va a ser presidente de Aragón, Jorge Azcón, no estuviera presente en la firma del acuerdo. En el PSOE lo interpretan como que se avergüenza de ese acuerdo. Pero, en fin, dicho eso por los que pactan con Otegi, Rufián y se preparan para hacerlo con Puigdemont, pues en fin, poca credibilidad.

Porque además, mira, ese acuerdo recoge la siguiente afirmación: “Manifestamos nuestro compromiso absoluto en la lucha contra machista reclamando medidas más duras contra agresores y asesinos”. ¿No está de acuerdo el PSOE con esta afirmación?

El acuerdo incluye en total 80 medidas entre las que destacan la implantación del cheque escolar. Es decir, que el dinero llegue a las familias para que ellas elijan el centro que quieran. Hay también, como en otros acuerdos firmados entre ambos partidos, ayudas a la natalidad y medidas contra la ocupación. También se derogará la ley regional de memoria democrática. Vox asumirá dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia.

Así que ya solo quedan Murcia y Navarra -además de Ceuta- por aclararse. En la primera de ellas, el plazo para que PP y Vox lleguen a un acuerdo expira el 7 de septiembre. Si ese día no hay acuerdo, habrá que repetir las elecciones. Y en Navarra, bueno pues ahí, como era de esperar, una vez pasadas las elecciones, el Partido Socialista ya no le hace tantos ascos a Bildu, que se ha ofrecido para dar el sí a la socialista Chivite en caso de que no logre convencer a Geroa Bai, que es la marca del PNV en Navarra. Aunque ella está convencida de que finalmente aceptarán su último ofrecimiento.

Hasta 4 consejerías le ha ofrecido el PSOE al PNV. Y en todo caso, necesitan de la abstención de los de Bildu. De ese partido lleno de antiguos asesinos, de terroristas condenados. El partido de Otegi y de Txapote. Que, como dijo en su día Pablo Iglesias, volverán a estar en la dirección del estado.

Haría bien el PP en zafarse cuanto antes del terreno de juego marcado por Sánchez, ese en el que cualquier acuerdo con un partido totalmente constitucional como Vox es atacado brutalmente mientras el PSOE puede acordar lo que sea con todos los partidos que quieren construir lo que Yolanda Díaz llama un país de países. Ella, por cierto, sabe que eso no existe. Todavía no existe. Es su proyecto, es verdad, y van camino de conseguirlo, pero aún no existe. Lo que sí existe es el partido de partidos que es Sumar.

El interés en Ceuta

Bueno y lo de Ceuta. Es la máxima expresión de la estrategia sanchista. El PSOE necesita que siga calando la idea de que Feijóo solo puede pactar con Vox. Y para ello, revienta el acuerdo que su propio partido había logrado en la ciudad autónoma para gobernar en coalición con el PP. Lo desvelaba este viernes en Mediodía el presidente de Ceuta, Juan José Vivas.

¡Qué importante sería para España que en un lugar estratégico como Ceuta se pusieran de acuerdo los dos grandes partidos! ¡Qué mensaje de unidad daríamos respecto a Marruecos y a la comunidad internacional! Pero no. Sánchez, el padre de la política del NO es NO, ha dado orden, desde sus vacaciones en Marrakech, para que su partido no acuerde nada con el PP.

Hace bien Feijóo en tratar de sortear la política de bloques y de frentes. Pero si los populares no logran explicar mejor que es el PSOE el que pacta con los más radicales, el que no quiere acuerdos de estado por el centro, si no consigue que eso cale en la sociedad seguirá triunfando el relato de Sánchez. El de la derecha y el de la ultraderecha y tal y tal. El relato en el que ayer insistía la portavoz socialista Pilar Alegría.

En el fondo, lo que quieren los socialistas es obligar a los populares a pactar con Vox, a que esa sea su única salida. Para luego poder reprocharselo, claro.

Porque a propaganda no le gana nadie a los socialistas, son la élite, como escribe hoy José Peláez en ABC. Diseñan un marco mental y ponen a todo su ejército a trabajar: desde el concejal más humilde hasta el secretario general pasando por los medios afines, que no son pocos. Todos a una. Día y noche. Hasta la victoria final. Y si para ello hay que vetar un acuerdo sensato en ceuta, pues se veta. Y se hace que la gente mire para otro lado, por ejemplo a Aragón. Y vuelta a empezar. Es una maquinaria de propaganda casi perfecta.