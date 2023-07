Guillermo Vila: "Sus socios han advertido a Sánchez de que su apoyo en la siguiente legislatura será más caro"

Audio

Buenos días, bienvenido a La Mañana del Fin de Semana, te saluda Guillermo Vila, estamos encantados de acompañarte hasta las ocho y media de la mañana. Ha llegado el día de las elecciones. De unas elecciones que van a ser las del botijo. Las del ventilador, el abanico, la botella de agua y lo que surja. Y es que, como era de esperar, vamos a votar con mucho calor. Las temperaturas máximas van a subir en la mayor parte del país. Serán significativamente altas en zonas del interior. Alcanzaremos los 38 grados en gran parte del interior de la mitad sur, centro e interior de Mallorca, y los 40 en valles del Guadalquivir y del Ebro.

Toma precauciones a la hora de ir a votar

Así que, con este panorama, se espera una gran afluencia de votantes en las primeras horas del día. El objetivo es evitar los atascos que, a buen seguro, se pueden formar esta tarde a la entrada de las grandes ciudades de nuestro país. Aunque esto, lo de votar de los primeros, hoy es un ejercicio de riesgo. Porque recuerda que, si eres de los primeros en llegar a la mesa, y coincide con que en tu mesa no se ha presentado alguno de los integrantes, puede que te toque quedarte trabajando todo el día. Así que no estaría de más llevarse un abanico por si acaso. A partir de las 10 y media vamos a saber cuántas incidencias se han producido en la apertura de las mesas.

Se trata, sin duda, de una jornada electoral inusual, con muchos españoles de vacaciones y esa previsión de altas temperaturas. Aun así, el secretario general de Comunicación, Francesc Vallès, se muestra convencido de que se desarrollará sin ningún tipo de incidencia.

El caso es que los colegios se han pertrechado lo mejor que han podido. La mayoría de los ayuntamientos ha puesto aires acondicionados, o al menos ventiladores, también se van a repartir miles de botellas de agua… aunque todavía hay muchos sitios donde no saben qué se van a encontrar cuando lleguen al colegio electoral. Es el caso de Candela, a quien le ha tocado ser vocal en una mesa electoral de Granada.

El papel del voto por correo

Los principales cabezas de lista -Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Yolanda Díaz- tienen previsto votar por la mañana, los cuatro en Madrid. Los que se van a evitar el paseo al colegio electoral son los más de 2,47 millones de españoles que ya han emitido su voto por correo, cifra histórica en unas elecciones. Ayer te decía que faltaba por conocer el dato definitivo. Pues bien: Lo solicitaron más de 2,62 millones de personas y el 94,2 % ha enviado sus papeletas a la mesa electoral correspondiente. Una vez allí, serán introducidas en la urna una vez cierren los colegios y antes de iniciar el escrutinio general. Según los datos de Correos, la cifra de votos admitidos es un 99 % superior a la registrada en las generales de abril de 2019. Prácticamente el doble.

Otro dato que viene a corroborar lo absurdo de convocar las elecciones en un día como hoy. Una decisión personalísima de Pedro Sánchez que tomó con el objetivo de acabar de un plumazo con las críticas internas que a buen seguro habrían surgido tras la debacle socialista en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

No solo ha provocado, que con su decisión, se haya duplicado el voto por correo, sino muchas otras situaciones que es imposible medir. Por ejemplo: ¿Cuántas personas han tenido que cambiar sus fechas de vacaciones para poder votar? ¿Cuántos las han retrasado? ¿Cuánto dinero han perdido los hoteles, las casas rurales y los restaurantes por el bajonazo que ha pegado el turismo estos días?¿Cuánta gente se va a pasar la tarde en un atasco intentando llegar a su colegio electoral antes de que cierren? O en un tren. Por cierto, que nos ha llamado a la radio hace unos minutos una oyente, Menchu, que nos venía escuchando en el tren. Viene de Castellón a Madrid para poder votar, pero a la altura de Valencia el tren se ha quedado parado.

El caso es que ha llegado el día, quedan apenas 3 horas para que se abran las urnas para los casi 37,5 millones de españoles que estamos convocados en las decimosextas elecciones a Cortes Generales. ¿Qué escenarios pueden abrirse a partir de mañana? Casi la única certeza es que no se prevén mayorías absolutas, por lo que los partidos; o, mejor dicho, los bloques hacen cuentas sobre los escaños necesarios para gobernar.

¿Ganará el Partido Popular?

¿Qué es lo más probable? Según todos los sondeos, el Partido Popular ganará las elecciones. Y, aunque el éxito de Feijóo se medirá por su capacidad de formar gobierno, la mera victoria ya tiene un valor. Sobre todo, porque conviene no olvidar de dónde vienen lo populares. Tras las primarias que sucedieron a la salida de Rajoy de la Moncloa, los cuatro años de Pablo Casado al frente del partido no lograron cerrar las heridas abiertas. Su inicial talante dialogante derivó en una dirección un tanto asustada y al mismo tiempo omnipresente que fue levantando ampollas. Hasta que finalmente estalló la batalla con Isabel Díaz Ayuso que acabó provocando su salida tras la semana más crítica y descarnada que nunca habían vivido los populares.

Sobre los resultados electorales, el PP de Casado sacó 66 diputados en las elecciones de abril del 19, suelo electoral de los populares, y 89 en la repetición de noviembre. Es decir, que el PP, si gana hoy las generales, como apuntan todos los sondeos, lo estaría haciendo por primera vez desde 2016. Luego habrá que ver, efectivamente, si Feijóo, además de haber conseguido serenar el partido y unirlo en torno a un liderazgo mucho más desacomplejado que el de Casado, es también capaz de armar una mayoría, bien en solitario, bien siempre con la incómoda compañía de Vox.

La crisis del PSOE

Lo que parece mucho menos probable que suceda, a pesar de las un tanto exageradas apelaciones a la remontada de las últimas horas, es que la izquierda logre sumar una mayoría suficiente como para poder reeditar el gobierno. Sánchez, conviene recordarlo, es el autor de todos los peores resultados históricos del PSOE. En las elecciones de 2019 logró 123 y 120 escaños. Pero es que en los comicios repetidos de 2016 se quedó en 85 escaños después de haber llegado a 90 en 2015. Así que veremos en qué margen se mueve hoy el PSOE. Que, en todo caso, para gobernar, necesitará a mucho más que a Yolanda Díaz.

Primero porque la coalición de la vicepresidenta incluye otra veintena de partidos. A saber: Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo, Alianza Verde, Más Madrid, Batzarre-Asamblea de Izquierdas, Chunta Aragonesista, Compromís Més-Compromís, Iniciativa del Poble Valencià, Verds Equo del País Valencià, En Comú Podem, Catalunya en Comú, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Asturiana, Més per Mallorca, Més per Menorca y Partido Drago Canarias. Pero la cosa no se queda ahí: todos esos partidos, junto al PSOE, estarían según los sondeos en el entorno de los 140 escaños. Por lo que a esa lista habría que sumar a Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Gallego, Teruel Existe y, si se tercia, Junts y la Cup. Y si la comunidad de vecinos de tu casa se presenta y saca diputado, pues también.

En realidad, estos son los dos modelos que hoy se someten a votación. Esta es la decisión que debemos tomar: si se apuesta por un cambio de ciclo político o se mantiene la apuesta de un gobierno de coalición, pero en su versión aumentada y corregida. Y con la certeza de que los muchos socios de Sánchez ya le han advertido de que su apoyo en la siguiente legislatura será mucho más caro. La tercera alternativa es la del bloqueo, que ningún bloque o partido logre llegar a los 176 diputados. Entonces lo que pasaría es que este ciclo que se inició en 205 viviría una nueva oportunidad. Y ya conocemos sus efectos: inestabilidad, desconcierto y mucho dinero gastado en repeticiones electorales.

Programación especial en COPE a partir de las 19:30

En fin, que todo está preparado para la gran cita de hoy. También lo estamos nosotros, por supuesto. En COPE podrás seguir al minuto la emoción de la jornada electoral desde primera hora en La Mañana y en este Mediodía Cope. Y a partir de las siete y media, arrancará Objetivo Moncloa, el programa especial que conducirán Carlos Herrera y Ángel Expósito, con los principales comunicadores de esta casa y con los mejores analistas para entender todas las claves de la noche electoral.