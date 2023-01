Antonio Herraiz: "La principal hipótesis que baraja la Policía es que estamos ante un acto terrorista"

Audio

Buenos días. Hemos estrenado 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE hace ya un buen rato. Y aunque las 8 ya no es una hora tan temprana, ni siquiera para un sábado, seguimos con temperaturas bajo cero en buena parte del centro y de la mitad norte. A los que acostumbran con exagerar con esto del fío. Un dato. Tal día como hoy, también un 28 de enero de hace 71 años, en Molina de Aragón registraron -28,2 grados. Así que lo que tenemos en este sábado nada que no se pueda soportar y nada comparable con esa mínima de 1952 en este pueblo de Guadalajara.





Acto terrorista: principal hipótesis de la Policía del ataque de Algeciras





Lo último sigue marcado por la investigación del yihadista que asesinó el miércoles a Diego Valencia, el sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras. Ahora mismo, la principal hipótesis que baraja la Policía es que estamos ante un acto terrorista. Esto no es una cuestión menor, porque la tipificación penal es muy distinta si se reduce a un asesinato ordinario. En el caso de un atentado terrorista se contempla una pena de 30 a 40 años de cárcel. La condena para un delito de asesinato es de 15 a 22 años.

¿Qué elementos clave maneja la policía? Uno es el teléfono móvil del asesino, de Yasin Kanza. Otro es el material localizado en el piso de Algeciras, una vivienda ocupada de forma ilegal en la que vivía junto a otros dos jóvenes magrebíes como él. Hay varios pendrives, varias memorias USB y también material audiovisual que apunta al adoctrinamiento y a la radicalización yihadista.

Esta es la principal hipótesis, todos los datos, todos los indicios que los agentes están reuniendo y que se adjuntarán al atestado que después entregarán la juez. De momento Yasin Kanza, el marroquí que acabó a machetazos con el sacristán Diego Valencia, se encuentra en dependencias de la Comisaría General de Información y el lunes va a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. En ese momento, conoceremos los cargos que apunta el juez del caso.

Para que tengáis todos los datos de la investigación. Toda esta radicalización del asesino que lleva a la conclusión de que estamos ante un acto terrorista, es algo que es independiente de posibles problemas mentales del detenido. Desde su ámbito más cercano, describen a Yasin como alguien raro, que esto a efectos policiales y judiciales es como no decir nada.

Hay que esperar a que avance el trabajo de la Policía, tienen todavía hasta el lunes para seguir aportando pruebas hasta que el detenido pase a disposición judicial.

Y luego está toda la derivada política que sigue generando este ataque. Desde el Gobierno se niegan a convocar el pacto antiterrorista. Se lo exigen los partidos de la oposición. Aquí no lo ven urgente.

Nada que ver con la montaron cuando un joven se inventó una agresión homófoba en el barrio de Malasaña de Madrid. Pedro Sánchez convocó de forma urgente la comisión contra los delitos de odio. La izquierda movilizó a cientos de personas en defensa de los derechos LGTBI. Luego resulto que todo era mentira y nadie pidió disculpas ni admitió que se habían precipitado. En esta ocasión, con un hombre asesinado en una iglesia católica, cuatro heridos y el atacante gritando Alá es grande y muerte a los cristianos, no ven necesario convocar nada.

Cuando conviene, como ahora, hay que ir con más cautela. A nadie se le escapa que la próxima semana, el 1 y 2 de febrero hay una importante cumbre hispano marroquí en Rabat. Por eso todos los mensajes van en un tono light, por eso Sánchez sigue sin hablar de asesinato, ni de acto terrorista ni de nada que se le parezca.

Habla de agresión, unidad, de tolerancia, pero en ningún momento de asesinato, ni de acto terrorista. Todo lo que no sea en esa línea, es islamofobia, y a las puertas de la cumbre con Marruecos, no conviene enfadar el vecino.

Lo último es la investigación que sigue en marcha y lo último es también el adiós a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de la Palma, en Algeciras, al que Yasin Kanza, arrebató la vida a machetazos. Es el aplauso de los vecinos de Algeciras tras el funeral de despedida de Diego Valencia, con su mujer y sus hijos rotos por el dolor. Ningún miembro del Gobierno asistió al funeral.





El PIB crece





En la economía tenemos un dato relevante, que es el que marca la evolución de todo 2022. Como titular principal hay que decir que el Producto Interior Bruto creció más de lo esperado. Las previsiones que apuntaban, durante el último trimestre, a esa palabra maldita para todos los economistas como es la recesión no se ha cumplido. ¿Cuánto hemos crecido en el conjunto del año? Un 5,5%.

¿Cuánto nos decían que íbamos a crecer? Depende. El Gobierno un 4,4%, el Banco de España un 4,6, Funcas, la fundación de las cajas de ahorro un 5% y el Fondo Monetario Internacional un 5,2%, que son los que más se han acercado.

Los datos macroeconómicos como el PIB pueden parecer distantes, como que no nos afectan, y es todo lo contrario. Hablamos de lo que termina marcando la capacidad productiva de un país y si bajamos un escalón más, la creación de empleo, que es clave para el desarrollo. Que no hayamos entrado en recesión es una muy buena noticia.

La menos buena es que la tendencia marca dos fotos muy distintas. La de la primera mitad del año y la de la segunda. El segundo trimestre de 2022 es el que eleva el crecimiento, en cambio de verano a esta parte, solo avanzó 4 décimas. El peor, con diferencia es el último trimestre del año en el que cayó el consumo, se recortó la inversión y también disminuyeron las horas trabajadas, que esto es más relevante incluso que las personas ocupadas.

Como no hemos entrado en recesión técnica y el crecimiento es mayor de lo esperado hay una ecuación política que seguro deduces con facilidad. El Gobierno lo aprovecha y presume. Si es mejor de lo esperado, se dice. Y es lo que hacemos aquí, lo que oculta Calviño, Sánchez y el resto de ministros del Gobierno es que España sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia. Hemos sorteado la recesión gracias al abaratamiento de la energía y al colchón que nos dejaron los confinamientos de la pandemia, pero somos el único país de toda la OCDE que todavía no ha alcanzado el PIB de 2019. Y no tiene pinta de que lo vaya a hacer a lo largo de este año.





De camino a las elecciones





Por lo demás hoy tendremos una vez más un sábado de una actividad política por encima de la media de lo habitual. Así va a ser prácticamente durante todo el año. Cualquiera diría que en mayo hay elecciones municipales y autonómicas y a finales de año generales.

Aquí se ha abierto una carrera por distanciarse del que es más parecido. Vox de PP y PP de Vox. Y PSOE de Podemos y Podemos del PSOE. Por eso van a ser semanas en las que el objetivo va a ser marcar las suficientes diferencias con las que ganar votos. Y hay posiciones que tratan de estirar todo lo que sea. Hace una semana, la ministra 20/30 Ione Belarra cargaba contra la gran distribución. Lo hacía poniendo nombres y apellidos.

Mientras Roig genera cerca de 100.000 puestos de trabajo directos, lo que hacen Podemos y Belarra es crear una agencia de colocación a costa del dinero de todos. Y su gran objetivo es alcanzar el comunismo, con una economía intervenida en la que sean ellos los que decidan, no ya los precios, sino lo que comes y lo que bebes.

La novedad es que ha salido la CEOE. Le ha costado a la patronal casi una semana. En un comunicado, sin citar a Ione Belarra, la patronal ha pedido respeto a los empresarios ante una “campaña injusta de desprestigio y descalificación”. Dice que es una estrategia “peligrosísima de corte populista”... y acusa a algunos miembros del Gobierno de alimentar la crispación.

En Podemos seguirán con los ataques sin aportar ninguna solución al aumento del precio de los alimentos.