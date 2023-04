Antonio Herraiz: "Si las ministras Montero y Belarra se sienten tan ofendidas que salgan del Gobierno"

Audio

"Vamos a por este 22 de abril en el que estrenamos La Mañana del Fin de Semana de COPE. Dice el Estudio General de Medios, el EGM, que somos 727.000 los que coincidimos en algún momento hasta las ocho y media… 727.000 que saben, como nosotros que: ¿A que no hay nada mejor que madrugar en sábado?

Va a llover algo, sí, pero será en algunos casos casi testimonial. Hoy ese frente que ayer entró por el oeste va a terminar cruzando la Península hacia el este, con cielos nubosos y precipitaciones que no se espera que lleguen al área mediterránea que es una de las cuencas más necesitadas. Y eso va a provocar que se aumenten las restricciones, con situaciones nunca antes vistas.

Es el caso del cierre del canal principal de la Comunidad de Regantes de Urgell, en la provincia de Lérida. Los pantanos de Rialb y Oliana están en una situación extrema y a partir de este martes, 25 de abril, se clausura de forma momentánea un canal fundamental para 70.000 hectáreas de terreno agrícola. Principalmente son árboles frutales y cereal de invierno que no van a poder ser regados y que, si no llueve, pues como en otros puntos, perderán la cosecha.

Esto no es algo puntual. Y lo vamos a ir viendo, y lo vamos a ir contando a lo largo de las próximas semanas si no llegan las lluvias de forma abundante. No se prevén esas precipitaciones y caerán en cascada el anuncio de restricciones.

Primero a usos recreativos, luego agrícola y ya veremos si no termina extendiéndose al consumo humano en las zonas donde la sequía está golpeando más fuerte.

Tragedia en el centro de Madrid: dos muertos y seis heridos graves en el incendio de un restaurante

La última hora nos sigue llevando a un restaurante del centro de Madrid. Un incendio en el interior del establecimiento ha dejado dos muertos y una decena de heridos. Son dos hombres jóvenes y uno de ellos era trabajador del restaurante. El incendio se ha iniciado en el interior del propio local cuando uno de los camareros llevaba un postre flambeado, uno de esos dulces que se bañan con alguna bebida alcohólica y después se le prende fuego. Es un restaurante italiano que está decorado con muchas plantas por los techos que han empezado a arder al instante. Lo contaba a COPE, David, una de las personas que se encontraba cenando cuando se ha desatado la tragedia.

Cinco de los heridos se encuentran graves y uno en estado crítico. A lo largo de La Mañana del Fin de Semana de COPE vamos a seguir actualizando las consecuencias de este incendio que ha dejado dos muertos en un restaurante de Madrid.

Si no están a gusto, que dimitan

Por lo demás, en el PSOE siguen digiriendo como pueden la vergüenza que sienten por tener que haber pactado con el PP, ese partido antisistema, ¿verdad ministra Pilar Alegría?

Han pasado ya casi 48 horas de la aprobación en el Congreso de la reforma de la ley del sólo sí es sí y el presidente del Gobierno no ha dicho ni media palabra.

Lo zanjó días antes con aquel perdón con la boca pequeña y, una vez ha salvado el trámite del Congreso, con el apoyo del malvado PP, no ha valorado la auto corrección a una de sus normas fetiche.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Primero se ausentó de la votación, no fuera a quedar retratado demasiado, y en todos actos que ha participado desde entonces, ni media palabra. Esto confirma una cuestión evidente. A Sánchez no le han importado las rebajas de pena a cerca de un millar de violadores y pederastas. Tampoco le ha supuesto gran problema la salida de la cárcel antes de tiempo de más de un centenar de delincuentes sexuales. Sólo las consecuencias electorales.

Si esto le hubiera quebrado su conciencia, hace tiempo que habría cogido, como ha hecho ahora, la mano tendida del PP. Pero no, han tenido que pasar siete meses para impulsar la reforma sin asumir ningún tipo de responsabilidad política, sin propiciar la caída de la ministra Irene Montero y sólo buscando que este tema, que tanta alarma social ha generado, llegue solucionado antes de las elecciones del 28 de mayo. Solucionado solo en parte porque las excarcelaciones son irreversibles.

De ahí las prisas de última hora. ¿Cuál es el calendario? Una vez solventado el trámite del Congreso, llega el turno del Senado. Se ha abierto el plazo de enmiendas o vetos hasta el lunes. El martes se reunirá la ponencia y la comisión para emitir el dictamen de esta reforma del sólo sí es sí, y el miércoles, que hará día 26 de abril se aprobará en pleno.

En este caso Podemos está de enhorabuena. Como no tienen representación en el Senado, no tendrán que pasar ese mal trago ni poner cara de plañideras comprobando cómo su socio de coalición les tumba su ley estrella. Eso sí, se evidenciará la división, en este tema, entre el PSOE y dos de sus socios prioritarios como son Esquerra y Bildu.

Ahí están las prisas del Gobierno por aprobar definitivamente la reforma cuanto antes y ahí está también el silencio de Sánchez ante el apoyo del Partido Popular. Lo que debería ser un ejercicio de normalidad democrática, lo que no deja de ser un capote para enmendar un error suyo, lo convierte en algo así como cuando te ayuda un apestado.

Ante el debate de si esto va a afectar al Gobierno de coalición la respuesta es que no. Al menos hasta que pasen las municipales y autonómicas. Y partir de ahí, los dos, PSOE y Podemos, sí que empezarán a marcar toda la distancia que puedan, ya veremos si hasta el punto de romper o no. De momento, la ministra Belarra, sigue elevando el tono. Si tan a disgusto está con la decisión del PSOE y tan ofendidas se siente, que salgan del Gobierno. Pero no mañana, hoy mismo.

Alcaldes y presidentes autonómicos que esquivan a Sánchez

Sánchez ha entrado ya de lleno en la campaña, tratando de omitir la ley del solo sí, que tanta alarma social y que tanto va a influir en el resultado electoral en determinados lugares el 28 de mayo. Eso lo saben bien barones socialistas y presidentes que aspiran a la reelección como Emiliano García Page.

Por eso Page sigue ampliando la distancia con Pedro Sánchez. Hasta tal punto que el secretario general de los socialistas, el presidente del Gobierno ha participado en un mitin en Toledo y no ha acudido Page. Se fue a Bruselas y su equipo asegura que es que tenían una reunión con la comisaria de Cohesión y Reformas de la unión europea prevista desde hace tiempo.

Y allí que se fue Sánchez a Toledo a un mitin en el que no estaba el presidente de Castilla-La Mancha. Pedro Sánchez optó por mencionar muy muy de pasada a García Page.

El punto de vista puesto en Doñana

El presidente del Gobierno evita hablar de la reforma de la ley del sólo sí es sí, pero lo que no suelta es la presa de Doñana. Y lo hace mirando más a las generales que a las municipales. Porque en Andalucía no hay autonómicas y los alcaldes de la zona de Huelva afectados por la propuesta para legalizar los cultivos en las inmediaciones de Doñana están, en su mayoría, a favor de los agricultores y por tanto del plan de Moreno Bonilla.

Hay novedades, sí. En la Junta de Andalucía siempre han dicho que están abiertos a introducir cambios. Hay científicos que han alertado de la necesidad de abrir un debate más profundo. Pero Sánchez y el PSOE lo que han hecho es echarse a la yugular de Moreno Bonilla, después de casi cuatro décadas mirando para otro lado ante unos cultivos que crecían sin estar legalizados.

El parque Nacional de Doñana tiene más de 50.000 hectáreas protegidas. Conviven ecosistemas muy diversos, en la playa, las marismas, las dunas y el coto. Es una gran reserva de especies amenazadas como el águila imperial y el lince ibérico. Y así podríamos estar un buen rato destacando las particularidades de este parque que donde cada año pasan y crían miles de aves europeas y africanas.

Por eso, la principal prioridad debe ser preservar el parque. Y la Junta sostiene que su plan no lo altera. Que lo que hace es plantear un trasvase de agua superficial desde los ríos Tinto, Odiel y Piedras y cambiar el sistema de riego, que actualmente se hace con agua de pozos que se nutren de las corrientes subterráneas de Doñana.

Aunque no es la primera vez que se abren a cambios en su proposición de ley, Moreno Bonilla lanza un mensaje, a pocos días de que su consejero de Medio Ambiente se reúna en Bruselas con el comisario del ramo.

No estaría de más que Sánchez dejara el tono mitinero, el Doñana no se toca o salvemos Doñana y se sentara con la Junta y con Europa para solucionar lo que han sido incapaces de solucionar en 40 años. De momento, ya tuvieron respuesta en las urnas en las autonómicas en Andalucía, en una provincia como Huelva que es un territorio tradicionalmente afín al PSOE, donde el PP casi les duplicó en votos.