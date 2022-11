Antonio Herraiz: "José Antonio Griñán todavía no ha entrado en prisión"

Audio

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN SIGUE EN LIBERTAD





Ahora que ya ha amanecido en España, vaya por delante una certeza. El expresidente andaluz, José Antonio Griñán todavía no ha entrado en prisión. Y tiene razones para hacerlo. ¿Cuándo va a comenzar a cumplir la condena de seis años de cárcel por el fraude de los ERE? No hay respuesta concreta porque, en realidad, es una pregunta que se viene repitiendo desde hace justo tres años, desde el 19 de noviembre de 2019 que es cuando la Audiencia Provincial de Sevilla publicó la sentencia.

Los argumentos jurídicos son sólidos y las penas contundentes. Griñán tiene que cumplir una condena de 6 años de prisión por delitos de malversación y prevaricación continuada, mientras que su antecesor, el también expresidente socialista Manuel Chaves queda inhabilitado durante 9 años por delitos de prevaricación continuada.

Esto es lo que dice la sentencia de 2019, pero luego llegaron los recursos y el Tribunal Supremo tardó más de dos años y medio en resolverlos. Eso fue en julio ratificando los aspectos esenciales de la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla.

Para no perdernos, es preciso recordar por qué es condenado Griñán, Chaves y una veintena de responsables socialistas. Durante diez años idearon un sistema fraudulento de ayudas para empresas en crisis. Pero el descontrol fue absoluto. Y Griñán lo consintió y ejerció un papel central porque era consciente de que era una forma más de ayuda para que el PSOE se perpetuase en el poder.

Esto provocó un auténtico agujero para las arcas públicas. El dinero acabó, sin ningún tipo de control administrativo, en manos de empresarios muy ligados al PSOE, en sindicalistas y en dirigentes socialistas que se lo gastaron en fiestas, en cocaína y en prostitutas. En total, casi 700 millones de dinero público dilapidado.

¿Por qué Griñán sí tiene que entrar en prisión y Chaves no? Porque en aquellos años, de 2004 a 2009, Griñán fue consejero de Hacienda, y, por tanto, responsable directo de la concesión de estas ayudas. Y alguno dirá, bueno, pero el máximo responsable era el presidente Manuel Chaves y sólo le han condenado por prevaricación. Aquí la Justicia lo que dice es que al no ser el que firmaba las subvenciones, no se le puede condenar por malversación, que es el delito que debe llevar a la cárcel a Griñán.

Y decimos debe porque la novedad es que la Fiscalía Anticorrupción defiende que Griñán ingrese en prisión de forma inmediata. Griñán y los otros ocho exaltos cargos socialistas que también han sido condenados a penas de cárcel por este caso. Y la Audiencia de Sevilla es la que tiene que tomar ahora la decisión. La Audiencia había preguntado a las partes y Anticorrupción ha respondido que se opone a la suspensión de las condenas y que, por tanto, el ex presidente andaluz tiene que entrar en la cárcel de forma inminente

De este modo la fiscalía dice claro que no apoya que se aplace el ingreso en prisión de los condenados hasta que se resuelvan los recursos ante el Constitucional y, sobre todo, hasta que el Gobierno de Sánchez decida sobre la petición de indulto. ¿Qué va a hacer Sánchez? Si recordamos lo que decía antes de ser presidente, estaría claro. Si recordamos lo que dijo tras conocer la sentencia del Supremo, también está claro.

Si escuchamos esto último, no lo primero, todo apunta a que el indulto está hecho. Griñán tiene un problema. Uno no, muchos. El primero es que el Gobierno va a ver condicionada su decisión por las municipales y autonómicas de mayo y por las generales de 2023. Cierto es que en el PSOE ya dan por amortizado este caso de corrupción, que ha sido castigado en las urnas en Andalucía en dos ocasiones. Y el segundo problema de Griñán es que el resto de condenados con penas de cárcel, los otros ocho exaltos cargos socialistas, también han solicitado el indulto. Un macroindulto, un indulto general o un indulto en bloque por un caso de corrupción tan grave, con 680 millones de euros malversados, sería un auténtico escándalo judicial, político y social.

Aquí es importante recurrir al propio código ético del PSOE. En su artículo 8.1 dice expresamente: “los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto por delitos ligados a corrupción”. Fin de la cita.





EL GOBIERNO BROMEA CON EL AVISO DEL BCE





Y en medio de todo esto, tratan desviar la atención como pueden. Lo ha hecho creando una polémica artificial con el Banco Central Europeo. Bueno, con el BCE, no. Han centrado las críticas en el vicepresidente del supervisor, que es el español Luis de Guindos, ex ministro con Rajoy.

Primero hay que recordar lo que dice el BCE. En un informe cuestiona el plan de Sánchez, arrastrado por la insistencia de podemos, de introducir un nuevo impuesto sobre la banca. Y pone en un papel lo que ya han advertido otros organismos y muchos economistas. Que puede ser contraproducente porque ese impuesto a las entidades financieras lo terminarán pagando los clientes. Sugiere a Moncloa que lo analicen bien, sopesen los efectos perjudiciales y suspendan su tramitación parlamentaria hasta que no analicen bien sus consecuencias negativas.

El informe lo firma la propia presidenta del BCE Cristine Lagardey su vicepresidente Luis de Guindos recordaba que no es vinculante.

Las palabras de De Guindos no señalaban a nadie, pero el presidente del Gobierno las ha utilizado para contraatacar. A Sánchez solo le gusta que le adulen, y cualquier encaja mal cualquier atisbo de crítica, por mínimo que sea. Aquí insistimos. El informe lo firma Cristine Lagarde. Segundo lo aprueba el consejo del BCE por unanimidad.

Todo esto lo omite Sánchez y se limita a hacer chascarrillos de barra de bar sobre el pasado de Luis de Guindos. Las ganas de ayudar que tanto agradece Sánchez no son de Guindos. Son de Lagarde y de todo el consejo del BCE. Pero es mejor hacer bromas en lugar de tomarse en serio lo que sugiere un organismo regulador que en muchas ocasiones no las ha visto venir, eso es verdad, pero que en otras, especialmente a España, ha servido para salvarnos de severas crisis con la compra masiva de deuda.





¿QUÉ PASA CON EL COHETE CHINO?





¿Y del cohete chino qué? Hay dudas y certezas. Ya solo nos faltaba que cayera un cohete. Fue una de las frases más repetidas en España durante el tiempo que nos mantuvo en vilo el Long March 5-B. La gran duda -y estando detrás un régimen tan oscurantista como China tardaremos en solventarla-, la gran duda sigue siendo qué pasó para que ese aparato diera varias vueltas a la Tierra sin control. Hay un evidente fallo técnico que no es el primero en la carrera espacial de China. Desde 2020, hasta en cuatro ocasiones un módulo chino incontrolado ha andado por ahí dando vueltas.

Y la NASA les han vuelto a repetir que, una vez más, con su obsesión espacial, están asumiendo riesgos innecesarios. El caso es que puso en alerta al mundo entero, con especial incidencia en España. ¿Por qué? Porque en su trayectoria sin control sobrevoló la Península.

Durante unas horas de máxima tensión, el cohete fue bajando por el rozamiento con la atmósfera sin saber con exactitud ni dónde ni cuándo iba a caer de forma incontrolada. Eso obligó a tomar decisiones. En el caso de España se cerró el espacio aéreo de varios aeropuertos durante casi tres cuartos de hora. Afectó al de Barcelona, al de Reus, al de Ibiza y los retrasos en el resto de aeropuertos como el de Madrid se fueron acumulando. En total, se vieron afectados 300 vuelos.

Todo parecía un fake, una broma de mal gusto. Pero no. Se trataba de un componente con una masa estimada de entre 17 y 23 toneladas, que sí que es cierto que la mayor parte se iba a desintegrar durante la reentrada en la atmósfera debido a las altas temperaturas, pero que si cae en una zona habitada, provoca una tragedia. La caída de esa chatarra podría haber ocasionado daños importantes y también pérdida de vidas. Esto último lo dice la NASA, la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil.

Finalmente, el ejército de EE. UU .confirmaba que la pieza descontrolada del cohete chino caía en el Pacífico. ¿Esto es habitual? Según la Agencia Espacial Europea, habría más de 900mil objetos de más de un centímetro sin utilidad orbitando alrededor de la Tierra. Pero de 20 toneladas, no.

Y el país que coordina su lanzamiento tiene la obligación de controlar la trayectoria de ese residuo. Pero, claro, con China hemos topado.Pues el cohete, o los restos del cohete chino desintegrado ya están en el fondo del Océano Pacífico.





EL PEQUEÑO OLIVER: SE RECUPERA FAVORABLEMENTE DE LA ÚLTIMA OPERACIÓN





Hoy te tengo que volver a hablar de Óliver, el niño malagueño de dos años y medio que vive en México. De forma repentina le detectaron un tumor cerebral que requería una intervención urgente. Era cuestión de vida o muerte y en Cancún no le garantizaban una operación inminente ni tampoco les ofrecían garantía de éxito.

El coste de su traslado a España en un avión medicalizado era inasumible para la familia: 200.000 euros. En ese momento, se cruzó un ángel de la guarda, un empresario que se ofreció a pagar el total de la factura con una condición: que los padres de Óliver guardaran su anonimato.

Y así hicieron. En ese momento se activó el mecanismo, no con pocas trabas burocráticas, hasta que Óliver fue trasladado a España el miércoles de la semana pasada. Le realizaron una primera intervención, este miércoles la segunda y la buena noticia es que Óliver ya está en planta.

Es Alejandro, el padre de Óliver. Ha pasado su primera noche en planta después de abandonar la UCI y si atendemos el último parte, su evolución es positiva. Le extirparon el 90% del tumor cerebral y ahora los especialistas van a estudiar las posibilidades terapéuticas que concluyan con su recuperación.

Aquí hay que recordar tres cosas. 1. La generosidad del empresario que ha facilitado esta intervención. 2. El prestigio del hospital San Joan de Deu, referente mundial en este tipo de intervenciones. Y 3. El buen resultado que ofrece una buena gestión entre la sanidad pública y la privada, en este caso gracias a un concierto con la orden católica San Juan de Dios que es la que gestiona este hospital de Barcelona.